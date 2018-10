Maurizio Sarri: "Nuestra mejor capacidad fue sufrir en el inicio"

Arrancar con una victoria siempre es importante. Así fue como dio comienzo el Chelsea esta nueva campaña de la Premier League con un 0-3 en la casa del Huddersfield. Tras este marcador tan bueno para los dirigidos por Maurizio Sarri, el estratega italiano habló de lo que fue el partido y en específico del rol que jugó Eden Hazard. Porque el capitán no arrancó de titular el encuentro.

"La primera mitad fue dura. Si miran el resultado, piensan que fue un juego fácil, pero en la primera mitad tuvimos problemas durante 15 minutos contra un equipo físico, no somos un equipo físico. En la segunda mitad, el oponente estaba un poco cansado y fue más fácil", Maurizio Sarri advierte que no se deben elevar las campanas por esta victoria inicial para el cuadro de Londres porque no fue una victoria sencilla.

"En un inicio no será fácil ganar puntos"

Siguiendo con el tema de cómo se llevó a cabo la victoria del Chelsea en el John Smith's Stadium, recalcó que uno de los puntos que se debe trabajar más es la defensa que aunque no recibió gol en contra esta tarde; no se vieron tan finos. Una de las principales mejoras que se debe hacer en esta zona de la cancha, debe ser en la presión que generen a los atacantes para recuperar la bola en el último tercio.

Otro de los temas que dificultó el partido para los blues fue el cambio táctico que tuvo el Huddersfield porque utilizó un esquema diferente al que estuvieron utilizando en la pretemporada. "Fue realmente difícil para nosotros porque jugaron todos sus partidos de pretemporada con un 4-2-3-1, solo un partido en un 4-3-3. Nunca hemos jugado contra 3-5-1-1 y no estábamos listos. Fue un problema", aseveró el italiano.

Algo que causó conflicto en el inicio del juego fue que el belga Eden Hazard no inició como titular en la cancha y Sarri explicó el por qué no fue considerado en el once inicial el camiseta 10. "Creo que Eden en este momento no puede jugar durante 90 minutos. Él tiene que mejorar y entrenar. Lo mejor que puede hacer es jugar 15-20 minutos cuando los oponentes están cansados", sentenció el entrenador.