El Porto se da un festín en do Dragão

El Porto comenzó la temporada con una goleada en casa. Lideraron el partido desde el pitido inicial hasta el último minuto. Poco pudo hacer el rival ante el dominio blanquiazul. El marcador acabó en un 5-0, pero podría haber sido aún más abultado. Demostraron que tienen ganas de volver a repetir la hazaña de la pasada campaña. Por el momento, a la espera de que finalice la primera jornada, se encuentran líderes por la diferencia de goles.

Aboubakar marcó un doblete. Y Otavinho dio dos asistencias

El Chaves llegó al encuentro después de disputar varios amistosos donde no consiguieron los mejores resultados. En do Dragão no pudieron cambiar la dinámica. Aboubakar abrió el contador en el 14' tras un centro de Otavinho. El camerunés recibió el balón en el área, recortó al rival y chutó al lado derecho de la portería. 1-0. Seis minutos después llegó el segundo con los mismos protagonistas. El 25 del Porto volvió a asistir al delantero, el cual solo tuvo que empujar el esférico. Antes de llegar al descanso Brahimi aumentó la distancia entre ambos equipos. El argelino tiró de su calidad para marcar uno de los mejores tantos de la noche. Se plantó en el área chica y sorteó al defensa para finalizar con un disparo raso al palo izquierdo. 3-0.

La segunda parte comenzó con un juego más tranquilo. El Chaves intentó crear peligro, pero sin éxito. Tras unos minutos de pausa, los dragones volvieron a meter intensidad. En el 67', Conceição dio entrada a Corona. El mexicano entró enchufado y a los cuatro minutos anotó. Él mismo originó la ocasión. Robó el balón en mitad del campo y desde ahí corrió hasta la portería rival para batir al cancerbero. El debutante Marius cerró el marcador con un remate de cabeza tras un pase de tijera de Oliveira. Cinco minutos después el árbitro pitó el final del partido. Antes de ello, el español Adrián López a punto estuvo de poner el 6-0, pero el portero lo evitó con una buena parada. De esta manera finalizó la jornada para el Porto, con una goleada y la portería a cero. El Belenenses será su próximo rival.