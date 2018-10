Guardiola: "Si mantenemos la constancia de la temporada pasada podemos revalidar el título"

El Manchester City comienza la defensa del título frente al Arsenal. El equipo de Unai Emery que ha realizado una pretemporada aceptable y que buscará sorprender a los de Guardiola en la primera parte, y quitarle la mayor cantidad de puntos. Sin duda, el Manchester City no lo tendrá nada fácil ante un equipo que con la llegada de Emery no es el mismo equipo del año pasado. A esto hay que añadir el plus que supone jugar en el Emirates Stadium, estadio en el que el Arsenal se mostró muy fiable la temporada pasada.

Para este partido, Guardiola podrá contar con toda su plantilla, algo que no pudo hacer en la Community Shield lograda frente al Chelsea donde Kevin de Bruyne y Raheem Sterling no estuvieron disponibles para el técnico español. Sobre esto Guardiola ha declarado lo siguiente: “Los dos están disponibles y han llegado en perfectas condiciones. Raheem y Kevin han disfrutado de tres semanas de vacaciones tras el Mundial, no es mucho tiempo tratándose de una temporada, pero ambos han llegado bien. Después de tres o cuatro días entrenando, Raheem ya estaba en forma. No es un chico grande, así que mantener la condición física es sencillo para él. Kevin también está perfecto”.

Guardiola también habló del flamante fichaje del Manchester City, Riyad Mahrez de quien Guardiola comentó que “actualmente los jugadores se integran rápido. Los jugadores que estaban aquí le han ayudado a integrarse rápidamente. También conocía a Mendy y a otros jugadores. En dos o tres días ya era uno más del grupo".

A continuación, Pep habló de su compatriota Unai Emery de quien dijo lo siguiente: “Es un técnico excelente. Logró ganar la Europa League tres temporadas consecutivas y esto es un gran logro. Es un gran manager y su llegada es buena para la Premier League”.

Por último, Guardiola habló de las opciones del Manchester City en esta nueva temporada, comentando: “Nuestro objetivo es ganar lo máximo que podamos y en abril o mayo veremos si somos candidatos. Si estamos bien y somos consistentes como la pasada temporada tendremos buenas opciones”.