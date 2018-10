Resumen jornada 2 Championship: Bielsa y su Leeds vuelven a sorprender

La segunda jornada de la Championship volvió a dejar sorpresas, el Leeds United de Marcelo Bielsa derrotó por 1-4 a uno de los principales favoritos para ascender, el Derby. El Stoke de Rowett sigue sin poder arrancar mientras que el Swansea de Potter a pesar de no contar con el mejor equipo es el único equipo junto al Villa y el Leeds que han ganado los dos partidos. Esta fue una jornada especial en la que todos los partidos se disputaron el sábado, algo que será poco habitual durante la temporada.

Aston Villa-Wigan

Victoria sobre la bocina de los de Steve Bruce que han sido capaces de lograr la victoria en las dos primeras jornadas. Chester adelantó al Villa en el primer cuarto de hora pero el Wigan logró la remontada mediante Powell y Connolly y contra todo pronóstico se puso por delante en el marcador. Sin embargo, la alegría no les duró mucho ya que un gol en propia iba a poner de nuevo el empate. En el tiempo de descuento, el Aston Villa logró el 3-2 definitivo con un tanto de Bjarnasson. En los minutos finales los villanos lograron dos puntos que podrían ser muy importantes en el tramo final de la temporada para lograr el ascenso.

Blackburn-Millwall

Blackburn y Millwall protagonizaron el primer empate sin goles de la temporada, los dos equipos que empataron su primer partido, despiden esta jornada con dos puntos de seis posibles. Los locales dominaron el encuentro y tuvieron sus oportunidades para abrir la lata pero Archer (el portero visitante) en unas ocasiones y la falta de puntería en otras les condenaron. El Millwall estuvo desconocido, no lograron tirar a puerta en todo el partido y no mostraron esa buena imagen de la semana pasada ante el Middlesbrough.

Bolton-Bristol City

A pesar de haber jugado de maravilla en el primer cuarto de hora de la segunda parte, el Bolton acabó perdiendo dos puntos muy importantes en su casa ante el Bristol City. En el minuto 57 Buckley abrió la lata tras una primera parte sin goles y tres minutos después Magennis puso el 2-0. Sin embargo, la reacción de los visitantes llegó a los cuatro minutos con Andreas Weimann recortando distancias, segundo gol del austriaco en su segundo partido con el equipo. A falta de diez minutos el Bristol City marcó el tanto del empate gracias a Paterson, dejando la moral muy tocada a la hinchada local. Los de Lee Johnson tuvieron sus oportunidades para lograr una remontada épica pero fueron incapaces de marcar el tercer tanto. Reparto de puntos en un partido muy loco y entretenido.

Middlesbrough-Birmingham

Partido al más puro estilo Tony Pulis, victoria de los locales por 1-0 en un partido con pocas ocasiones y poco fútbol ofensivo. Assombalonga marcó el único tanto del partido a los 13 minutos y a partir de ahí el Middlesbrough se centró en defender y buscar ocasiones a la contra. El Birmingham a pesar de la férrea defensa de los locales llegó a tener alguna que otra ocasión pero se toparon con Randolph. A falta de siete minutos para el final los visitantes perdieron a un futbolista y todo se les puso cuesta arriba, no tuvieron más ocasiones y el partido contó con un final tranquilo para los locales. Nueva victoria del Middlesbrough que logra dos victorias de dos esta semana. Cabe decir que ganaron su partido adelantado la jornada cuatro ante el Sheffield United por 3-0 en el Riverside el martes pasado.

Norwich City-West Brom

Primera victoria para los baggies esta temporada en un partido realmente loca, los de Darren Moore se llevaron la victoria por 3-4. El primer tanto del partido lo marcó el Norwich gracias a Jordan Rhodes aunque nueve minutos después Jay Rodriguez puso el empate transformando un penalti. Los locales tuvieron un penalti cuatro minutos después pero esta vez Rhodes no pudo introducir el balón en el fondo de la red. Con 1-1 se llegó al descanso y a los tres minutos, Rodriguez puso el 1-2 que culminaba la remontada. Barnes logró el 1-3, marcado su segundo gol en la Championship y dejando el partido muy encarrilado. Sin embargo, Pukki cinco minutos después puso el 2-3. Robson-Kanu volvió a duplicar la ventaja poniendo el 2-4 en el 80 pero los visitantes eran incapaces de mantenerla. Hanley puso el 3-4 y provocó unos últimos minutos de infarto, finalmente, el West Brom aguantó atrás con éxito y se llevó una victoria muy trabajada.

Nottingham Forest-Reading

Sin duda un equipo que no ha arrancado nada bien la temporada es el Reading, los de Paul Clement cayeron derrotados por segunda vez esta temporada y son el único equipo junto al QPR que no ha logrado sumar puntos por el momento. Karanka fue quién se llevó el partido de ex segundos entrenadores del Real Madrid. El partido estuvo muy igualado y se decidió por pequeños detalles en el tramo final de la segunda parte. El Soudani que salió del banquillo sobre la hora de partido marcó el gol de la victoria y el único gol del partido en el minuto 68. Primera victoria de la temporada para los de Karanka que no habían sido capaces de ganar ninguno de sus dos primeros partidos (ante el Bristol City la primera jornada y ante el West Brom en el partido adelantado de la cuarta jornada que disputaron).

QPR-Sheffield United

Los visitantes llegaban a este partido tras haber sufrido dos derrotas de forma consecutiva, cayeron ante el Swansea en la primera jornada y ante el Middlesbrough en el partido adelantado de la cuarta. El Sheffield necesitaba una victoria y todo empezó muy mal ya que los locales se adelantaron por medio de Eze en el minuto 29 de partido. Sin embargo, el QPR iba a ser incapaz de mantener esa ventaja hasta el descanso ya que Sharp puso el empate a uno en el tramo final. Los visitantes lograron la remontada a falta de 25 minutos gracias a un penalti transformado por McGoldrick. Primera victoria de la temporada para los de Wilder y el QPR es junto al Reading el único equipo que no ha sumado un solo punto en estas dos primeras jornadas.

Rotherham United-Ipswich Town

Primera victoria de la temporada para el Rotherham que se llevó la victoria en su primer partido en casa. Los locales se repusieron con éxito de la paliza que se llevaron en la primera jornada en el estadio del Brentford. Tras un partido sin goles y pocas ocasiones, cuando casi nadie se lo esperaba, llegó el primer y único gol del partido en el tiempo de descuento. Michael Smith marcó su primer gol de la temporada y le dio a su equipo los tres primeros puntos. El Ipswich continúa sin mostrar su mejor nivel, los Hurst tan solo han sumado un punto en las dos primeras jornadas.

Sheffield Wednesday-Hull City

Dos equipos que perdieron el primer partido se vieron las caras en la segunda jornada y ambos lograron su primer punto de la temporada tras empatar a uno. Los visitantes se adelantaron en el marcador con un tanto de Campbell en la primera mitad y llegaron al descanso con ventaja de 0-1. Sin embargo, al inicio de la segunda parte los locales dispusieron de un penalti y Forestieri no falló. Los dos equipos tuvieron ocasiones para llevarse la victoria pero finalmente se tuvieron que conformar con el reparto de puntos.

Stoke City-Brentford

El Stoke continúa sin poder arrancar, los potters cuentan con el mejor equipo pero aun así, les está costando sumar puntos. Los de Rowett se adelantaron con un gol de Afobe a los 29 minutos y aguantaron el 1-0 hasta el ecuador de la segunda mitad. Watkins, a falta 25 minutos, marcó el empate a uno. Ambos equipos pudieron llevarse la victoria pero finalmente todo acabó en empate, los visitantes salieron muy contentos sabedores del gran punto que cosecharon mientras que los locales no han arrancado nada bien, tan solo han logrado un punto de seis. El Brentford ha comenzado bien esta temporada, con una gran victoria en la primera jornada y con un empate a un campo muy complicado en la segunda.

Swansea City-Preston

Nueva victoria para el Swansea, esta vez por 1-0 ante el Preston en el Liberty Stadium. Los de Potter son los únicos junto al Villa y al Leeds que han ganado los dos primeros partidos de esta temporada. Los locales tuvieron su primera oportunidad para adelantarse gracias a un penalti que cometió el Preston, sin embargo, McBurnie fue incapaz de transformarlo. A pesar de haber fallado desde los once metros, los galeses siguieron apretando y sobre la media hora Fulton marcó la única diana del partido. El Preston tuvo ocasiones para igualar la contienda pero Mulder lo impidió, el portero suplente de los galeses cuajó una gran actuación tras la lesión del portero titular, Nordfeldt. Gran inicio de temporada para el Swansea.

Derby-Leeds United

Marcelo Bielsa ha comenzado perfectamente su etapa en el Leeds United, su equipo ha logrado dos victorias claras y contundentes ante dos favoritos a ascender como el Stoke y el Derby. El Leeds se impuso por 1-4 al Derby en esta segunda ronda en el debut de Frank Lampard como entrenador en su estadio. La leyenda del Chelsea logró una victoria en su debut pero en su primer partido en casa se llevó un repaso táctico por parte de Bielsa. Klich marcó el primer gol del partido para los visitantes a los cinco minutos pero en poco tiempo Lawrence marcó el empate. Sin embargo, los visitantes eran mejores sobre el terreno de juego y lograron el 1-2 gracias a Roofe. El nueve del Leeds logró en la segunda mitad su doblete anotando el 1-3 sobre la hora del partido. Cuatro minutos después los de Bielsa sentenciaron el partido con un gol de Alioski. Tremenda victoria para el Leeds por 1-4.