New York City asalta el liderato

Vigesimocuarta Semana de la Major League Soccer 2018. Este encuentro se disputó en el BMO FIeld (Toronto, OR). 27.935 espectadores.

New York City FC : Stuver; Tinnerholm, Ibeagha, Callens, Matarrita; Moralez, Ring, Ofori; Medina (Castellanos, min. 67), David Villa (Berget, min. 51), Tajouri-Shradi (Sweat, min. 90+4).

Tres puntos y liderato para los neoyorkinos que igualan a un intratable Atlanta United. Los visitantes fueron superiores durante la gran mayoría del partido, ayudados por la auto expulsión de Altidore a los pocos minutos. En la primera mitad dos goles pusieron en ventaja a los visitantes, aunque Giovinco consiguió recortar distancias. Al inicio de la segunda mitad los canadienses empataron en el encuentro y tras idas y venidas en ambas áreas, el delantero libio consiguió anotar un golazo para dar la victoria a su equipo.

New York cierra una mitad con ventaja

Intenso inicio de partido entre dos equipos que a pesar de la diferencia en la tabla clasificatoria, estarán entre los finalistas que opten por un puesto en la MLS Cup.

Conocedores del potencial en ataque de su rival, ambos equipos propusieron una presión intensa sobre el ataque, tratando que no les generasen peligro sobre su portería. A pesar de ello se pudo ver alguna acción aislada en la que los canadienses fueron los que gozaron de la más clara. Un balón en profundidad que Giovinco no pudo aprovechar cuando se quedaba sólo ante el portero.

Unos minutos después, las malas noticias se quedaron en el conjunto de Toronto FC al quedarse con un futbolista menos. Jozy Altodire vio la tarjeta roja directa al agredir con una patada sin la disputa de balón a un rival.

Pero ahí no acabó la cosa y al poco tiempo de esta expulsión, el encuentro se puso aún más cuesta arriba para los locales. Tras una acción en la que la defensa canadiense no logró despejar con acierto un balón, este llegó a David Villa, que aprovechó su vuelta de la lesión para demostrar que eso de marcar goles no se le olvidó. Tras deshacerse de dos defensores, superó al portero con un potente disparo.

@NYCFC

Con el equipo local totalmente entregado, los neoyorkinos tuvieron una oportunidad para haberse distanciado en el marcador. Un balón al espacio, a la espalda de los dos centrales fue recibido por Maxi Morález que no estuvo acertado en la definición y mandó su disparo por encima del travesaño.

La respuesta de Toronto FC no se hizo esperar y el jugador más incisivo del equipo en la primera mitad, Sebastian Giovinco, consiguió con una acción individual volver a igualar el marcador. El futbolista italiano recogió un balón en la frontal y sin pensárselo, soltó un latigazo que batió al guardameta con un disparo cruzado.

Sin embargo, poco tiempo le duro la alegría al conjunto local, ya que en una acción llena de errores por parte de la defensa canadiense, Tajouri consiguió disparar a puerta, introduciéndose el balón entre el cuerpo del portero y el césped.

Desde este tanto hasta los minutos finales de la primera mitad, los neoyorkinos fueron los claros dominadores del balón, encerrando a su rival en campo propio y sin dejarle con apenas opciones de superar la presión en la zona de creación. Estas recuperaciones tan cercanas al área local permitió a los neoyorkinos tener un par más de acciones que a punto estuvieron de convertirse en goles.

Toronto acusa la inferioridad

La segunda mitad tuvo un gran inicio para el conjunto local. A los pocos minutos de reanudarse le partido, el equipo canadiense consiguió internarse por banda izquierda y colocar un centro a segundo palo. Delgado volvió a poner el balón en el interior del área pequeña donde apareció Víctor Vázquez y de cabeza, anotase nuevamente el empate.

Este marcador dio alas al equipo local que durante los siguientes minutos consiguió encerrar a su rival en campo propio, generándole varias ocasiones de peligro. Pero el acierto no fue el mismo que en anteriores ocasiones y el resultado se mantuvo con el empate a dos goles.

Sobre la hora de partido, comenzó un nuevo encuentro en el que por fases, cada equipo tuvo un tiempo de dominio en el que consiguió llegar con facilidad sobre la portería de su rival e impidió que estos creasen peligro sobre la suya.

@NYCFC

Con el paso de los minutos, se fue notando poco a poco el cansancio de los jugadores locales, lo que permitió que los neoyorkinos pudiesen tener mayor protagonismo en el ataque. Esto no aseguró llegadas de peligro sobre la portería, dejando el partido muy calmado.

A falta de cinco minutos para el final del partido, el equipo canadiense realizó su última sustitución dando entrada al delantero español Jon Bakero, que debutaba con su nueva camiseta. Este ofensivo cambio para los locales no tuvo el efecto buscado, siendo su rival el que consiguió dar la sorpresa.

La defensa local no consiguió despejar con éxito una pelota, dejando esta botando en las inmediaciones del área. Ismael Tajouri, que había acompañado la jugada, conectó una volea que mandó el balón a guardar. Un golazo que bien valía una victoria.

En los minutos finales, con los canadienses volcados en el ataque, los neoyorkinos no permitieron que estos tuviesen continuidad en el juego con constantes parones, lo que impidió que se viese una nueva remontada por su parte. De esta manera, el New York City logró la victoria que le coloca como colíder de la competición.