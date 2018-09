Minnesota United sigue en pie

Minnesota United consiguió empatar un partido en el que en más de algún periodo del partido se vio desbordado por las acciones individuales de Zlatan Ibrahimovic, Alessandrini y los hermanos dos Santos. Sin embargo, los visitantes no se dieron por vencidos y una y otra vez devolvían los golpes a LA Galaxy. Finalmente, el partido acabó empate a dos.

Resultado del partido. Fuente: MLS

Iniciaba el partido Minnesota United y en la primera acción al empezar el partido, Los Loons no se lo pensaron dos veces e intentaron sorprender a los locales. Sería un avance de lo que deparaba el partido.

La primera parte empezaba muy de cara para LA Galaxy. En el minuto 7, tras una excelente combinación entre Zlatan y Alessandrini, llegaba el primer gol del partido. Después del gol, los locales parecieron querer dormir el partido de la mano de Gio y Jonatahan dos Santos. Minnesota United intentaba hacer daño a la contra pero no resultaba efectivo. De hecho, los visitantes únicamente llevaban algo de peligro de la mano de Darwin Quintero y siempre con jugabas precedidas de un robo de balón.

Alessandrini y Zlatan encajan a la perfección

El protagonista del partido estaba siendo Alessandrini. El jugador ha encontrado en Zlatan Ibrahimovic un excelente socio en el campo. Lo que es más, los recientes partidos están sirviendo como estimulante para el jugador, que, tras la llegada de Zlatan no terminaba de acomodarse a la nueva situación. El jugador fue sustituido en el minuto 24 por Pontius.

Alessandrini en LA Galaxy. Fuente: LA Galaxy

Con diferente cara salió al campo Minnesota United. El equipo pareció entender que debían cambiar su actitud en el campo y atacar de manera más razonable. Lo cierto es que el equipo en la primera parte le puso ganas, pero no cabeza. Esto cambió en la segunda, cuando Minnesota United salió con la clara intención de hacer daño a LA Galaxy por las bandas.

La primera ocasión tras el cambio de estrategia llegó en el minuto 64 cuando tras una buena jugada y un mejor centro de Quintero, le dio la oportunidad a Boxall de poner la igualada en el marcador. Minnesota United tenía donde quería el partido y únicamente debían seguir con el plan previsto.

Sin embargo, la alegría no fue muy duradera para los visitantes. Una buena acción individual de Lletget decantaba de nuevo la balanza hacía el lado de LA Galaxy. El partido estaba más interesante que nunca.

Minnesota United no tenía otra opción que arriesgar. Por esa razón, el coach movió ficha y realizó varios cambios que resultaron ser efectivos. Entraba en el terreno de juego Ibarra. Prácticamente fue entrar y besar el santo, pues aprovechó una nueva acción por la banda y volvía a poner las tablas en el marcador. El 2-2 resultaría ser definitivo.

Lanzamiento de falta de Zlatan. Fuente: LA Galaxy

Tras el gol de Minnesota United los locales parecieron enrabietarse y volvieron a tener varias oportunidades para llevarse el partido. Entre esas acciones destacaron un lanzamiento de falta de Ibrahimovic y alguna que otra jugaba dejándose caer por banda de Kamara.

El lanzamiento de falta de Zlatan estuvo muy cerca de acabar en gol ya que el tremendo zapatazo del delantero sueco se estrelló en la madera haciendo que el Stubhub Center cantara antes de hora el gol.

Nada cambia para LA Galaxy

La combinación entre suerte y trabajo está siendo decisiva para LA Galaxy. El equipo ha encontrado en Zlatan Ibrahimovic un claro líder en el que enfocar el juego de ataque. El equipo debe remar en la misma dirección.

El histórico equipo de Los Ángeles se encuentra cuarto en la Conferencia Oeste con 36 puntos, tan solo tres por encima del límite de posiciones playoff pero también a seis del liderato. Aunque, a decir verdad, resultaría bastante sorprendente que el equipo, débil defensivamente, acabara alzándonse con el título de Conferencia.

Nada queda ya de aquel equipo que parecía no tener alma ni orgullo dentro del terreno de juego. Si bien es cierto que el equipo necesita mostrarse más fuerte en casa, también lo es que LA Galaxy está donde quería estar hace tan solo unos meses.

Minnesota United no se rinde

La clasificación y el calendario no mienten. Los Loons no van a tener nada fácil su clasificación para los playoff. Tal vez la derrota como locales frente a Seattle Sounders puede ser más importante de lo que merecería, pero la realidad es que el equipo no puede permitirse de ninguna manera errores de tal calibre.

11 inicial de MNFUC. Fuente: MNUFC

Ahora bien, el equipo se encuentra muy cerca de posiciones playoff. Únicamente seis puntos separan a Minnesota del sueño de jugar playoff. Todas las miradas están puestas en Real Salt Lake, Vancouver Whitecaps e incluso LAFC -la mala dinámica del equipo hacen pensar que puedan descalicarrase en la última parte de la temporada-.

Gol de Boxall. Fuente: MNUFC

Nada queda ya de aquel equipo que parecía no tener ni alma ni calidad para hacer frente a los mejores de la competición. La temporada pasada, la Major League Soccer parecía tener una cenicienta en la Conferencia Oeste. Todos los equipo pasaban por encima de Minnesota United de forma casi humillante para el equipo. Todo ello ha cambiado, ahora Los Loons tienen la capacidad de luchar y sufrir en cualquiera de los campos donde jueguen. Solo el futuro pondrá en su lugar a un equipo que no para de dejarse la piel en el campo.