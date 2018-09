Lonergan conduce al Boro a la segunda ronda de la Carabao Cup

La Carabao Cup comenzó a rodar este martes. Equipos de todas las categorías del fútbol inglés, a excepción de los equipos de Premier League y los que descendieron la temporada anterior, se enfrentan entre sí en la primera ronda de la Copa de la Liga inglesa.

Equipos de League Two, League One y Championship estarán frente a frente en el inicio de otra competencia más en el fútbol de las islas. Entre ellos, uno de los partidos a jugar será Middlesbrough, del Championship ante el Notts County de la League Two.

El equipo de Tony Pulis se encuentra líder de su categoría con siete unidades, pero con un partido más ya que jugó por adelantado la fecha cuatro ante el Sheffield United donde el encuentro finalizó 3-0. En total, el Boro lleva dos partidos ganados y uno empatado, ante el Millwall en la primera fecha.

Por el lado de los dirigidos por Kevin Nolan no tuvo un buen arranque en la League Two. En la primera jornada igualó sin goles ante el Colchester United, mientras que a la siguiente fecha cayó derrotado ante el Cambridge United por 3-2. Esto hace que el Notts County sólo haya sumado un punto y se encuentre en la posición número 18.

Pero claro, la temporada recién arranca para ambos. Sólo les queda mejorar y conseguir la mejor versión para poder sobrevivir en ambos categorías que son muy duras. Pero antes tenían que enfrentarse entre sí para pasar a la segunda ronda de la Carabao Cup este martes. El escenario era Riverside Stadium, la casa del Middlesbrough.

Paridad

Los primeros minutos de juego fueron intensos. Pasaron segundos para que el Boro quiera hacerse el dueño del partido ya que fue el primero en llevar peligro al área rival. El encargado fue Marvin Johnson con un cabezazo que se fue desviado.

El Notts County respondía e iba a dar aviso de lo que sucedería unos minutos más tarde. En este caso, era Jon Stead con un remate rechazado desde el lado derecho del interior del área. Luego, era el turno del local de dar su aviso por medio de un disparo de Tavernier que era también rechazado.

De ida y vuelta se hacía el partido, pero con una pequeña superioridad del Boro que intentaba controlar y dominar el juego, encontraba la respuesta de la visita que no se achicaba. En esos momentos, se destacó Enes Mahmutovic con un derechazo a quemarropa desviado por el portero, Fitzsimons.

Pero en apenas 19 minutos de juego llegaría la apertura del marcador a través de Tom Crawford que sacó un disparo con la pierna izquierda tras recibir un centro de Jon Stead luego de botar una falta. De esta forma, la visita daba la sorpresa y se ponía en ventaja.

Todo no quedaría ahí. Más allá de que los minutos pasaron y el Notts buscó aprovechar la ventaja, llegó, a los 26 minutos del partido, un saque de esquina para el local. El balón llegó al área, Dani Ayala cabeceó y habilitó a Ashley Fletcher bajo la portería marcó la igualdad en el juego.

Los locales encontraron la igualdad del juego y hasta pudieron aumentar su ventaja, pero Paddy McNair cabeceaba desviado. Encima, cuando menos lo esperaban, los de Kevin Nolan volvieron a encontrar el gol de la ventaja. En este caso, los roles se invirtieron porque Crawford asistió a Stead para sacar un disparo inatajable para Lonergan.

Ese fue el puntapié inicial para que el Middlesbrough volviera a tomar protagonismo. Pero ni Chapman, como Paddy McNair lograban anotar en una misma jugada. Minutos más tarde, el portero del Notts County le volvía a negar el gol a Chapman.

Pero cuando tanto lo buscaba, sobre el final encontró la igualdad. A los 44 minutos del primer tiempo, Johnson lanzó un centro al área para que Mahmutovic ponga el 2-2 y, con ese resultado, se iban al descanso.

La igualdad sigue sin quebrarse

Los segundos 45 minutos se caracterizaron por ser más trabado que el primer tiempo. Por eso, para encontrar la primera situación de gol hay que esperar cinco minutos cuando Stead probó su disparo a la portería que se iba apenas desviado. Pero el Boro no se quedaba atrás y respondía mediante Ashley Fletcher con un buen cabezazo que se marchó apenas desviado de la portería.

El partido no iba a perder el ritmo de los primeros minutos. Llegados a los 62 minutos del complemento, Stead marcaba su segundo gol en la cuenta personal y el tercero para su equipo tras sacar un remate de zurda desde el centro del área. De esta forma, el partido estaba 3-2.

Pero, al igual que la primera parte, cuando los de Nolan marcaban, los de Pulis se iban desesperados al ataque. Fueron minutos eufóricos del Middlesbrough en el partido. Primero, con un remate de Paddy McNair que se iba desviado, luego sería Johnson el que probaba su disparo con pierna izquierda, pero el balón se perdía por el lado izquierdo de la portería.

Ante el ataque apabullante del conjunto local, tuvo sus frutos ya que en el minuto 73, otra vez Ahsley Fletcher, remató con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería que le permitía al Boro, una vez más más, igualar el marcador.

Feltcher autor de goles. Foto: Middlesbrough.

Los de Pulis no se conformaban con la igualdad, querían el triunfo. Fletcher quería su tercer gol y disparó a la portería, pero el balón fue fácil para Fitzsimons. Luego, el portero sería nuevamente el protagonista cuando le sacaba un gran remate desde fuera del área a McNair.

En los últimos minutos, más allá de los intentos, ninguno pudo sacarse ventaja y el partido finalizaba igualado en tres. De esta forma, el clasificado a la próxima ronda se definía desde los penaltis.

Lonergan, la figura

Los encargados para patear en Middlesbrough fueron Grant Leadbitter, Paddy McNair, Stephen Walker y Marcus Tavernier. Por el lado del Notts County ejecutaron Jon Stead, Lewis Alessandra, Terry Hawkridge, William Patching y Daniel Jones.

Los pateadores del Boro, convirtieron todos, pero no para el lado visitante. Tanto Stead, el goleador para el equipo de la League Two en este encuentro como Jones, fallaron sus disparos y fueron parados por Lonergan.

Lonergan, el héroe de la noche. Foto: Middlesbrough.

Sin más nada que hacer, el equipo de Tony Pulis, tras ganar 4-3 en la tanda de penaltis, se quedaba con el pase a la segunda ronda de esta Carabao Cup. El rival se conocerá en las próximas horas cuando se realice el sorteo.