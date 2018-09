Sin sorpresas en la primera ronda de la Carabao Cup

Este martes ha arrancado la Carabao Cup, un torneo que disputan los 92 equipos de las cuatro primeras divisiones de Inglaterra. En esta primera ronda, donde no ha habido demasiadas sorpresas en cuanto a resultados se refiere, no han entrado todavía los equipos Premier, que si lo harán ya en la próxima ronda.

Podemos decir que no ha habido sorpresas en esta primera ronda de la Carabao Cup, sin embargo, varios equipos Championship, han sudado la gota gorda para lograr clasificarse para la siguiente ronda, y es que, el fútbol a partido único es otra historia y todo puede pasar, y más en Inglaterra.

Los equipos clasificados para la siguiente ronda han sido: Nottingham Forest, Blackpool, Bristol Rovers, Newport, Blackbur, Chelterham, Fleetwood, Exeter, Rochdale, Leeds United, Macclesfield, Mansfield, Middlesbrough, Millwall, MK Dons, Norwich, Derby, Lincoln, Oxford Utd, Wimbledon, Preston, QPR, Rotterham, Doncaster, Hull, Burton, Brentford, Forest Green, Walsall, Wycombe, Aston Villa, Reading y WBA.

A continuación, una pequeña crónica de los encuentros más destacados.

Carlisle 1-5 Blackburn

El Blackburn Rovers, equipo recién ascendido a Championship, no pasó apuros para deshacerse del Carlisle United, al que venció por 5-1. Los visitantes se adelantaron pronto, y es que en el minuto 8 ya vencían por 2-0 con goles de Armstrong y Dack. Sin embargo, el Carlisle apretó un poco, y acortó distancias poniendo el 1-2 en el marcador en el minuto 22. Antes del descanso, los visitantes anotaron dos goles más, lo que les permitió irse tras finalizar los 45 primeros minutos con los deberes prácticamente hechos. Ya en la segunda mitad, Armostrong de nuevo marcó el quinto y definitivo gol para el Blackburn.

Los jugadores del Blackburn celebran uno de los goles |Fuente: Blackburn Rovers

Leeds 2-1 Bolton

El Leeds suma y sigue. Tras la contundente victoria cosechada el pasado fin de semana en la Championship ante el Derby, donde los de Bielsa golearon por 1-4 contra todo pronóstico, ya que el Derby es uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso a la Premier League, los locales, se impusieron esta vez ante el Bolton por 2-1 con goles de Bamford y Samu Sáiz en la primera mitad. Tras la reanudación Oztuner acortó distancias para el Bolton, pero de nada sirvió.

Middlesbrough 3-3 Notts County

El Middlesbrough sufrió más de lo esperado para imponerse al Notts County, equipo de League Two, y tuvo que ser la tanda de penaltis la que inclinara la balanza a favor de los de Pullis. Los locales fueron siempre a remolque, y no fueron capaces de adelantarse en el marcador. Tras el tiempo reglamentario y la prórroga (3-3), la tanda de penalits decidió, y ahí el Middlesbrough no falló.

Fletcher celebra uno de los goles con el Mifdlesbrough | Foto: Carabao Cup

Norwich 3-1 Stevenage

Los ‘canaries’ no pasaron demasiados apuros para pasar de ronda en la Carabao Cup. Stiepermann adelantó a los locales, y justo antes del descanso, Ball igualó para el Stevenage para darle algo de picante al asunto.

Ya en la segunda mitad, Zimmermann y Pukki marcaron para poner el definitivo 3-1 en el marcador.

Oldham 0-2 Derby

Parecía un partido de puro trámite, y lo fue para el Derby, sin embargo, el mal resultado cosechado la pasada jornada en Championsip, tras la ecatombe ante el Leeds, donde cayeron por 4-1, tenían que poner los cinco sentidos en el encuentro de esta noche para no empezar a ver fantasmas, y lo hicieron. Vencieron con goles de Craham (pp) y Mount.

Portsmouth 1-2 Wimbledon

Otra de las sorpresas de la noche fue la derrota del Porstmouth, no porque sorprenda el hecho de que haya caído ante un rival de su misma categoría, sino porque se trata de un equipo histórico. Los locales se adelantaron gracias a un gol del defensa Burgess en el minuto 48. En el minuto 76 Pigott empató para el equipo de Londres, y finalmente, en el 88, un gol en propia de Walkes, dio el triunfo a los visitantes en Fratton Park.

El Portsmouth cayó eliminado ante el Wimbledon | Fuente: Porsmouth

Yeovil 0-1 Aston Villa

El Aston Villa fue otro de los equipos que sufrió para ganar en esta ronda. Venció por la mínima el Yeovil Town, equipo de Championship, gracias a un gol de Hourihane en el minuto 77 de partido.

West Brom 1-0 Luton

El West Brom también salió victorioso de su duelo ante el Luton Town, equipo recién ascendido a League One, sin embargo, solo pudo hacerlo por la mínima gracias a un gol de Burke en el minuto 62

Resultados de todos los partidos de la primera ronda de Carabao Cup