Toronto FC gana su tercera Canadian Championship consecutiva

Tal vez Toronto FC no esté pasando por su mejor momento en la temporada de la Major League Soccer. El equipo se encuentra en la parte baja de la Conferencia Este. De hecho, nadie en Toronto FC tiene una completa confianza de que el equipo pueda revertir la difícil situación y terminar la temporada regular en puestos playoff. Si finalmente no fuera así, la temporada de Toronto no quedaría en blanco. Ya tiene en su poder la Canadian Championship.

Cartel de campeón para Toronto FC. Fuente: Canada Soccer

El protagonismo en el partido se lo llevó Altidore. El veterano delantero americano aprovechó la oportunidad que le brindó el Coach para desquitarse de la tarjeta roja vista en el último partido de la Major League Soccer. Gracias a su espectacular hat-trick, los Reds pudieron levantar la Voyageurs Cup -como se conoce a la Canadian Championship- con un abultado resultado de cinco goles a dos. Vancouver Whitecaps desaprovechó la oportunidad que tuvo tras el 2-2 de la ida.

Altidore volvió a dejar ver su faceta goleadora y se posiciona para volver a la titulari de manera regular tras superar sus recientes lesiones que le dejaron fuera de la dinámica de grupo. De momento, el equipo ha demostrado una gran confianza en el delantero que llevó al equipo a ganar la MLS Cup el año pasado. Quien sabe si Toronto todavía tiene tiempo de pelear la presente edición.

Altidore en su segundo gol. Fuente: Toronto FC

El sensacional partido de Altidore no parece haber sido suficiente para rebajar el grado de enfado que desde el cuerpo técnico se vino fraguando tras su -cuanto menos estúpida- expulsión en la anterior jornada Major League Soccer. El partido frente a New York City se presentaba como una oportunidad importante para dar un golpe encima de la mesa y encaminar una buena dinámica.

El partido no fue peor para el bueno de Giovinco. El delantero anotó el segundo gol para Toronto FC y también el tercero. Sebastian también participó en el cuarto gol con una buena asistencia.

Altidore cumplió su promesa

El que es uno de los jugadores franquicia de Toronto FC estaba ansioso por devolver al equipo la confianza depositada en el tras la desafortunada acción que le costó al equipo la victoria frente a New York City.

Altidore llegando al estadio. Fuente: MLS

‘’Después del partido Altidore nos prometío compensar ese error’’

Según las palabras de sus compañeros Altidore prometió compensar frente a Vancouver Whitecaps su error. Así lo terminó haciendo. De hecho, su compañero y amigo Tosaint Ricketts no podía esconder su satisfacción por el espectáculo -esta vez positivo- que el bueno de Altidore dedicó al equipo.

A pesar de estar lejos de su objetivo principal, en Toronto se siente cierta relajación tras asegurarse su presencia en la Champions de CONCACAF. La Copa se celebró en gran medida por lo que supone: Toronto FC ya no depende de su actuación en la Major League Soccer para participar en la Champions de Concacaf.

Toronto FC no tuvo rival

Tras el empate a dos conseguido en la ida, Vancouver y Toronto se dieron cita en el BMO Field. Desde el inicio del partido se pudo ver que Toronto FC no tendría en frente a un rival que realmente la fuera a complicar el partido. De esta forma, las constantes llegadas de Giovinco y Altidore terminaron desquiciando a la defensa de Vancouver Whitecaps.

Delgado de Toronto FC. Fuente: Toronto FC

La primera mitad fue más bien de carácter físico pero sin una clara electricidad que hiciera disfrutar al aficionado. Los locales practicaban un fútbol práctico frente a un rival que no presentó demasiados argumentos para intentar llevarse el partido. Fue en el minuto 39 cuando Altidore comenzó una jugada que el mismo terminaría finalizando. Cerca del minuto 44, Giovinco sentenciaba el partido.

Altidore y Giovinco fueron los protagonistas en un buen Toronto FC.

La segunda parte empezó con un temprano gol de Altidore que terminaba de sentenciar a Vancouver Whitecaps. Los visitantes no parecían levantar cabeza y, con está tónica, Altidore completaba su hat-trick. El partido de Vancouver empezaba a ser bastante humillante.

Cerca de la mitad de la segunda parte los visitantes parecieron querer meterse en el partido con dos goles que solo acabaron sirviendo para maquillar el marcador. Ya en el tiempo de descuento, Ricketts ponía el definitivo 5-2 en el marcador.