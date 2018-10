David Ospina se marcha cedido al Nápoles

La llegada de Bernd Leno a la portería gunner causó un auténtico terremoto en una posición que estaba bastante bien gestionada por parte de Arsène Wenger. Para el francés, Petr Cech era el guardameta de la Premier League, mientras que David Ospina defendía el arco en el resto de competiciones. En el caso de que alguno de los dos no dispusiera de las condiciones física óptimas para vestirse de corto, los nombres de Emiliano Martínez, antes de su cesión al Getafe, y de Matt Macey, durante la pasada temporada, eran los que afloraban. Sin embargo, la llegada del Bayer Leverkusen de Leno provocó que Unai Emery, sucesor de Wenger y parte importante en la adquisición del guardameta alemán, tuviera hasta cinco hombres para un solo puesto. Así pues, tras la oficialización de la incorporación, era de esperar que el entuerto se fuera despejando a medida que pasaba el mercado de fichajes.

Ospina sale en calidad de cedido al Nápoles

Primero fue el joven Macey el que salió cedido al Plymouth Argyle de League One y ahora es el colombiano el que hace las maletas para abandonar Londres y poner rumbo a Nápoles. El conjunto italiano se ha hecho con sus servicios en forma de cesión de cara a esta temporada que está comenzando, aunque dispone de una opción de compra al final de la campaña. Por el momento, lo que ha trascendido es que el Arsenal ingresará en torno a un millón de euros por la cesión de un guardameta que busca más minutos.

Minutos que, por otro lado, no tuvo en el conjunto gunner y no iba a tener tras la llegada de Leno. Siempre a la sombra de Petr Cech, defendió los colores del conjunto del Emirates Stadium durante setenta partidos, en los que encajó 76 goles y dejó su puerta a cero en 27 ocasiones. 24 de esos 76 duelos se dieron en competiciones europeas, donde jugó 14 en la máxima competición continental, la UEFA Champions League, y diez la pasada temporada en la UEFA Europa League. Además, realizó 29 apariciones en la Premier League, diez en la FA Cup y siete en la Copa de la Liga. Así pues, queda por ver si este movimiento es definitivo o no en la carrera de Ospina, algo que solo se sabrá al término de la presente temporada.