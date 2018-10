Una ‘manita’ para la vergüenza

Seattle Sounders parece estar copiando la temporada en la que consiguió proclamarse campeón de la MLS Cup. Con la goleada sobre LA Galaxy, el equipo ‘esmeralda’ ha conseguido meterse de lleno en la pelea por la post temporada. En la primera mitad, en apenas unos minutos, el equipo local consiguió dos goles que le pusieron en el camino de la victoria ante un rival que apenas le opuso resistencia. En la segunda mitad tres goles en apenas 20 minutos terminaron por dar la victoria definitiva

Seattle se queda sin rival

Gran inicio por parte del conjunto local que le permitió abrir el marcador en los primeros compases del mismo. Tras unos minutos de insistencia sobre la meta visitante, Chad Marshall se anticipó a dos defensores para desde el punto de penal, mandar el balón al fondo de la red.

Este gol no cambio el planteamiento de los Sounders que continuaron asediando a su rival, aunque no contaron con tanta efectividad en sus acciones. Todas fueron marradas por un delantero como Ruidíaz que no encontró la manera de superar a su rival.

Poco a poco el Galaxy fue cobrando protagonismo en el ataque aunque sus acciones finalizaban en el borde del área, gracias a la buena actuación de la defensa local. A diferencia de la californiana que a los pocos minutos de recibir el primer gol, cometió un error que le concedió a los locales el segundo tanto. Una descompensación y un mal pase habilitaron a Shipp para quedarse solo ante el portero y batir a este con una buena definición.

Los Angeles Galaxy trató de responder en los últimos minutos, pero el abusar del juego directo hizo que sus acciones fuesen poco a poco apagándose y desapareciendo de las inmediaciones de la portería local.

Esto permitió a Seattle Sounders mantener el control de la pelota y poco a poco buscar la portería de su rival. Sin embargo, no fue hasta los minutos finales de la primera mitad que no consiguieron tener una ocasión clara de peligro. Fue nuevamente el central Marshall el que remató de cabeza un saque de esquina que estrelló el balón en la escuadra.

A pesar de ello, en el último minuto los angelinos tuvieron una clara en los pies de Lletget, pero el disparo del centrocampista argentino se marchó ligeramente por encima de la portería.

Olió la sangre

Con el inicio de la segunda mitad, el conjunto local ‘olió la sangre’. El mal partido del Galaxy se hizo patente en el primer minuto tras el descanso con el que se encerraron en su propio campo y dejando que su rival les dominase.

Esto permitió que con el paso de los minutos las ocasiones de los Sounders fuesen más y más peligrosas, hasta que a los cinco minutos, una acción por banda izquierda de Lodeiro acabó en el tercer gol. El futbolista uruguayo colocó un centro al interior del área, pero en su intento de despeje, Carrasco se introdujo el balón en su portería.

Esto gol terminó de castigar a un equipo que a partir de ese momento bajó los brazos, quedándose a merced de su rival. Esto hizo que a los pocos minutos del anterior gol, una nueva acción por la banda izquierda permitió al conjunto local anotar un cuarto gol. Fue Cristian Roldan el que finalizó una acción combinativa entre Lodeiro y Shipp, quien dio la asistencia a su compañero.

Pero ahí no quedó la cosa y unos minutos después, un nuevo error de Carrasco en la salida de balón, le dejó el gol en bandeja a su rival. Ruidíaz fue quien se aprovechó del fallo y en velocidad se dirigió a portería para superar al guardameta con un disparo cruzado y anotar así el quinto gol.

Este resultado dejó el partido prácticamente visto para sentencia el encuentro. A pesar de ello el entrenador realizó varios cambios con los que buscar una mayor presencia en el ataque y tratar de esa manera de encontrar un gol que les permitiese maquillar el resultado.

Durante los últimos 20 minutos del partido, ya fuese por conseguir ese llamado gol de la honra o por someter a su rival a la mayor goleada que haya recibido, ambos equipos se lanzaron al ataque, aunque ninguno de ellos consiguió contar con una ocasión clara para haberlo conseguido.

Con este resultado de cinco goles a cero fue como acabó este partido que permite a los Sounders recortar distancia con su rival y meterse de lleno en la lucha por los puestos de PlayOff´s.