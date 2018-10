Horarios y TV para la segunda fecha de la Premier League

Tras el esperado regreso de hace siete días, la Premier League continúa su frentética marcha. Todavía es pronto para realizar conjeturas y varios equipos recién están comenzando a desplegar sus potencialidades, sin embargo la oferta de partidos -especialmente la que involucra a los elencos animadores- nos vuelve a ilusionar. Esta vez, la fecha dará comienzo el sábado para culminar el lunes, y en los tres días de acción hay duelos destacadísimos. A continuación, el desarrollo de los diez partidos de la segunda jornada.

Sábado 18 de agosto

En el que es de costumbre el día más cargado de Premier, los encargados de la iniciación serán dos elencos que buscan la permanencia y cuya intención es recuperarse de sendas derrotas en sus debuts. Cardiff City volverá a alojar un partido de Premier League en su estadio tras aquel paso por la temporada 2013/14, y el rival será el Newcastle, que pese a dejar buena imagen ante Tottenham no pudo evitar inicial con un traspié y necesita comenzar a sumar (13.30/Movistar Liga de Campeones). En el segundo turno no habrá partidos televisados para España, aunque sí podrán verse por las señales inglesas Sky Sports y BT Sport. El Tottenham-Fulham es sin dudas el duelo que acaparará más miradas, no obstante los choques entre Everton y Southampton, la visita de los Wolves a Leicester y West Ham-Bournemouth serán duelos con altos puntos de interés.

Aunque lo mejor del día -y probablemente de la fecha completa- quedará para el último turno, con el derby londinense entre dos animadores que pondrán a prueba la fuerza de sus nuevos proyectos futbolísticos. El Chelsea de Maurizio Sarri, que comenzó con el pie derecho goleando a Huddersfield, recibirá al Arsenal de Unai Emery, cuya pretensión es dejar atrás la derrota frente a Manchester City dando un golpe sobre la mesa en casa de los Blues (18.30/Movistar Liga de Campeones).

Domingo 19 de agosto

Los primeros dos duelos iniciarán a las 14.30, con el debut como local del Manchester City de Pep Guardiola, que intentará quitarse de encima al humilde Huddersfield con la esperanza de seguir labrando su camino a la defensa del título (14.30/Movistar Liga de Campeones). En el otro duelo, Burnley recibirá a Watford. Más tarde será el turno del Manchester United, al que le tocará irse al sur de Inglaterra para visitar al Brighton (17.00/Movistar Liga de Campeones).

Lunes 20 de agosto

Para cerrar la segunda jornada, uno de los candidatos al título: el Liverpool viajará a Selhurst Park en busca de repetir su gran actuación en el debut frente a un Crystal Palace que también comenzó de la manera ideal superando a Fulham como visitante (21.00/Movistar Liga de Campeones).