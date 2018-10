José Mourinho: ''Hay que recordar que hace tres meses perdimos 1-0''

Tras vencer por dos goles a uno al Leicester en la jornada 1, el conjunto red viaja a Brighton para sumar los tres puntos. Sin embargo, José Mourinho seguirá esperando a tres de sus titulares -Valencia, Matic y Lingard-. Chris Hughton -técnico rival-, por su parte, tampoco podrá contar con algunos de sus jugadores, como Florin Andone o Jose Izquierdo.

''Lingard, Matic y Valencia han estado entrenando con el equipo desde el jueves'' contó el técnico a la prensa. ''Ellos están en forma pero no están para jugar todavía o incluso para ir convocados, pienso yo, y eso es todo'' confirmó el portugués.

Si bien es cierto que no es una salida fácil, el entrenador es optimista con los suyos. ''Por supuesto, algunos de los chicos están en mejores condiciones porque antes del Leicester entrenaron tan solo tres días, y después de esta larga y buena semana, seguramente estén en mejor estado de forma''. Pero el ex del Real Madrid no quiso que sus futbolistas se relajasen, advirtiéndoles de una forma bastante práctica. ''De cara al partido, pienso que la mejor manera de afrontarlo es recordar que hace tres meses perdimos 1-0''.

''Chris Hughton es un buen entrenador. Buenos jugadores, buen equipo, un estadio bonito, pero un juego difícil para el rival. Ellos saben cómo jugar y han mantenido el mismo equipo, compraron a muy pocos jugadores'' advirtió Mourinho. ''Yo pienso que el estilo es el mismo. Además, el hecho de que perdiesen el primer partido frente a Watford, obviamente ha hecho que reaccionasen, trabajando para mejorar en su partido. Por eso es para nosotros un partido complicado'' dijo el míster.

El luso mostró la confianza puesta en los suyos a pesar de la complejidad del partido. ''El entrenamiento ha sido realmente bueno, la semana ha ido muy bien y nosotros vamos a por la victoria, evidentemente. Ese es nuestro principal objetivo'' aclaró el red. Se espera, pues, ver una mejor versión del Manchester United, que debe aprovechar el gran momento de Pogba para vencer a un Brighton que es, a priori, inferior.