Previa Brighton - Manchester United: aprender a volar en tierra de gaviotas

Leyendo y releyendo los libros de Sherlock Holmes, el lector puede llegar a la conclusión de que Sir Arthur Conan Doyle tiene una especial devoción por Brigthon. El escritor británico describe en más de una ocasión un paisaje idílico y pone en la mente de John Watson de pasar su luna de miel en esta ciudad del condado de Sussex del Este. Leyendo las novelas, a cualquiera le gustaría veranear en el sur de Inglaterra. Y es allí, en tierra de acantilados, playas y gaviotas, donde el Manchester United tiene que empezar a marcar territorio fuera de Old Trafford.

Son días confusos para los red devils. Debería estarse hablando de lo complicado que va a resultar sacar los tres puntos del Amex Stadium, de lo positivo de haber sumado la primera victoria la pasada semana ante el Leicester City. Sin embargo, los focos están centrados en el banquillo y sobre todo en los despachos. De la misma manera en que en la Antigüedad se creía que el Sol era el centro del universo, todo el Manchester está en el eje de rotación de José Mourinho.

Mourinho-Pogba, en el ojo de la tormenta

El técnico portugués no ha parado de ser protagonista desde que la temporada. En primer lugar para hacer visible su malestar ante los en su opinión insuficientes refuerzos que han llegado a Old Trafford. Los red devils sólo oficializó los fichajes del brasileño Fred, el lateral Diogo Dalot, el veterano portero Lee Grant y el regreso de Andreas Pereira. La prensa inglesa asegura que Mourinho pidió al menos cinco jugadores más, sobre todo en el centro del campo.

Así las cosas, como los refuerzos anhelados por el luso no llegaron, parece ser que los esfuerzos del técnico se centran ahora en no dejar salir a sus estrellas. Pese a que el mercado en Inglaterra ya se ha cerrado y no se pueden tramitar más traspasos, si un equipo de fuera de tierras inglesas quiere pescar en Old Trafford, tiene el derecho de hacerlo. Por encima de todos los nombres, destaca uno: Paul Pogba.

Fotografía: Manchester United

Son mil y un noticias las que han salido a la luz sobre la relación entre Mourinho y el centrocampista francés. Algunos apuntan que la situación entre ambos es más que tensa y que Pogba está intentando por todos los medios marcharse de Manchester. Otros aseguran que su entrenador se ha negado en rotundo. Entre tantas informaciones, fue el propio portugués el que aseguró en sala de prensa que no hay ningún tipo de conflicto con su jugador: "Nunca he sido tan feliz con él", declaraba.

Pogba fue capitán y anotó el primer gol de la Premier League 2018/19

Desde luego, Mourinho sí que sabe cómo mimar a sus estrellas. Cuando la prensa inglesa más aseguraba que Pogba había puesto a su entrenador en la lista negra, el portugués empezó a mover sus hilos. De esta manera, el francés no sólo fue titular en la primera jornada, sino que además lució el brazalete de capitán. Asumiendo responsabilidades, el flamante campeón del mundo anotó el primer gol de esta Premier League 2018/19 desde el punto de penalti.

Empezaba bien la primera jornada para el United. El equipo había salido en tromba para encerrar al Leicester City en su campo y en el primer minuto de partido ya estaba por delante en el marcador. Unas polémicas manos en el área de Wes Morgan propiciaron la primera pena máxima de la temporada. Recalar que en la Premier no hay VAR, solamente la Goal Technology en caso de un gol fantasma.

Pese a las dificultades de Mourinho para confeccionar su once, los primeros minutos de la temporada para el Manchester United fueron más que positivos. Destacó sobre todo la figura de Andreas Pereira, jugando como pivote defensivo en lugar de en tres cuartos de cancha. Convenció el ex de del Valencia en una posición que no es la suya, acostumbrado a caer en banda la pasada campaña en Mestalla.

Resumen Manchester United 2-1 Leicester City

Con muchos mundialistas en el banquillo por falta de rodaje, en la segunda partes también se pudo ver alguno de los defectos que tanto condenaron al United la pasada temporada. Falta de contundencia atrás, ocasiones falladas para sentenciar el partido y sobre todo dar la iniciativa en Old Trafford al equipo rival. Una gran asistencia de Juan Mata significó el primer tanto de Luke Shaw como jugador red y aunque el equipo respiró con el 2-0, no cerró el partido.

Fue por ello que tras un rebote favorable y un error de David De Gea, un killer como es Jamie Vardy recortó distancias en el descuento e hizo que el Manchester acabara pidiendo la hora y e incluso el Leicester tuvo una ocasión para empatar el partido sobre la bocina. Se salvaron los red devils, con dos caras muy diferentes durante los 90 minutos.

Savia nueva en Brighton

El iraní Jahanbakhsh, figura principal del nuevo Brighton

Lejos de las polémicas, el Brighton busca dar su primera alegría a su afición. La permanencia es el principal objetivo para the seagulls, aunque con matices. Las grandes cantidades que mueve la Premier han permitido al cuadro costero disponer de un gran presupuesto para reforzar su plantilla. Poco menos de 70 millones de euros se gastó el equipo este verano, la mayor inversión en su historia. Algunas caras nuevas son viejos conocidos en España como Martín Montoya o Florin Andone. Eso sí, el buque insignia de este Brigthon es el iraní Alireza Jahanbakhsh. 20 kilos desembolsó el equipo por el máximo artillero de la pasada campaña en la Eredivise.

Eso sí, los nuevos jugadores tienen que traducirse en un equipo más compacto. Aún le falta tiempo al irlandés Chris Hughton para que sus pupilos asuman su estilo de juego y el Brigthon lo puede pagar ante plantillas mucho más rodadas. Eso fue lo que ocurrió en la primer jornada contra el Watford. Pocos cambios hay en el equipo que dirige el español Javi García y sus jugadores se entienden a la perfección.

Resumen Watford 2-0 Brighton

Todo ello unido a una actuación exquisita del argentino Roberto Pereyra decantó la balanza a favor del Watford. Dos tantos del mediapunta ex de la Juventus decidieron el partido. Es por ello por lo que el Brigthon comienza esta jornada siendo el penúltimo clasificado. Un dato que es también poco significativo, pues la temporada en Inglaterra no ha hecho nada más que dar el pistoletazo de salida.

Alineaciones previsibles