Un Tottenham efectivo acaba con el Fulham

El partido ha tenido una primera parte en la que el Tottenham ha sido tan superior como poco efectivo, realizando casi diez tiros y dos a portería; el once del Tottenham es prácticamente el de gala con todas las estrellas, Christian Eriksen, Dele Alli o Harry Kane. Cabe destacar la posición del media punta inglés al inicio del partido ya que se ha situado en un principio en el doble pivote en salida de balón con Eric Dier, y esto ha dado una mejor salida de balón a los Spurs y más libertad en la media punta a la estrella danesa del Tottenham Christian Eriksen y la velocidad de Lucas Moura arriba ha aportado algo muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado los Spurs, a pesar de eso Harry Kane no se mueve de su posición ni han variado sus funciones esta nueva temporada.

El partido ha destacado además por la vuelta del Tottenham a jugar con tres centrales, los dos belgas Toby Alderweireld y Jan Verthongen junto al colombiano Davinson Sánchez y dos carrileros que aportan muchísima profundidad sobretodo el carrilero derecho Kieran Trippier que se ha revalorizado en el Mundial y el juego se ha cargado bastante por ese lado. El gol ha tardado mucho en llegar a pesar del dominio aplastante del conjunto de Pochettino. El tanto lo ha anotado Lucas Moura en el minuto 42 de partido. El jugador brasileño espera consolidarse esta temporada en los Spurs tras una temporada en la que ha sido muy irregular y en esta nueva ubicación junto con Harry Kane buscando las espaldas con su velocidad o encarando viniendo a recibir entre líneas y buscar el uno contra uno.

En la segunda parte se ha visto un Fulham en el inicio muy activado, con un disparo al palo de Aleksandar Mitrovic en el minuto 47 y en el minuto 52 el Fulham ha logrado el empate gracias a sus mejores jugadores en ataque, Ryan Sessegnon dando la asistencia y Aleksandar Mitrovic definiendo y logrando el empate a uno. Unos muy buenos minutos del Fulham que ha mostrado jugadores de mucha calidad como el jovencísimo Ryan Sessegnon que aporta velocidad, llegada y regate principalmente; el francés Jean Michaël Seri es el ancla del equipo y los buenos minutos de este jugador han coincidido con los buenos minutos del Fulham. El equipo ha ido de más a menos en la segunda parte y hasta el minuto 70 ha sido un partido muy equilibrado.

Los Spurs han tenido paciencia y han sabido aguantar los ataques del Fulham principalmente por la banda derecha hasta que el carrilero inglés Kieran Trippier en un lanzamiento de falta excepcional lo ha vuelto decantar el resultado para el Tottenham, pocos minutos después el ariete del conjunto inglés y estrella del Mundial, Harry Kane ha aprovechado una jugada para situar el 3-1 en el marcador, rompiendo así una racha que tenía negativa en agosto el delantero inglés, este gol ha servido para sentenciar el partido y hacer que el equipo dirigido por el técnico argentino se lleve los 3 puntos y consiga el 6/6 en las primeras dos jornadas de Premier League.

Por otro lado el Fulham sigue sin arrancar en esta Premier aunque se le ha visto mejor en relación al primer partido que disputaron; muchos jugadores, nuevos fichajes que tienen que adaptarse no solo al equipo que han formado sino también a la Premier League. Destacar que ha marcado Aleksandar Mitrovic, el delantero centro serbio recién llegado del Newcastle, Jean Michaël Seri que ha mostrado un buen nivel a tramos y el equipo necesita más del jugador francés ya que cuando él no entra en juego o no juega a buen nivel se ha notado en estos dos primeros partidos, André-Frank Zambo ha completado un partido correcto pero necesita un creador al lado para que el juego del Fulham fluya muchísimo más, la parte negativa del equipo es la defensa que no acaba de ser sólida y que muestra durante varios tramos de partido demasiadas debilidades que en el partido de hoy los Spurs han sabido aprovechar a la perfección.