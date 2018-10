Mkhitaryan: “No hay éxito sin cometer errores”

Intermitente, así se puede catalogar la actuación de Henrikh Mkhitaryan durante el duelo ante el Chelsea. Si bien el armenio anotó el primero de los dos goles de su equipo y participó en el segundo, tampoco dejó grandes destellos durante su estancia sobre el terreno de juego. Su presencia en el once parece haber dejado sentado en el banquillo a un Alexandre Lacazette que podría participar en la punta de ataque, desplazando a Aubameyang a la banda izquierda. Tras el choque, el ex del Borussia Dortmund compareció ante los medios de comunicación para ensalzar el proceso de formación por el que está pasando el conjunto gunner.

"Si lo intentamos, podemos hacer lo que planeamos hacer. Si no lo intentamos, no jugaremos al fútbol"

“No hay éxito sin cometer errores. Obviamente tenemos que jugar y tenemos que intentarlo. Si lo intentamos, podemos hacer lo que planeamos hacer. Si no lo intentamos, no jugaremos al fútbol. Por eso estamos cometiendo errores, porque lo estamos intentando”, declaró un futbolista que está convencido de que “habrá resultados mejores y se jugará mejor al fútbol” en los próximos partidos. Sobre todo si ya no tienen delante a Manchester City y Chelsea, quienes han sido los dos primeros rivales de esta edición de Premier League: “No nos mediremos a ellos en los próximos partidos, por lo que no importa contra quién estemos jugando ahora. Es una muy buena oportunidad para nosotros de jugar contra ellos y ver en qué nivel estamos, qué errores cometemos y mejorar”.

Sobre el partido, el armenio reconoce que el conjunto gunner no comenzó bien, aunque se repuso: “No comenzamos bien, concedimos dos goles, pero luego nos encontramos con nosotros mismos, creímos en nosotros y jugamos mejor que ellos. Marcamos dos veces para igualar en apenas diez minutos y tuvimos oportunidades para ir ganando. La segunda mitad fue más difícil”. Para finalizar, cita la palabra “cansancio” como una de las razones que les llevaron a desfallecer en ese segundo acto: “Fue difícil porque parecíamos algo cansados y no tuvimos opciones de anotar. Al final marcaron el tercer gol y fue difícil para nosotros volver a empatar”.