Iwobi: “Prometemos seguir luchando y hacer todo lo posible para mejorar los resultados”

Siendo, posiblemente, la gran sorpresa del once de Unai Emery, Alex Iwobi saltó entre los titulares para medirse al Chelsea. El nigeriano no sorprendió, pues anotó un tanto y estuvo participativo tanto en tareas ofensivas como defensivas. Ya se valoró en la pretemporada la importancia que iba a tener el mediapunta para el nuevo entrenador gunner, y es que, partiendo desde la rampa de salida, Iwobi ha logrado hacerse con un puesto en el último once titular de Unai Emery. Eso es lo que espera de él el técnico vasco, un entrenador que, según el futbolista, es muy exigente: “Es muy bueno. Quiere mucha intensidad y exige mucho, pero estamos disfrutando. Lamentablemente, los resultados no nos van bien, pero prometemos seguir luchando y hacer todo lo posible para mejorar los resultados”.

Precisamente, esa falta de resultados es la que ha generado alarmas en la institución gunner. Tildando este inicio de campaña de “frustrante”, Iwobi prefiere mirar hacia delante: “No podemos quedarnos aquí. Tenemos que lidiar con ello y seguir luchando esta temporada”. El nigeriano está convencido, por otro lado, de que el equipo fue algo “desafortunado” en el duelo ante los blues: “Deberíamos haber obtenido el resultado que queríamos apretando en defensa”.

"Para nosotros es muy difícil de digerir"

En cuanto al partido, se muestra convencido de que fue un buen duelo “para los aficionados”, pero no para los que animaban al Arsenal: “Para nosotros es muy difícil de digerir especialmente cuando hemos logrado empatar el 2-0 inicial. No es el resultado que queríamos y solo tenemos que olvidarnos de ello y centrarnos en lo positivo”. Para finalizar, Iwobi reconoce que tienen que mejorar de cara a la portería contraria para poder sacar algo más de los próximos duelos: “Rentabilizar esas oportunidades ante un equipo como el Chelsea nos habría hecho ganar el partido”.