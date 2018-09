Otra pesadilla en Brighton

El partido llegaba con el aliciente de la temporada pasada cuando el Brighton logró escapar de su mala racha ganando a los red devils. Cuando consigues hacer esto, te demuestras a ti mismo que puedes volverlo a hacer. Esta fue la sensación con la que salió el Brighton para afrontar el que era el primer partido en casa ante la mirada de los suyos.

Las gaviotas imprimieron un ritmo alto durante los primeros minutos de juego, presionando la salida de balón de United y traduciendo el robo de balón en ataques vertiginosos con Knockaert y March buscando a su referencia Murray. Los de Mourinho trataban de calmar jugando en zonas cómodas del campo e intimidando en la presión, cuestión esta última que aprovechó Lukaku un mal control de Dunk para encarar la portería rival, aunque el disparo no tuvo maldad alguna. Esta acción llevaría al capitán del Brighton a ser sustituido tras ese lance con el belga, significando el debut de Balogun con el equipo.

Errores groseros en defensa

La ausencia del central no trastocaría los planes del Brighton, quienes tenían las ideas claras y olfateaban las dudas de los de Manchester. En estas elaboraron una jugada a base de paciencia que llegó a March, quien la puso rasa perfectamente para que Murray le ganara la posición a Lindelof y definiera con el exterior de la bota derecha para poner por delante a los suyos, celebrando así sus 200 partidos con el equipo. Los de Chris Hughton supieron aprovechar su momento y no tardaron en ampliar la distancia en el marcador. Una jugada alborotada tras un córner le llegó Duffy, que controló en el punto de penalti y disparó sin oposición para batir a De Gea. El Manchester pagaba así toda su inseguridad plasmada sobre el campo, pero en un alarde de intento, Shaw cazó un rechace a bote pronto que le llegó a Lukaku y no perdonó para rematar de cabeza anotando su primer gol en la temporada.

Murray celebró sus 200 partidos con el Brighton marcando | Foto: Brighton

Todo esto fue un espejismo, porque los errores eran presos de su destino. El Brighton cogió descolocado a todo el equipo en una pérdida de Fred, que no tardó Bailly en hacerla más grosera cometiendo penalti cuando a Murray se le había ido al control para encarar portería. Gross se encargaría de volver a situar dos goles por delante a los suyos justo antes del descanso. El United estaba viviendo una auténtica pesadilla.

Querer y no poder

El desastre de los de Mourinho no iba a tardar en tener repercusiones. El luso dio entrada por partida doble a Lingard y Rashford en busca de ganar más profundidad, pero las sensaciones no cambiarían. Todo fue más orgullo por la camiseta y de mostrar dignidad tras la primera parte, con algún envío en largo o intentando aprovechar la velocidad de sus extremos, pero todo era un querer y no poder. De hecho, el primer lanzamiento entre los tres palos no llegaría hasta el minuto 74 gracias a un disparo desde larga distancia de Pogba al que Ryan respondía con una buena estirada. El francés lograría difuminar la imagen del equipo anotando desde el punto de penalti, pero ya era demasiado tarde como para poder enmendar la puesta en escena.

Los de Mourinho sufren la primera derrota en liga tras solo dos jornadas disputadas y lo hacen en un campo donde el técnico portugués no sabe lo que es ganar hasta la fecha. El Brighton demuestra a la Premier que ganar en el Amex Stadium volverá a ser una tarea difícil. En este escenario tan solo perdieron cuatro partidos la temporada pasada. Con actuaciones como las de hoy, van por el mismo camino.