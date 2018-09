Grujic llega al Hertha BSC

Hertha BSC amplía su plantilla para encarar la nueva temporada. El club berlinés hizo oficial la contratación de Marko Grujic, quien estará en el equipo cedido por una temporada.

El centrocampista serbio se convierte en el cuarto fichaje del verano para die Alte Dame y buscará ganarse un lugar en el once titular de Pal Dardai. “Hertha es un gran club y la Bundesliga siempre me ha emocionado. Tuve algunas ofertas sobre la mesa, pero nadie me quería como Hertha, tuve buenas sensaciones tras las pláticas. Ahora quiero demostrar cuanto antes que puedo ayudar al equipo”.

Grujic (22 años, 1,92 de estatura y 82 kg de peso) llega del Liverpool, equipo en el cual no tuvo muchas oportunidades la temporada pasada: solamente siete partidos disputados bajo el mando de Jürgen Klopp (tres en Premier League, dos en Champions League y uno en Copa de Liga). A pesar de su juventud el nuevo número 15 del Hertha ya tiene experiencia internacional con su selección: siete partidos con la selección absoluta de Serbia, además fue parte la plantilla que participó en la Copa Mundial Rusia 2018 (sin minutos en la competencia). En categorías con límite de edad fue pieza fundamental del equipo que ganó el Mundial sub-20 en Nueva Zelanda.

Michael Preetz, Director Deportivo del club, habló sobre la contratación de Grujic. “Con Marko tenemos al hombre que nuestro mediocampo necesitaba. Es muy fuerte técnicamente y con cualidades ofensivas y defensivas, su presencia física y su juego aéreo le vendrán bien al equipo”.

“Puedo jugar como medio defensivo, pero también me gusta jugar como centrocampista de área a área. Puedo tomar un rol ofensivo o defensivo, pero quiero ayudar al equipo en la posición que el entrenador me necesite”, declaró Grujic en entrevista para el canal oficial del Hertha. Marko ya entrena a la par de la plantilla y se espera que pueda ser considerado para el partido inaugural ante el recién ascendido Nürnberg.