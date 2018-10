Un reencuentro especial en Nápoles

El encuentro tendrá muchos buenos jugadores en el campo: Koulibaly, Hamšík, Callejón, Mertens e Insigne (entre otros) por el lado del conjunto Azzurri. Ricardo Rodríguez, Çalhanoğlu, Bakayoko, Montolivo y Suso por el equipo Rossoneri. Pero de quien se verá con mayor detenimiento será sin duda sobre Higuaín. No solo por el hecho de haber defendido la camiseta de la Juventus, algo lo cual desagrada en demasía a los hinchas del Napoli) sino porque además es uno de los refuerzos del Milán para la actual temporada, del cual puede aportar mucho al equipo y así lo esperan los hinchas del Milán.

Fuente: AC Milán

Gonzalo Higuaín es una persona non grata en Nápoles. Estuvo tres temporadas en Napoli, donde anotó 91 goles en 147 partidos disputados (sumando todas las competiciones oficiales). De esta manera, logró ser en dos oportunidades el máximo goleador del Calcio, además de jugar distintas competiciones, como la propia Serie A, Copa Italia, Champions League, Europa League y demás amistosos, dejando un muy buen “gusto” al hincha del Napoli, no solo por logros como goles o victorias, sino también por ser un real aporte al juego del equipo y –en su momento- uno de los jugadores más queridos por la afición.

Por aquella misma razón, fue como un puñal clavado al corazón para los hinchas napolitanos la noticia de su transferencia a la Juventus, equipo el cual consideran que es un rival directo, y que desde hace algunos años los partidos entre ellos tienen tintes de clásico, para los hinchas del Napoli. ¿Cuál es la razón de esto? Ninguna que haya nacido de alguna justificación deportiva sino, más bien, la razón por la cual son rivales deportivos los equipos de Nápoles y Turín, se entiende como consecuencia de temas políticos, sociales y económicos arrastrados desde varias décadas atrás en la historia misma de Italia, pero llevados al fútbol.

Fuente: SSC Napoli

Cambiar equipo entre estos dos conjuntos es considerado, por hinchas italianos, como una traición a la ciudad misma. Por aquella razón, no extraña que, en el año 2017, cuando la Juventus debía visitar al Napoli con Higuaín en el ojo del huracán, en la ciudad de Nápoles el Pipita fuera el centro de todas las burlas y ensañamientos.

Trayectoria

Vayamos desde el comienzo y repasemos la carrera deportiva de Higuaín, la cual ha tenido altos y bajos momentos. Debutó como profesional en el año 2005 con el River Plate de Argentina, con apenas 17 años. Su primer gol en el conjunto Millonario lo anotó ante Banfield. En River estuvo hasta el año 2006, registrando 34 partidos disputados y 13 goles, en donde dos de ellos se los anotó en un encuentro a Boca Juniors en el superclásico argentino. Higuaín dejo muy buenas impresiones en Argentina. Si bien no anotó muchos goles, destacó por su fortaleza física y la facilidad que tenía para llegar siempre con peligro al área rival.

Fuente: CA River Plate

Claramente, las buenas cualidades demostradas por Higuaín a dicha temprana edad despertaron el interés de muchos equipos, pero quien finalmente se decidió y se lo llevó fue el Real Madrid en el año 2006 a cambio de 12 Millones de Euros. Debutó ante el Real Betis en la Copa del Rey y su primer gol como merengue lo anotó a uno de sus rivales directos: El Atlético de Madrid. Aun así, Pipa no tuvo mucha continuidad en sus inicios, no solo por ser una apuesta del Madrid, sino también porque compartía delantera con dos grandes atacantes del fútbol mundial: Raúl y el holandés Ruud Van Nistelrooy. A pesar de aquello, Higuaín dejó muy buenas impresiones en su primera temporada en el equipo madrileño.

En el Real Madrid disputó La Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League y clásicos directos del equipo merengue. En la temporada 2008 – 2009 logró ser el máximo goleador del equipo, por encima de otras grandes figuras del club. En total, Higuaín disputo siete temporadas con el Real Madrid, en donde registró el muy buen número de 121 goles en 264 partidos, además de conseguir tres ligas españolas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

Fuente: Real Madrid

Posterior al Real Madrid, terminaría fichando por el Napoli a cambio de 40 Millones de euros con un contrato por cinco temporadas. Tras su paso por la ciudad napolitana, la Juve pagó 90 millones por el delantero argentino, hasta ese momento, transferencia récord en la historia del fútbol italiano. En la Vecchia Signora debutó ante la Fiorentina en 2016 y en aquel mismo encuentro anotó su primer gol con la camiseta de la Juventus.

En su primera temporada en la Juventus, anotó más de 20 goles, algo que solo había logrado John Charles y Omar Sívori en la Temporada 1957 / 1958. Con la Juventus logró dos Serie A y dos Copas Italia, además de poder disputar una final de Champions League, aunque esta la perdió ante el Real Madrid, su ex club. Finalmente, anotó 55 goles en un total de 105 partidos disputados.

Fuente: Juventus

En la selección argentina, debutó oficialmente en el año 2009 ante Perú, durante los partidos clasificatorios de cara al Mundial de Sudáfrica 2010. Con la albiceleste, este ha participado en amistosos, varias fases de clasificación, Copas América y Mundiales. Suma 31 goles en 75 partidos oficiales. Así como con el resto de la generación argentina con la cual le tocó compartir, no ha podido ser campeón con su selección adulta en una competición oficial.

Fuente: Selección Argentina

Análisis táctico

¿Qué puede ofrecer el Pipita al Milán? Indudablemente, goles, algo lo cual en la actualidad no es fácil de obtener. Sin embargo, no es la única característica que puede ofrecer el argentino. Un delantero que no se mueve mucho (su contextura influye en su desplazamiento) comparándolo con un delantero ágil o un puntero, pero de lo “poco” que se mueve dentro del área, sus movimientos suelen ser bastante inteligentes y esto no solo es algo en beneficio propio, sino que es muy común que arrastre marcas para que sus compañeros puedan tener más libertad en el área.

También, si la situación lo requiere, se ha visto a Higuaín recostarse sobre las bandas e incluso atrasarse para recuperar el balón. Es un jugador de mucho sacrificio el cual no solo se encierra en su papel como '9' de área clásico, sino que, de igual manera puede hacer otras tareas, aunque no sea algo principal de su posición.

Posicionamiento

Fuente: Juventus

Una de las buenas características que tiene Higuaín es saber donde estar ubicado en el área. También es cierto que la mayoría de estas jugadas cuentan con un gran porcentaje del factor suerte. Sin embargo, el Pipa muchas veces "busca tener esa suerte" al estar posicionado en lugares del área en donde es probable que el balón termine cayendo tras un rebote o un mal despeje del arquero rival.

Pique al espacio

Fuente: Juventus

Si algo caracteriza a Higuaín es la buena manera que tiene de aprovechar los "piques al espacio", como se suele decir en el fútbol. Dicho de una manera más técnica, señala el pase al compañero para que éste le envíe al balón a una zona donde no está, pero si es probable que llegue con ventaja y pueda rematar con facilidad o continuar la jugada para que el avance no se pierda.

A espalda de los defensas

Fuente: Juventus

Otra de las buenas cualidades que tiene Higuaín es saber aprovechar los descuidos de los defensas rivales, jugando a la espalda de los defensores y corriendo al espacio donde irá el balón. Estas acciones generalmente suceden cuando le envían centros o pases con profundidad a gran velocidad.

Definición

Fuente: Juventus

Su alto poder de definición es, sin duda alguna, la mejor cualidad del ariete argentino. Muchas jugadas las termina definiendo él, incluso aunque la probabilidad de marcar sea mínima. Con un derechazo, de zurda, de cabeza o con alguna jugada atípica, el Pipa Higuaín ha anotado muchos goles con sus diferentes clubes utilizando distintos registros, lo que deja en claro que el gol en él es algo natural. Este registra 280 goles en 550 partidos disputados en toda su carrera a nivel de clubes. En promedio, casi un gol cada dos partidos.

Más allá de las críticas recibidas sobre todo en su paso por el combinado nacional, en los clubes en los que ha estado siempre ha respondido y anotado una gran cantidad de goles. Al igual que es muy probable que siga el mismo camino en el Milán, donde Higuaín confía en volver a mostrar su cuota goleador, también es muy probable que el Pipa sea uno de los protagonistas del Napoli-Milán.