Once de la Semana 25: El milagro de DC United y la épica de Real Salt Lake

Al termino de la semana 25 de esta edición de la Major League Soccer sigue la máxima igualdad en ambas Conferencias -especialmente en la Conferencia Oeste- en la que está siendo la temporada MLS con más igualdad que se recuerda en los últimos años con equipos que están logrando grandes remontadas y otros que se están metiendo en problemas tras muchas semanas liderando la clasificación. Ahora, las fuerzas parecen estar más igualadas que nunca.

Clasificación Conferencia Oeste. Fuente: MLS

Si bien la Conferencia Este parece estar algo más decidida, por lo menos en puestos de liderato, la Conferencia Oeste tiene todos sus frentes abiertos. De ahí que gran parte de los jugadores que protagonizan este once de la semana 25 sean de equipos de Conferencia Oeste. Entre ellos han destacado Savarino -el cual se ha llevado el premio al mejor jugador de la semana- de Real Salt Lake debido a su excelente actuación en casa de Houston Dynamo, Rusnak se ha unido al once por parte del equipo de las montañas rocosas.

Savarino de Real Salt Lake. Fuente: MLS

Igualdad absoluta en la Conferencia Oeste, todos los frentes abiertos.

Por parte de Seattle Sounders, tras su impresionante e histórica victoria sobre LA Galaxy por cinco goles a cero, destacaron el bueno de Lodeiro y el defensa Marshall. El equipo va sumando puntos y con ello escala posiciones en la tabla para posicionarse a dos puntos de Portland Timbers, que actualmente ocupa el último puesto de playoff. LAFC consiguió una importante victoria que le certifica el final de su mala racha y la posibilidad de reengancharse en el tren del liderato, siempre teniendo en cuenta los equipos que vienen con fuerza por la parte baja de la clasificación como es el caso de Vancouver Whitecaps o Seattle Sounders.

Marshall de Seattle Sounders. Fuente: Seattle Sounders

Seattle Sounders destrozó a un débil LA Galaxy.

Si la semana pasada las quejas de los pesos pesados en el vestuario de LA Galaxy como son Cole e Ibrahimovic causaban un tremendo terremoto en Los Ángeles -los jugadores se quejaron de la falta de seriedad defensiva- el resultado ante Seattle Sounders no hace más que incrementar el mal estar dentro del seno del equipo de LA Galaxy. El equipo salió de Seattle con la mayor goleada en contra de la historia de la franquicia. A pesar de ser una de las franquicias que más dinero invierte en el plantel.

Tampoco sorprende la presencia de Elliott -jugador de Philadelphia Union- en el once de la semana. Su buen partido ante uno de los favoritos de la Conferencia Este como es New York City fue valedor de la victoria para el equipo en el que sin duda era uno de los enfrentamientos con más importancia de la jornada. Buen partido de los de Philadelphia que con esta victoria se alejan algo más del peligro de quedarse fuera de playoff.

En la Conferencia Este se ha instalado una lucha sin cuartel por la primera posición entre Atlanta United, New York Red Bulls y New York City en el que, de momento, solo Atlanta fue capaz de conseguir los tres puntos. Por parte de la lucha por entrar en posiciones playoff destaca la victoria de DC United -con unos números completamente impresionantes- y la ya poco sorprendente mala actuación de New England Revolution y Toronto FC.

Once de la Semana

Once de la Semana. Fuente: MLS

Miller: Buen partido del portero de LAFC en la victoria del equipo sin encajar goles. El portero supo estar en los momentos importantes y transmitir seriedad al resto del equipo.

Marshall: Partido redondo del defensa de Seattle Sounders con gol y portería a cero. El defensa fue un completo dolor de cabeza para los atacantes de LA Galaxy.

Elliott: Partido muy serio del jugador frente a New York City en un partido en el que la defensa tuvo más trabajo de lo habitual tras los constantes ataques del equipo de Nueva York.

Lovitz: Gol importantísimo el conseguido por el jugador para ganar el partido frente a Chicago Fire en el tiempo añadido. Imposible pedirle más a un defensa.

Lodeiro: El bueno de Lodeiro volvió a ser protagonista para Seattle Sounders en la goleada impuesta sobre LA Galaxy. Gol y asistencia para el uruguayo.

Canouse: Fundamental en el centro del campo de DC United en la que está siendo una de las mayores remontadas que se recuerdan en la Major League Soccer. El jugador dominó por completo el centro del campo.

Aranguiz: Fue un vinculo constante entre el centro del campo y el ataque de FC Dallas. El jugador abrió espacios en la defensa de Minnesota que acabó por deshacerse.

Rusnak: Salió en la primera parte pero no fue hasta los minutos finales cuando con dos goles le dio la vuelta al marcador y le dio la victoria a su equipo.

Acosta: El jugador viene siendo protagonista en los últimos partidos para DC United, pero el partido que se marcó ante New England Revolution es digno de admirar. DC United está un poco más cerca de su objetivo.

Savarino: Impresionante el partido de Savarino que ha sido merecedor de ser el jugador protagonista en esta semana 25. Real Salt Lake se llevó la victoria.

Rubio: Doblete para el delantero de Sporting Kansas City sobre Portland Timbers en el que era un partido decisivo para las aspiraciones del equipo.