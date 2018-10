Klopp: "Es muy temprano aún para hablar de la carrera por el título"

Los Reds han cuajado un buen arranque en esta Premier League y hoy, en el cierre de la fecha, se metieron en el bolsillo su segunda victoria al hilo al superar 2-0 a Crystal Palace. Luego de la trabajada victoria de su Liverpool en Selhurst Park, el alemán Jürgen Klopp dio su visión acerca de la actuación de los suyos, aceptando que quizá no fue la actuación más brillante: "Creo que pudimos haber jugado mejor, aunque sabíamos que el Palace iba a aproximarse con una buena cantidad de pelotas largas. Estuvimos muy bien defensivamente." El ex entrenador del Borussia Dortmund agregó además que, pese a anotar dos goles hoy, espera una mejor producción en ataque: "No estoy tan contento con lo que mostramos ofensivamente. Nos faltó ritmo y timing en algunas situaciones, y ciertamente nuestros laterales deben estar más involucrados para permitirnos una amplitud que nos da mayores opciones."

Acerca de la 'candidatura' de Liverpool al título -es señalado por la prensa inglesa como el principal contendiente del Manchester City- Klopp expresó que esas conjeturas le parecen prematuras: "Es muy temprano aún, ese tema no podría importarme menos porque no creo que estemos en una carrera con los otros equipos grandes cada fin de semana. No queremos dar mensajes a nadie, por ahora nuestro objetivo es ser un oponente complicado para cualquiera. Todo lo demás que se pueda decir a esta altura es muy anticipado."

Para cerrar, Klopp comentó el por qué de su nerviosismo e inquietud desde el banco durante toda la segunda mitad: "Es realmente difícil ganar aquí, los hinchas del Palace son increíbles. Luego del penal de (James) Milner antes del entretiempo sabía que al volver al campo nos íbamos a encontrar con un ambiente muy ruidoso y un rival que iba a querer responder, y pasó así hasta el final. Es un magnífico lugar para jugar al fútbol." Hay que destacar que es la cuarta victoria al hilo de Liverpool visitando la casa del Palace por Premier League, todas ellas bajo el mando del técnico germano.