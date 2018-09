Resumen jornada 3 Championship: primeras alegrías y primeras dudas

A pesar de ser una liga extremadamente larga, el inicio es muy importante en la Championship y hay algunos equipos que han comenzado la temporada como un tiro y otros que están teniendo muchos problemas y son incapaces de lograr la primera victoria de la temporada. Un breve resumen de los doce partidos de esta tercera jornada de esta Championship:

Birmingham City-Swansea City

Empate sin goles para abrir la jornada entre Birmingham y Swansea. Ni los de Monk ni los de Potter fueron capaces de marcar gol y el partido finalizó con el resultado con el que empezó. Los locales dominaron el partido y tuvieron las ocasiones más claras para llevarse la victoria mientras que los visitantes lograron un punto sin tirar a puerta en todo el encuentro. El Swansea perdió sus dos primeros puntos de la temporada tras dos victorias en sus dos primeros partidos. El Birmingham suma su segundo punto de esta 2018-19 con su segundo empate, los de Monk aún no han ganado en este inicio de la temporada.

Bristol City-Middlesbrough

Los de Pulis han demostrado que han comenzado la temporada como un tiro, el Middlesbrough se llevó su tercera victoria en cuatro partidos en un campo muy complicado. Braithwaite en el 13 y Assombalonga en el 32 marcaron los dos tantos del partido que le dieron el décimo punto de doce posibles a los de Pulis. Los visitantes ganaron al más puro estilo de su entrenador, marcando dos tantos en la primera mitad y tratando de aburrir el partido en la segunda, renunciando a la posesión y parando el juego lo máximo posible. El Bristo, tras un mal inicio de partido, no tuvo nada que hacer y salió de su estadio con su primera derrota de la temporada, tan solo dos puntos en tres jornadas para los de Johnson en este inicio.

Hull City-Blackburn

Otro equipo que está decepcionando en estas primeras jornadas es el Hull City. Los tigres volvieron a caer en su feudo por segunda vez esta temporada y esta vez fue ante un recién ascendido. El único gol del partido lo marcó Dack en el minuto 43, al borde del descanso. En la segunda mitad los visitantes se echaron atrás con el objetivo de mantener el resultado y lograr su primera victoria de la temporada. El Hull City no pudo introducir el balón dentro de la portería visitante y salieron con las manos vacías una vez más del KC Stadium. Tan solo un punto para los tigres en estas tres primeras jornadas, el Blackburn ya suma cinco.

Ipswich Town-Aston Villa

Los villanos perdieron sus dos primeros puntos de la temporada ante el Ipswich tras empatar a uno en este partido correspondiente a la tercera jornada. Kodija marcó la primera diana para los de Bruce en el minuto 21, pero la alegría tan solo les duró 15 minutos. Chalobah marcó el tanto del empate en el 36 y tras una segunda parte con pocas ocasiones los dos equipos se tuvieron que conformar con el empate. El Villa se queda con siete puntos en puntos de playoff y el Ipswich, que aún no ha ganado en esta temporada, sigue en la zona media baja con tan solo dos unidades.

Leeds United-Rotherham United

El efecto Bielsa sigue funcionando a la perfección en Leeds, tercera victoria para su equipo en tres jornadas, el único equipo que todavía no ha perdido puntos en esta competición. Después de una primera parte con ocasiones pero sin goles, Ayling a los cuatro minutos de la segunda parte marcó la primera diana del partido. Con 1-0, los de Bielsa siguieron dominando y en el tramo final lograron duplicar la ventaja y dejar sentenciado el partido. Roofe marcó el 2-0 y le dio el noveno punto de nueve posibles a este Leeds que ha comenzado como un tiro esta temporada. El Rotherham se queda con los tres que tenía antes de empezar la jornada, dos derrotas fuera de casa para los recién ascendidos.

El Leeds continúa sin perder ni un solo punto en esta Championship. Foto: Leeds United

Millwall-Derby County

Primera victoria de la temporada para un Millwall que se le resistió el triunfo en su primer partido de la temporada ante el Middlesbrough. Los locales dieron un buen golpe en la mesa en los primeros 20 minutos al marcar dos goles. Cooper marcó la primera diana a los siete minutos y doce minutos más tarde Williams duplicó la ventaja. El partido continuó con el 2-0 hasta el tramo final, donde los de Lampard tras una segunda mitad de mucho asedio a la portería local recortaron distancias tras una diana de Nugent. Sin embargo, luego fueron incapaces de marcar el tanto del empate. Los locales logran su primera victoria de la temporada y se colocan con cinco puntos, mientras que los visitantes se quedan con los tres de la primera jornada tras dos derrotas consecutivas.

Reading-Bolton

Un equipo que ha sorprendido sin duda en este inicio ha sido el Bolton, estos han sumado siete de los nueve puntos posibles y se han colado en puestos de playoff. Wildschut marcó el único gol del partido y el gol que dio la victoria a los visitantes por 0-1 en el minuto 48. Los de Paul Clement intentaron marcar el gol del empate pero el guardameta visitante logró mantener su portería a cero. Inicio de temporada para olvidar para el Reading que junto al QPR es el único equipo que todavía no ha sumado ni un solo punto.

Sheffield United-Norwich City

Victoria importante para el Sheffield United que suma su segundo triunfo de la temporada. Los de Wilder se impusieron a los canarios por 2-1 en un partido que se terminó decidiendo en el tiempo de descuento. Egan adelantó a los locales en el minuto nueve aunque en el minuto 26 el Norwich logró el empate mediante su hombre gol en estos primeros partidos, el escocés Jordan Rhodes. El marcador continuó reflejando el empate a uno hasta el tiempo de descuento, ahí el Sheffield United dio el golpe de gracia por medio de Sharp y se llevó una victoria muy importante para sus intereses. Los de Farke se quedan con tan solo un punto tras tres jornadas, necesitan una victoria para comenzar a sumar de a tres pronto si no quieren perder el tren de los puestos altos.

El Sheffield United logró una victoria en el tramo final ante el Norwich. Foto: Sheffield United.

Wigan-Nottingham Forest

Partido muy loco entre estos dos equipos que acabó en empate tras un gol en el descuento de los de Karanka que continúan invictos en este inicio de la temporada. Powell a los dos minutos puso por delante a los locales, aunque ocho minutos después Cash marcó el empate a uno. Sobre la media hora los locales dispusieron de un penalti y su nueve titular Will Grigg no falló y puso el 2-1. Con este resultado se llegó al descanso y hasta el descuento de la segunda mitad no llegó el último gol del partido. El Wigan se defendió muy bien atrás durante toda la segunda parte pero un penalti en el tiempo de descuento le dio la oportunidad al Nottingham de empatar. Grabban falló el penalti pero El Soudani estuvo atento al rechace y marcó el tanto del empate. Ambos equipos se quedan en la mitad alta de la tabla tras esta jornada, cuatro puntos para el Wigan y seis para los de Karanka.

West Brom-QPR

La goleada de la jornada se produjo en The Hawthorns donde los de Darren Moore le marcaron siete goles a un QPR que sin duda es el equipo que peores prestaciones está mostrando en este inicio de temporada. El partido llegó al descanso con empate a uno gracias a un gol de Phillips en el 29 para los locales y gracias a otro de Lynch cinco minutos después para los visitantes. Sin embargo, en la segunda parte el QPR no tuvo nada que hacer, en el 53 Gibbs marcó el gol que ponía de nuevo por delante a los locales y tres minutos después Jay Rodríguez duplicó la ventaja. Tanto Phillips como Rodríguez marcaron su doblete dejando todo sentenciado en el minuto 80 con el 5-1. Gayle y Robson-Kanu culminaron la goleada en una jornada para el olvido para los visitantes que se quedan como colistas sin ningún punto bajo sus manos aún.

Preston-Stoke City

Los de Rowett continúan sin poder arrancar esta temporada. Aún no han ganado en estos tres partidos a pesar de tener el mejor equipo de la división. En el final de la primera parte llegó lo interesante cuando Gallagher con un gol de penalti marcó el primero del partido. Sin embargo, dos minutos después, Pieters puso las tablas. A pesar de todo el Preston acabó por delante la primera parte ya que en el último minuto del descuento Burke puso el 2-1. Los potters mejoraron sus prestaciones en la segunda parte y lograron el 2-2 que sería el resultado definitivo por medio de Peter Crouch. El Stoke se queda en la zona baja de la tabla con tan solo dos unidades y comienza a perder terreno con sus rivales directos por el ascenso. El Preston con cuatro puntos sigue en la zona media de la clasificación.

Brentford-Sheffield Wednesday

El partido que cerraba esta tercera jornada acabó con una cómoda victoria local. El Brentford se impuso por 2-0 ante su afición logrando su segunda victoria en casa en dos partidos. Maupay abrió la lata en el minuto 20 gracias a un penalti. Los locales duplicaron la ventaja sobre la hora de partido cuando Watkins puso el 2-0. El Sheffield Wednesday no consigue dar con la tecla en este inicio de temporada (tan solo han sumado un punto de nueve), el cuadro visitante estuvo perdido por el terreno de juego y pudo llevarse más goles. El Brentford suma siete puntos de nueve posibles, un inicio que muchos aficionados e integrantes del club hubieran firmado.