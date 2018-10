Hodgson: "Esta es una forma frustrante y amarga de perder"

Roy Hodgson, entrenador del Crystal Palace, compareció ante los medios tras el encuentro que enfrentó a los Eagles con el Liverpool de Jürgen Klopp en Selhurst Park. El partido, correspondiente a la segunda jornada del campeonato liguero inglés, se saldó con triunfo visitante.

Según el técnico local, el choque estuvo condicionado por dos importantes decisiones que tomó el árbitro, las cuales afectaron negativamente a los londinenses.

Penalti y 0-1 para el Liverpool

Definitivamente, para Hodgson, "no fue un penalti". Este dice haber estado "mucho tiempo en el fútbol y, si eso es penalti, el juego ha cambiado más allá de todo lo que conocía". Para el técnico del Crystal Palace, "Mamadou está tratando de defenderse y no hay manera de que esté buscando cometer falta sobre el jugador del Liverpool o tener contacto con él en absoluto".

"Si la gente no puede ver eso, entonces seré yo quien solo ve lo que quiere ver, y si todos ustedes lo ven como algo diferente, entonces lo aceptaré", añadió Hodgson. Este dice no querer que se piten ese tipo de acciones contra su equipo y que "si algún día me preguntan si eso es penalti y no respondo que que esas situaciones no son penalti, ya sea a favor o en contra, entonces estaré decepcionado conmigo mismo".

Perjudicado por las decisiones arbitrales

"Estoy frustrado porque no creo que eso sea penalti", reiteró el técnico de los londinenses en sus protestas. Pero no es la única jugada en la que discrepa con la decisión tomada finalmente por el árbitro. Este tampoco cree que "hayamos cometido falta sobre James Milner cuando tuvimos una oportunidad de contraataque, y creo que sí hubo penalti en los últimos minutos cuando Max Meyer fue derribado en el área por Van Dijk, cuando estaba a punto de tocar el balón. Pero, como afirma el propio míster, "estas cosas suceden".

"A veces las decisiones arbitrales van en contra y es decepcionante y una causa de frustración e ira, pero si me pregunta sobre el desempeño del equipo, creo que fue muy, muy bueno", se lamenta Hodgson. Aunque le reconforta y enorgullece el esfuerzo de su equipo, "no va a cambiar mi decepción y enojo por la forma en que llegamos al descanso, perdiendo 0-1".

Con uno menos desde el 75'

Pero todavía habría tiempo para que el Crystal Palace sufriera otro revés que lo alejara, más aún, de luchar por los puntos. "Estábamos presionando para conseguir el empate, jugando bastante bien, con una probabilidad razonable de conseguir un gol y haciendo dudar a la defensa del Liverpool", pero minutos más tarde Wan-Bissaka vería la cartulina roja y las esperanzas de los Eagles se desvanecerían.

Tras un balón en largo de los Reds, el cual no pudieron ganar por arriba los jugadores del Crystal Palace, "Aaron hizo su mejor esfuerzo para tratar de volver atrás y evitar que Salah se quedara solo ante el portero". Hodgson no duda en afirmar que "definitivamente lo toca, así que no hay duda de que fue expulsión. Realmente estaba tratando de poner el pie en la pelota pero no tuvo éxito. Como resultado, tocó al jugador y el árbitro hizo lo correcto expulsándolo".

No todo fueron malas noticias

"Nuestro objetivo es mejorar y mejorar, y asegurarnos de que no estamos mirando todo el tiempo a los puestos de arriba desde la zona", dice Hodgson que es el objetivo para esta temporada.

Igualmente, sacó conclusiones positivos del partido: "he de estar satisfecho con lo que el equipo ha demostrado en los dos primeros encuentros de la temporada, pero es demasiado pronto para decir si eso durará los próximos 36 choques".

"Tendremos que esperar y ver y levantarnos después de este tropiezo. De la manera que hemos perdido hoy es una forma frustrante y amarga. No creo que hayamos cometido penalti, y el Liverpool no merecía estar ganando 0-1 al descanso debido a dicho penalti", concluyó su comparecencia el técnico Eagle.