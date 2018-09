Once ideal Premier League Sofascore de la 2ª jornada: los defensas también saben marcar

Con el fin de la segunda jornada de la Premier League 2018/2019 llega el momento de analizar a los jugadores más destacados del fin de semana. Sofascore, media partner de VAVEL, ofrecerá un once ideal con los jugadores que más hayan destacado en sus respectivos partidos, midiendo su rendimiento según un conjunto de datos estadísticos que hacen de la alineación escogida la más objetiva posible. Desde VAVEL trataremos de hacer un resumen acerca de lo que han ofrecido estos 11 jugadores en sus respectivos partidos y explicar el "por qué" de su inclusión en la plantilla.

PORTERO

NEIL ETHERIDGE

El internacional con Filipinas se convirtió en el héroe del Cardiff. Los galeses, en su regreso a la Premier League como locales, no consiguieron alzarse con la victoria, pero Neil Etheridge se encargó de que los pupilos de Rafa Benítez tampoco pudieran llevarse los tres puntos de su visita al Cardiff City Stadium. Si bien las cinco paradas realizadas durante el desarrollo del encuentro permitieron a los locales dejar la portería a cero, la última acción del encuentro hizo merecedor al arquero del Cardiff de ser destacado como el mejor guardameta de la jornada. Etheridge salvó a los Bluebirds de la derrota al detener un penalti a Kenedy en el minuto 96.

FOTO: Cardiff

Puntuación: 8.7

DEFENSAS

KIERAN TRIPPIER

El lateral inglés quiere demostrar esta temporada que la versión demostrada con su combinado nacional no fue, ni mucho menos, un espejismo. Trippier fue un puñal por la banda derecha de los Spurs durante los 90 minutos que estuvo sobre el césped, colgando hasta un total de 14 centros al área del Fulham. Pero, por si su incidencia en ataque no había sido suficiente, el jugador del Tottenham quiso dejar su huella en el encuentro con un magistral tanto de falta. A los 74 minutos de partido, Kieran pondría el balón lejos del alcance del meta visitante para establecer en el marcador en el 2-1.

FOTO: Tottenham

Puntuación: 8.0

STEVE COOK

Central con alma de delantero. A pesar de ejercer como jefe de la zaga Cherrie, los números de Steve Cook fueron los de un futbolista ofensivo. El defensor del Bournemouth decantó el partido con un gol y asistencia que, a la postre, terminaron dando los tres puntos al cuadro dirigido por Eddie Howe. A pesar de comenzar perdiendo, los tantos de Callum Wilson, a pase del defensa central, y el propio Cook, tras una jugada a balón parado sirvieron para remontar el partido a los Hammers. A esto se le suman los 11 despejes y cinco duelos ganados a lo largo del encuentro que tuvo lugar en el Estadio de Londres.

FOTO: Bournemouth

Puntuación: 8.6

SOL BAMBA

Si bien su compañero en la portería fue el encargado de interceptar los disparos realizados por los delanteros del Newcastle, la tarea de Sol Bamba fue la de asegurarse de que estos llegaran con la menor asiduidad y clarividencia posible sobre su portería. Y lo consiguió. El central francés fue un muro casi inexpugnable durante el encuentro diputado en Cardiff. Con un total de 15 despejes, dos disparos bloqueados y 11 duelos ganados, entre otras estadísticas, el defensor del cuadro galés se ha erigido como uno de los defensas más destacados en esta segunda jornada de Premier League.

FOTO: Zimbio

Puntuación: 7.7

MARCOS ALONSO

El lateral español parece no tener techo. Ya sea como carrilero o lateral, con Conte o Sarri en el banquillo, siendo convocado o no con la selección española, Marcos Alonso no está dispuesto a bajar el nivel. En un partido loco con claro acento español, el lateral zurdo de los Blues puso su nombre en boca de todos los aficionados de Stamford Bridge. En el 9', tras un pase de tiralíneas de Jorginho, Marcos sirvió en bandeja el 1-0 a Pedro Rodríguez. Tras llegar a empatar el encuentro los Gunners en el primer tiempo, Alonso volvería a aparecer (en el minuto 81) para anotar el tercer y definitivo gol de la victoria. El ex de la Fiorentina demostró, en primer lugar, a Sarri y, de igual manera, a Luis Enrique, que su rendimiento no depende de los esquemas.

FOTO: Chelsea

Puntuación: 8.7

CENTROCAMPISTAS

PEDRO RODRÍGUEZ

Más Spanish Chelsea que nunca. Pedro Rodríguez parece haberse agarrado a la titularidad desde que Sarri se sentara en el banquillo Blue y no está dispuesto a soltarla. Y menos si las oportunidades que le brinda el técnico italiano las traduce en goles para su equipo. El ex del Barcelona fue el encargado de abrir la lata antes de los 10 primeros minutos, batiendo a bocajarro a Cech tras un pase de la muerte de Marcos Alonso. El trabajo de presión y entrega insaciable del español durante los 90 minutos de partido le permiten hacerse un hueco en el once ideal de la segunda jornada. Una vez Eden Hazard haya recuperado el ritmo de competición, el nuevo entrenador Blue tendrá la difícil tarea de decidir entre Willian o "Pedrito".

FOTO: Chelsea

Puntuación: 8.1

DAVID SILVA

El mago del Manchester City volvió a sonreír. La salida al campo, con su hijo Mateo entre los brazos, presagiaba que iba a ser la tarde del jugador español. Al repertorio de pases y recursos técnicos mostrados sobre el césped del Etihad Stadium se sumó un tanto a los 48 minutos de partido, que suponía el 4-1 en el marcador. Con un 90% de acierto en el pase y tras haber completado todos los centros (uno), desplazamientos en largo (dos) e intentos de regate (seis), David Silva se retiró del terreno de juego pasada la hora de partido con la actuación más sobresaliente del centro del campo Citizen. Tras un final de temporada y Mundial marcados por la irregularidad, el de Arguineguín recuperó su mejor versión ante el Huddersfield.

FOTO: Zimbio

Puntuación: 8.4

JOE RALLS

Por las botas del centrocampista inglés pasó el fútbol del Cardiff. Joe Ralls fue el encargado de hacer jugar a los suyos en el disputado partido que los galeses jugaron en casa ante el Newcastle de Rafa Benítez. Acompañado en la sala de máquinas por Harry Arter y Víctor Camarasa, el '8' de los Bluebirds se desplazó por prácticamente todo el terreno de juego trabajando tanto en labores ofensivas (tres centros y dos grandes ocasiones de gol creadas) como defensivas (cuatro despejes, una intercepción y tres duelos ganados).

FOTO: Cardiff

Puntuación: 8.0

SADIO MANÉ

Tan eléctrico y desequilibrante como siempre. Sadio Mané volvió a hacer estragos por la banda izquierda, esta vez, de Selhurst Park. De los dos tiros a puerta realizados, consiguió convertir uno de ellos en gol, el anotado en el último minuto de partido a pase del egipcio Mohamed Salah. El escurridizo internacional con Senegal, que completó un total de cinco de los seis regates que intentó, fue un incordio para los defensores Eagles. De esta manera, el '10' del Liverpool firma su tercer gol en apenas dos partidos de Premier League, gracias a los cuales los Reds se han alzado con todos los puntos que ha habido en juego (seis).

FOTO: Liverpool

Puntuación: 8.1

DELANTEROS

SERGIO AGÜERO

No podía ser otro el jugador más destacado de la jornada para Sofascore. El Kun Agüero destrozó al Huddersfield en territorio enemigo con tres zarpazos. Es decir, la mitad de los goles anotados por el Manchester City fueron obra del ariete argentino. Cabe destacar el primero de ellos como el de más bella factura. Tras un pase en largo del portero Ederson y deshacerse de varios defensores, el '10' Citizen batió a Hamer por arriba. Más tarde anotaría el 3-0 y 5-1 en los minutos 35 y 75 respectivamente. Fue la tarde del Kun en el estadio de los Terriers.

FOTO: Manchester City

Puntuación: 9.5

GABRIEL JESUS

Fiel acompañante y escudero del Kun Agüero en la visita del Manchester City al Kirklees Stadium. Si bien el delantero brasileño también vio portería (en el minuto 31 para poner el 2-0 en el marcador), este dejó los focos para su compañero. No obstante, el '9' referencia de la Canarinha no dejó de intentarlo durante el encuentro, el cual disputó en su totalidad: cinco disparos a puerta, además de dos regates realizados y cinco pases clave. Este erró hasta un total de tres grandes ocasiones de gol, las cuales le privaron de seguir aumentando su cuenta goleadora. Esta campaña, Gabriel Jesus y Agüero tendrán una dura batalla por hacerse con el puesto de titular en la punta del ataque.

FOTO: Manchester City

Puntuación: 8.3

ONCE IDEAL