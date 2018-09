Kovac: "Estamos en un nivel muy bueno"

Niko Kovac se mostró contento de comenzar el máximo reto de carrera y habló sobre la pretemporada de su equipo. "Cada entrenador piensa que la pretemporada fue muy buena, yo pienso lo mismo. Nos pudimos preparar muy bien. Estoy convencido de que mi equipo va a tener un día genial mañana porque, física y técnicamente, estamos en un nivel muy bueno."

El técnico croata tendrá plantel casi completo para enfrentar a los 11 de Julian Naggelsmann. "Tendremos a todos disponibles, excepto a Gnabry", debido a problemas musculares; se destaca la presencia del colombiano James Rodríguez en la convocatoria.

Kovac no pudo ocultar su felicidad por el arranque de la Bundesliga. "Estamos muy contentos. Se acaban las siete semanas de preparación y mañana empieza todo. Creo que ambos equipos estarán muy bien preparados".

Otro que se mostró optimista por el inicio de temporada es Arjen Robben, sin embargo dijo que conseguir el séptimo campeonato de forma consecutiva no será tan fácil. "Tengo muchas ganas de que vuelva a empezar la liga. No es tan fácil, como muchos dicen. Esta temporada volverá a darse una verdadera pelea. Hay margen de mejora, todavía nos falta ritmo de juego. En cualquier caso, estamos listos para el inicio de la Bundesliga”.

El atacante holandés también habló sobre su rival de este viernes. "Creo que será un encuentro muy, muy complicado. No será coser y cantar, son un equipo muy bueno. En la pretemporada han cosechado buenos resultados ante rivales de calidad, en Copa ganaron con superioridad por 1-6. Este viernes tendremos que enfrentarnos a ellos y desde el primer minuto estar al quite, si no, puede acabar siendo un partido desagradable. Lógicamente queremos evitarlo, queremos empezar con buen pie la Bundesliga".

El Bayern Munich ante Hoffenheim que marcará el inicio de la temporada 2018-2019 de la Bundesliga se jugará este viernes (24.08.2018) a las 20:30 horas (tiempo local) en el Allianz Arena de Munich.