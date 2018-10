Guendouzi en su debut frente al Boreham Wood | Fotografía: Arsenal Ante la duda, el que aporte algo

Pocos aspectos positivos está dejando el inicio de temporada en el Arsenal, aunque uno de ellos está siendo la aparición de Mattéo Guendouzi. Con apenas 19 años, el franco-marroquí ha irrumpido con fuerza en el once inicial de un Unai Emery que no ha tenido reparos a la hora de apostar por él. Aunque aún tiene muchos atributos que mejorar, el ex del Lorient ya está por delante de otros jugadores contrastados como Mesut Özil o Granit Xhaka.