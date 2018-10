Manchester United - Tottenham: ¿duelo de aspirantes?

Si hay un aspecto de lo que puede presumir la Premier League es que puede ofrecer partidos todas las jornadas que perfectamente se podrían ver en una final europea. El inicio de esta temporada no ha sido una excepción. El campeonato británico se estrenó con un Arsenal-Manchester City, le siguió la pasada semana un Chelsea-Arsenal y, en esta jornada que se avecina, Old Trafford se prepara para su primera gran cita. El Teatro de los Sueños se vestirá de gala para reeditar las semifinales de la pasada FA Cup. Manchester United y Totthenham cerrarán por todo lo alto la tercera jornada en lo que se espera que sea un choque de altos vuelos.

Se miden dos de los equipos más fuertes no sólo de la Premier, sino de todo el panorama europeo. Según datos del portal Transfermarkt, ambos conjuntos tienen un valor de mercado que se acerca a los mil millones de euros (855 millones en el caso de los Red Devils, 834 millones para los Spurs). Entre los dos suman 22 campeonatos ligueros y 20 FA Cups. Sin embargo, una duda surge respecto a este partido. ¿Cuáles son las aspiraciones reales de Manchester United y Tottenham en lo que a Premier League se refiere? ¿Podrán seguir el ritmo del Manchester City?

Una superioridad difícil de batir

Lo primero que hay que dejar claro es que el primer paso para que el United y los Spurs tengan opciones al título es que el City de Pep Guardiola no realice la misma temporada que el pasado curso. Ya pueden ambos conjuntos superar cada partido y plantar cara en las 38 jornadas de la Premier. Si los citizens vuelven a superar la franja de los 100 puntos y sólo encajan dos derrotas en la temporada, está más que claro que no tendrán rival.

Ateniéndonos a los números de la pasada temporada, Old Trafford acogerá el partido del subcampeón liguero frente al tercer clasificado. Pero es que el Manchester City le sacó 19 puntos a los Red Devils y 23 al Tottenham. Una superioridad incontestable pero que muchos apuntan que será complicada de repetir.

El City de Guardiola no tuvo rival la pasada temporada

Las opciones no sólo pasan por Tottenham y United, sino también por Liverpool, Chelsea y compañía, que pasan por un bajón de rendimiento frente a los pupilos de Guardiola. Quizás si los Citizens priorizan la Champions esta temporada pueden dejarse algunos puntos en Premier. Pasó algo similar en la etapa del técnico Citizen en el Barcelona. En su primera temporada en tierras azulgranas, el cuadro culé cantó el alirón con varias jornadas de antelación y aventajó al Real Madrid en nueve puntos en la 2008/09. Sin embargo, en la siguiente campaña el Barça no apretó tanto el acelerador y la rivalidad con los blancos llegó hasta la última jornada. Con 99 puntos acabó el cuadro catalán por los 96 de los de Chamartín.

Guardiola y Mourinho en el derby de Manchester | Fotografía: Paul Ellis // Getty Images

Lo que está claro es que, para ganar esta edición de la Premier League, se tienen que dar esos dos factores. El primero, que el Manchester City patine y empiece a ceder puntos. El segundo, que alguno de estos candidatos, como pueden ser el United o el Tottenham, cuajen una temporada sólida, consistente y sobre todo regular.

Manchester United y Tottenham en la Premier League 2017/18

Posición Equipo Puntos V E D GF GC 1º Manchester City 100 32 4 2 106 27 2º Manchester United 81 25 6 7 68 28 3º Tottenham 77 23 8 7 74 36

Fichajes insuficientes vs la decisión de no fichar

José Mourinho tiene un carácter tan peculiar que le impide callarse lo que se le pasa por la cabeza. Quizás sea la pequeña gran maldición del técnico luso, el decir a los medios todo lo que piensa sin importar las consecuencias. En esa línea, el entrenador del Manchester United ha sido el primero en criticar a su propio equipo por haber hecho oídos sordos a sus peticiones de reforzar la plantilla.

Según apuntan medios ingleses, Mourinho habría pedido hasta cinco grandes refuerzos para dar un auténtico lavado de cara a su equipo. Muchos nombres se han barajado desde que se abrió el mercado, pero la única gran incorporación que realizó el United este verano ha sido la contratación del brasileño Fred. Hay que añadir que el equipo además fichó a Diogo Dalot por 22 millones, pero el lateral portugués aún no ha debutado en partido oficial.

En una competición con ingresos que sobrepasan lo obsceno, una de las claves para triunfar es hacer caso a la orden de renovarse o morir. Hasta el propio Manchester City, gran favorito para revalidar título, desembolsó cerca de 70 millones para traer a Riyad Mahrez al Etihad Stadium. En el resto de candidatos al título, el Chelsea ha gastado 157 kilos, 212 el Liverpool y el Arsenal cerca de 80.

Fred en su debut con el United | Fotografía: Manchester United

Y de un gasto ínfimo para muchos a directamente no fichar. La situación en el Tottenham es única en el fútbol británico. Desde el mercado estival de 2003, un equipo de la Premier no se quedaba sin realizar un sólo traspaso. La causa es más que conocida por el lector: la apertura del nuevo estadio. Según apunta el diario londinense The Evening Standard, los Spurs han desembolsado entre 350 y 400 millones de libras (unos 445 millones de euros).

Esta cuantiosa inversión ha limitado el presupuesto del Tottenham hasta el punto de que los londinenses centraran todos sus esfuerzos en no dejar salir a ninguna de sus estrellas, sobre todo Harry Kane y Christian Eriksen, en la órbita de otros clubes de primera línea mundial. Hasta su entrenador, Mauricio Pochettino, estuvo tentado de mudarse a Chamartín. Al final, ninguno abandonó la capital inglesa.

Al final, de todos los posibles candidatos a alzarse con el título de la Premier, los que menos se han reforzado han sido precisamente Manchester United y Tottenham. Tener prácticamente la misma plantilla y sobre todo el mismo fondo de armario que la temporada pasada puede transformarse en equipos con poco factor sorpresa.

Gasto en fichajes de los candidatos a la Premier en verano 2018

Posición Equipo Gasto en fichajes (en millones de euros) 1º Liverpool 212 2º Chelsea 137 3º Man. United 82 4º Arsenal 79 5º Man. City 71 6º Tottenham 0

La regularidad, clave del éxito

Cualquier competición liguera siempre premia al más constante, al equipo que demuestra una regularidad desde agosto hasta mayo. Más aún en una competición como es la Premier League. De cuando en cuando el lector puede ver el famoso círculo de paridad. Una imagen que demuestra con resultados en la mano que cualquier equipo es capaz de vencer por muy complicado que sea su rival.

Sin esa constancia es imposible ser candidato al título y el Manchester United es un claro ejemplo de ello. La pasada temporada sólo perdió dos de sus diez encuentros contra los otros cinco grandes equipos de la Premier (1-0 vs Chelsea y 2-0 vs Tottenham). Mourinho fue un auténtico quebradero de cabeza para los rivales directos en la lucha por el título, pero fue incapaz de trasladar esa competitividad al resto de choques del campeonato. De hecho, los Red Devils perdieron más puntos la pasada campaña contra los equipos de la segunda mitad de tabla que con los de la zona noble.

La situación es curiosamente contraria en el caso del Tottenham. En esos mismos diez partidos, los Spurs sólo salieron victoriosos en cuatro encuentros. El Manchester City fue una apisonadora para los de Pochettino (4-1 y 1-3 la pasada temporada) y en líneas generales el cuadro londinense no tiene buenos números contra los grandes. El único equipo con el que tuvo un balance positivo fue el Liverpool (4-1 y 2-2). Mientras tanto, el equipo fue arrasando contra los clubes de menor entidad, llegando a infringir severas goleadas (1-4 vs Bournemouth, 5-1 vs Stoke City, 5-2 vs Southampton y 4-0 vs Everton y Huddersfield).

Resumen Manchester City 4-1 Tottenham en Premier League 2017/18

El lector se puede hacer una idea de que ganar una Premier League no es tarea fácil, aunque el Manchester City intentó demostrar lo contrario la pasada temporada. Siempre hay una mínima posibilidad para el milagro como el Leicester City, pero ni mucho menos es lo común. ¿Tienen lo suficiente United y Tottenham para pelear por el título hasta el final? Sólo el tiempo será capaz de responder con certeza a esa pregunta, aunque de momento los hechos dan pocas opciones a estos dos históricos del fútbol británico.