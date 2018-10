Emery: “Por el momento, no vamos a jugar con dos delanteros”

Se podría decir que ahora comienza de verdad la Premier League para el Arsenal. Tras haber perdido ante Manchester City y Chelsea en las dos primeras jornadas, los gunners por fin tienen un rival asequible frente al que mostrar las nuevas ideas de un Unai Emery que sigue considerando a su equipo en construcción. El West Ham se presenta en el Emirates Stadium con un proyecto atractivo pero al que, al igual que al Arsenal, aún le faltan resultados. Dos derrotas en sus dos primeros partidos ante Liverpool y Bournemouth hacen de este encuentro un ser o no ser para ambas escuadras. Como no podía ser de otra manera, la intensidad va a estar en todo lo alto y las ganas por ganas se multiplican a medida que se acerca la hora de inicio. Antes de eso, el técnico de Hondarribia se ha sentado frente a los micrófonos para repasar el momento de su equipo, el estado de algunos jugadores y la vuelta de Jack Wilshere, un futbolista que dejó la parcela gunner rumbo a otro equipo londinense, los hummers.

"Respeto su carrera en este club y, luego, él elige lo mejor para su futuro"

Sobre el mediapunta inglés, Emery ha destacado su carrera, además de advertir el buen recibimiento que tendrá cuando pise el césped que le ha formado como futbolista: “Hablé con él durante quince minutos en London Colney antes de que se fuera. Respeto su carrera en este club y, luego, él elige lo mejor para su futuro. El sábado sé que los seguidores le tienen mucho respecto y va a tener un buen recibimiento. Vamos a jugar contra él y esperamos ganar. Luego, espero lo mejor para él en su carrera”.

Quién sabe la importancia que hubiera tenido Wilshere con el nuevo técnico, pues lo cierto es que Emery está intentando inculcar una idea basada en la posesión de balón, algo que hubiera elevado la importancia del mediapunta inglés. Sobre esta nueva idea ha sido cuestionado un técnico que sigue confiando en ella para sacar los partidos adelante: “Mi primera idea es tener el control, pero el rival también quiere. Con este control estamos más cerca de ganar, luego hay que saber cuándo cambiar el ritmo. Necesitamos intensidad en cada momento y ese control para que el rival no juegue”. Para mejorar ese control que no tuvo el equipo en los dos primeros partidos, Emery fue preguntado por un posible cambio de esquema: “Estamos trabajando en diferentes situaciones tácticamente. Creo que con dos sistemas podemos seguir progresando y pensar en ganar el próximo partido”.

En esos esquemas hay una duda muy clara, cómo encajar a Lacazette y Aubameyang. Parece que el Arsenal juega mejor con ellos sobre el césped, pero por el momento el técnico vasco no ha dado con la ecuación perfecta para hacerles coincidir sobre el rectángulo verde: “Por el momento no vamos a jugar con dos delanteros. Creo que necesitamos tener el control y la posesión y necesitamos más jugadores por dentro”. Consciente, sin embargo, de que “es una opción”, Emery recuerda que ya lo probó en pretemporada: “En el último partido ante el Lazio jugué con Lacazette y Nketiah”. Siguiendo con este tema, apareció el nombre de Aubameyang, el delantero gabonés que no ha comenzado la temporada de la mejor manera. Confiado en que mejorará, su técnico manda un aviso: “La primera idea para nosotros es crear oportunidades. Hay veces que los jugadores no anotan con tres buenas oportunidades y otros días anotan tres goles con las mismas ocasiones. Aubameyang es un jugador que a lo largo de su carrera ha marcado mucho y lo hará aquí también”.

"Tenemos que ganar este partido ante el West Ham"

En cuanto a su rival del sábado, Emery es consciente de las novedades de un West Ham que se ha reforzado sobremanera este mercado estival: “Después de dos partidos tenemos dos derrotas, por lo que tenemos que ganar este partido ante el West Ham. La dificultad aquí está en que el West Ham es un buen equipo, con buenos jugadores y un buen entrenador. Conocen la Premier League muy bien y tienen jugadores nuevos”. Sobre la forma en la que quieren hacer daño a los de Pellegrini, Emery acepta que el equipo “se está preparando bien”.

Finalmente, en el apartado de lesiones solo un nombre ha sido el protagonista: Laurent Koscielny. El francés, que cayó lesionado en el encuentro ante el Atlético de Madrid de la UEFA Europa League, sigue recuperándose y lo está haciendo recortando plazos. Su nuevo técnico asegura que “está trabajando mucho”, tanto en Francia como en la ciudad deportiva gunner: “Primero ha estado en Francia y luego ha regresado con nosotros el pasado domingo. Estamos felices de tenerlo con nosotros porque es nuestro capitán y no está mostrando un gran espíritu. Necesitamos tener paciencia con él porque tuvo una lesión importante”. De esta forma finalizó la rueda de prensa de un Emery que espera estrenar su casillero de victorias como entrenador del Arsenal en partido oficial.