Resumen del Wolves 1-1 Manchester City en Premier League 2018/2019

Partido entre Wolves vs Manchester City correspondiente a la 3º jornada de la Premier League. Este partido se disputa en el Molineux Stadium, estadio con una capacidad de 29.000 espectadores.

INCIDENCIAS : Partido entre Wolves vs Manchester City correspondiente a la 3º jornada de la Premier League. Este partido se disputa en el Molineux Stadium, estadio con una capacidad de 29.000 espectadores.

90+5' Final del partido. Empate entre Wolves y Manchester City que provoca la primera sorpresa de la jornada.

90+2' Córner ejecutado por Sané que acaba en nada.

90' Córener ejecutado por Moutinho que logra rematar Doherty pero desviado de la portería de Ederson.

88' La ha tenido el Wolves! Diogo Jota se hace con un balón dentro del área, pero su disparo se marcha por muy poco desviado de la portería de Ederson.

85' Último cambio en el Manchester City, se retira del terreno de juego Sterling, y entra en su lugar Mahrez.

85' Segundo cambio en el Wolves, se retira del terreno de juego Jonny, y entra en su lugar Vinagre.

83' Córner ejecutado por Sané rechazado por la defensa del Wolves.

78' Córner ejecutado por Moutinho que despeja la defensa del City.

77' Segundo cambio en el City, se retira del terreno de juego Gundogan, y entra Leroy Sané.

76' La acaba de tener el Manchester City! Gran centro de Mendy que logra cabecear Gabriel Jesus cerca del área pequeña, pero su remate hacia abajo es rechazado por Rui Patricio mostrando buenos reflejos.

72' Primer cambio en el Wolves, se retira del terreno de juego Helder Costa, y entra en su lugar Adama Traoré.

71' Disparo de Agüero desde el borde del área que se marcha desviado del poste derecho de la portería de Rui Patricio.

68' Goooooooooool del Manchester City! Falta ejecutada por Gundogan al área que aprovecha Laporte para batir a Rui Patricio con un potente cabezazo.

65' Disparo de primeras de Ruben Neves desde la frontal que se marcha desviado del poste izquierdo de la portería de Ederson.

64' Disparo desde la frontal de Gundogan que ataja Rui Patricio sin ningún problema.

61' Primer cambio en el Manchester City, se retira del terreno de juego Bernardo Silva, y entra en su lugar Gabriel Jesus.

60' Falta ejecutada por Bernardo Silva que remata Fernandinho directamente fuera.

59' Tarjeta amarilla para David Silva por protestar.

57' Goooooooool del Wolves! Gran centro de Joao Moutinho que remata Boly solo y bate a Ederson.

56' La acaba de tener el Wolves! Carrera en solitario de Helder Costa que acaba con un disparo dentro del área que detiene Ederson con una gran parada.

54' Disparo lejano de Fernandinho que se marcha desviado de la portería de Rui Patricio.

49' Disparo de Sterling dentro del área que se marcha por encima de la portería de Rui Patricio.

48' Córner ejecutado por Gundogan que cabecea Kompany por encima de la portería de Rui Patricio.

47' Falta ejecutada por Gundogan que rechaza Coady a córner.

46' Comienza la segunda parte.

45+1' Final de la primera parte en Molineux Stadium que acaba con empate a cero.

45' Jugada individual de Sterling que acaba con un gran pase hacia Bernardo Silva, pero el portugués no está acertado en la decision y acaba perdiendo el balón.

41' Tarjeta amarilla para Coady por una falta dura sobre Agüero.

40' Centro peligroso de Mendy que rechaza Rui Patricio y el rebote tampoco lo consigue rematar Agüero pero de mal manera.

37' Córner ejecutado por Moutinho que acaba con un disparo de Raúl Jimenez que se marcha muy desviado de la portería de Rui Patricio.

36' Centro peligroso de Helder Costa que rechaza Fernandinho a córner.

35' Disparo lejano de Ruben Neves que se marcha desviado del poste izquierdo de la portería de Ederson.

33' Córner ejecutado por Gundogan que rechaza la defensa del Wolves. La jugada termina con un disparo de Fernandinho desde el borde del área que se marcha desviado del poste izquierdo de la porteróa de Rui Patricio.

32' Jugada individual de Mendy que logra provocar un córner para su equipo.

28' Gran pase filtrado de Bernardo Silva para Agüero que acaba con el disparo del argentino bloqueado por un defensor.

27' Falta ejecutada por David Silva sin mucha potencia que despeja fácil la defensa del Wolves.

22' Otra más del City! Disparo espectacular de Sterling directo a la escuadra derecha que saca Rui Patricio con una mano milagrosa y evita que se rompa el empate.

21' La acaba de tener el City! Balón que recoge el Kun Agüero en el borde del área, y ejecuta un disparo que se topa con el palo derecho de la portería de Rui Patricio.

20' Gol en fuera de juego del Wolves! Error muy grave de Kompany en la salida del balón que permite que el Wolves recupere en campo contrario, pero la jugada termina para la fortuna del City en fuera de juego.

15' La primera clara del Manchester City! Balón que recibe Gundogan dentro del área, y ejecuta un remate directo a la esquina inferior izquierda, pero aparece Rui Patricio para detener el disparo con una gran estirada.

13' Disparo de Gundogan desde el borde del área que se topa con el cuerpo de un defensor.

12' Tarjeta amarilla para Kompany por una entrada muy dura en la que Atkinson no dudó en sacarle tarjeta.

6' Centro peligroso que le llega a Sterling pero un defensor está atento para arrebatarle el esférico.

4' Jugada individual de Sterling cortada por un defensor del Wolves.

3' Centro peligroso de Joao Moutinho que despeja la defensa del Manchester City.

1' Comienza el partido.

Por su parte, Pep Guardiola con un 4-2-3-1 y su equipo titular será el siguiente. Ederson en portería, pareja de centrales para Laporte y Kompany, acompañados por Mendy en el lateral izquierdo y Walker por el lateral derecho, En los pivotes estarán situados Fernandinho y Gundogan, con una línea de tres más adelantada formada por Bernardo Silva que estará escorado hacia la derecha, por Sterling que estará escorado hacia la banda izquierda y David Silva en la mediapunta. El delantero en esta ocasión en solitario será Kun Agüero.

En el día de hoy Nuno saldrá con un 5-2-3 y su equipo titular será el siguiente. Rui Patricio en portería, los tres centrales son Bennett, Coady y Boly, acompañados por dos carrileros largos que serán Doherty por el carrilero izquierdo y Jonny por el carrilero derecho. Centro del campo para Joao Moutinho y Ruben Neves. Por último, el tridente estará formado por Jota por la derecha, Helder Costa por la izquierda y en punta Raúl Jimenez.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! En breves dará comienzo el partido que enfrenta a Wolves vs Manchester City en vivo en el Molineux Stadium.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta a Wolves vs Manchester City en vivo en el partido correspondiente a la tercera jornada de la Premier League. Este partido se disputará en Molineux Stadium a partir de las 13:30 horas.

El último partido que enfrentó a Wolves vs Manchester City la pasada temporada se saldó con 0-0 y una victoria en los penaltis del Manchester City que clasificó al equipo de Guardiola a los cuartos de final de la Carabao Cup.

Foto: Premier League

El árbitro que se encargará de arbitrar el partido entre Wolves vs Manchester City en vivo es Martin Atkinson, colegiado de 47 años que lleva dirigiendo partidos de Premier League desde el año 2005.

Foto: Premier League

El partido entre Wolves vs Manchester City en vivo se disputará en el Molineux Stadium, estadio con una capacidad de 29.000 espectadores.

Las bajas confirmadas por parte del Manchester City para el partido entre Wolves vs Manchester City en vivo son las de Bravo, Danilo, Mangala, Sandler y Kevin de Bruyne.

La única baja confirmada del Wolves para el partido entre Wolves vs Manchester City en vivo es la de Cavaleiro. A esta baja se le podría sumar la de Dendoncker que aún es duda.

Foto: Premier League

Atentos en el partido entre Wolves vs Manchester City en vivo a: Sergio Agüero. El delantero argentino del Manchester City ha comenzado la temporada en un estado de forma espectacular. Con sus goles el Manchester City se llevó el primer título de la temporada frente al Chelsea y a pesar de que no logró marcar frente al Arsenal en la primera jornada, Agüero si logró anotar nada más ni nada menos que un hattrick frente al Huddersfield la última jornada. Por último, Agüero ya sabe que es marcarle al Wolves y en este mismo estadio de Molineux, por lo que no sorprendería ver al argentino volviendo a marcar y de esta forma afianzarse como máximo goleador de la Premier League.

Foto: Premier League

Atentos en el partido entre Wolves vs Manchester City en vivo a: Ruben Neves. El centrocampista portugués del Wolves es el líder del centro del campo de su equipo y ya ha conseguido marcar esta presente temporada de la Premier League. Además la gran temporada disputada en la Championship unido a su juventud, ha hecho que grandes equipos se hayan fijado en él y uno de los más interesados es precisamente el Manchester City, del que se dice que podría buscar su fichaje este mercado de invierno. Veremos que actuación realiza el joven portugués en este complicado partido.

Un partido destacable entre Wolves y Manchester City podría ser el último partido en el que ambos equipos se vieron las caras en el Molineux Stadium. Este partido disputado en 2012 se saldó con victoria del Manchester City por 0-2. Los goleadores en este partido fueron Agüero y Nasri.

Wolves y Manchester City se han enfrentado en varios ocasiones. En estos enfrentamientos el equipo que se ha llevado un mayor número de victorias ha sido el Manchester City con un total de 8 victorias de 14 partidos, mientras que el Wolves ha vencido en 4 ocasiones y 2 empates.

Foto: Premier League

Este rival del que hablábamos no es otro que el Manchester City de Pep Guardiola. El actual campeón de la Premier League ha comenzado la temporada como terminó la anterior, con gran dominio sobre sus rivales y mostrándose un equipo muy sólido al que es muy complicado hacer daño. Llega a este partido como líder tras golear en el Etihad al Huddersfield por 6-1. Ahora visita el campo del Wolves, equipo interesante que se ha reforzado bien y que dará mucho que hablar esta temporada.

Foto: Premier League

El Wolves llega a este partido tras no lograr ninguna victoria en las dos primeras jornadas y ocupa la 14º posición en la tabla clasificatoria en esto momentos. El equipo de Nuno que fue la temporada pasada el gran dominador de la Championship, afronta este partido con muchas ganas de hacer algo grande frente a un rival al que todos quieren batir y del que hablaremos a continuación.