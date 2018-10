Sarri: “Hazard y Kovačić pueden estar desde el inicio el domingo”

El entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, atendió a los medios de comunicación previo al encuentro frente al Newcastle del próximo domingo, en donde dejó a entrever que los jugadores Eden Hazard y Mateo Kovačić podrían jugar 60 minutos en el próximo encuentro de los ‘blues’.

Pueden ir desde el arranque

Para los aficionados el ingreso de la estrella belga y el mediocampista croata en los últimos 30 minutos de juego contra el Arsenal fue muy influyente para el equipo, se vio más asociación de juego y se logró anotar el gol de la victoria. Está actuación tampoco pasó desapercibida por Sarri quien destacó: “pensé que Mateo y Eden jugaron muy bien en los últimos 30 minutos, pero también en ese momento la intensidad del partido estaba bajando. Eden y Mateo están listo para jugar durante 60 o 65 minutos”.

Además, el italiano recalcó la importancia de Hazard dentro del equipo, así como su continuidad para la presente temporada: "estoy feliz con él si quiere jugar. Creo que es la forma correcta de pensar por él, pero tengo que pensar por todos. Soy el entrenador de un equipo muy bueno, un gran club, y no podemos vender un jugador tan importante sin la posibilidad de comprar otro jugador al mismo nivel, así que espero que Eden se quede para esta temporada”.

¿Quién más puede salir?

El periodo de pases aún se encuentra abierto en algunas ligas, y el cual dará a cierre el próximo 31 de agosto, igualmente algunos canteranos salen cedidos antes de cerrar el periodo de pases, es el caso del checo Tomas Kalas que se unió al Bristol City, y otro jugador que puede seguir sus pasos es el inglés Ruben Loftus-Cheek, representante con su selección en la pasada Copa del Mundo, y que espera seguir representando a su selección para ello espera tener mayor protagonismo con el Chelsea y en el último encuentro no estuvo ni en el banco de suplentes.

"Fue solo una decisión sobre las posiciones, elegí poner dos extremos en el banquillo y solo un mediocampista. He hablado con él dos veces esta semana después de hablar con el club, creo que Loftus seguirá con nosotros, podemos volver a hablar de su situación, pero solo en diciembre" comentó Sarri.

Ausencia de Cahill y labores defensivas

Ya finalizando la rueda de prensa, le consultaron al italiano sobre la ausencia del capitán de la pasada temporada, el inglés Gary Cahill el cual aún no ha hecho parte de las convocatorias con el entrenador italiano, "en este momento para un defensor es más difícil jugar en mi equipo luego de solo 20 días de entrenamiento. Es más fácil para los jugadores ofensivos, por lo que en este momento necesita tener mucho más entrenamiento con nosotros. Le dije que necesita ser paciente, pero que es muy importante para nosotros”.

Igualmente, Maurizio reconoció que el equipo aún necesita mucho entrenamiento para que se vea una mejor solidez defensiva, “no me preocupa la fase defensiva porque cuando llego a un equipo nuevo, generalmente tengo problemas durante dos o tres meses, por lo que creo que es normal. No puedo jugar con cinco defensores porque estamos tratando de defender mirando solo la pelota. Si tengo cinco defensores, inmediatamente pierdo metros en el campo, lo intenté hace cinco años, pero no es mi camino”.