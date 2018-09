Previa Wolverhampton - Manchester City: entre lesiones y necesidades

Comenzó la temporada para un equipo que deberá redoblar la apuesta de lo logrado en la campaña pasada. En Manchester CIty saben que no pueden permitirse menos que revalidar el título de la Premier League, tanto por su entrenador como por la enorme inversión que han estado haciendo desde su llegada al Etihad Stadium.

Sin ir más lejos, para la actual temporada, invirtieron un total de 70 millones de euros en fichajes, casi cincuenta millones más de lo que ingresaron por transferencias. Eso a la larga acaba arrojando sus frutos, ya que comenzaron esta campaña con dos triunfos al hilo, sumando ocho goles a favor y solo uno en contra, buenos registros para iniciar el camino de la Premier League con el pie derecho.

El siguiente rival a superar será Wolverhampton, equipo que ascendió desde el Championship y que aún no conoce el triunfo, ya que igualó 2-2 en el debut, ante Everton, y cayó por 2-0 frente al Leicester City. Ahora, tendrá la casi utópica tarea de vencer al vigente campeón, un incentivo que sería soñado, pero muy difícil.

La ilusión de un triunfo

A la espera de poder obtener los primeros tres puntos de la temporada, el entrenador de los 'Wolves' podrá contar con uno de los fichajes que más ilusión genera a sus simpatizantes: Adama Traoré. Proveniente del Middlesbrough, el extremo podría tener su debut como titular ante los 'Citizens', luego de haber ingresado a disputar algunos minutos durante la derrota como visitantes frente al Leicester City, en el King Power Stadium.

Sin embargo, el que aún tendrá que esperar un poco es Leander Dendoncker, quien arribó desde Anderlecht en este verano pero que no ha alcanzado su mejor nivel físico.

Tres al hilo para seguir la racha

Luego de la dura lesión sufrida por Claudio Bravo, Pep Guardiola podrá sonreír un poco, ya que recupera para este partido a Fernandinho, luego de que el mediocampista brasileño sufriera un golpe.

Por otra parte, ni Kevin De Bruyne ni Danilo podrán formar parte debido a sus lesiones, que le llevarán un tiempo más prolongado de recuperación.

Historial

El registro de la Premier League marca ocho encuentros entre Wolverhampton Wanderers y Manchester City, con dos victorias para los 'Wolves' y cinco para los 'Citizens', mientras que en una sola ocasión repartieron puntos.

Vale resaltar que los dos triunfos del Wolverhampton fueron en condición de local, la cual se dará en este enfrentamiento. Sin embargo, el último antecedente también fue en el Molineux Stadium, en abril de 2012, pero los de Manchester se quedaron con las tres unidades luego de vencer por 2-0.

La palabra de los entrenadores

Tras la derrota frente al Leicester, Nuno declaró que "no sabemos cómo jugar de otra forma. Hay dos maneras de reaccionar al Leicester, cambiando o no. Nosotros no cambiaremos porque queremos construir algo".

"Es importante que sigamos haciendo lo mismo que entrenamos, pero adaptándonos, por supuesto, ya que estamos enfrentando a un buen equipo," destacó el portugués.

Del otro lado, Pep Guardiola culpó a la falta de pretemporada por las fuertes lesiones que han sufrido varios de sus dirigidos: "El problema es que ahora no estamos en forma. A los jugadores les está tomando mucho tiempo poder recuperarse después de cada partido, cuando normalmente son uno o dos días".

"Esto es porque no hemos hecho pretemporada. Cuando arribamos, inmediatamente después de tres o cuatro días jugamos la Community Shield y frente al Arsenal," concluyó el entrenador.

Árbitro

Martin Atkinson será la autoridad máxima dentro del campo de juego, asistido en cada banda por Stephen Child y Constantine Hatzidakis, mientras que Stuart Attwell estará como cuarto árbitro.

Posibles alineaciones