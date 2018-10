Chris Hughton: "Espero que la victoria frente al United ayude a nuestra confianza"

Sin dudas, Brighton fue uno de los protagonistas de la segunda jornada de la Premier League al propinarle una gran sorpresa al Manchester United, venciéndolo 3-2 como local. La próxima misión de los Seagulls no será ni por asomo menos complicada, ya que tendrá que viajar a Anfield para visitar a Liverpool.

Sin embargo y pese a la dificultad del reto, el entrenador Chris Hughton se mostró esperanzado con las chances de los suyos en conferencia de prensa: "Realmente espero que la victoria frente al Manchester United ayude a nuestra confianza y a nuestra mentalidad, porque habrá pocos juegos más difíciles en la temporada que el de mañana". El conductor del elenco sureño aprovechó para transferirle toda la responsabilidad a su rival: "Es un partido que nadie espera que ganemos, pero vamos a plantearlo de una manera en la que podamos llevarnos algo al final. No tenemos presión y llegamos con un poco más de confianza."

Mejorar saliendo de casa

Acerca del tipo de partido que su equipo planteará mañana, Hughton deslizó que el plan de partido estará muy vinculado a defender el cero en su arco: "Sabemos que contra un equipo del Top 6 los partidos son diferentes al resto porque ellos tendrán mucho la pelota, eso no va a cambiar en el juego de mañana. Tendremos que defender muy bien".

Además, el irlandés llamó a los suyos a hacerlo considerablemente mejor cuando salen de su estadio: "Nuestra forma en casa nos permitió quedarnos en Premier la anterior campaña. Debemos encontrar la manera de mejorar nuestras actuaciones como visitante y mañana es una buena oportunidad. No hay un partido al que salgamos sin pensar que podemos llevarnos algo". Brighton cayó 0-2 frente a Watford en su primera salida del presente curso y en la Premier pasada ganó solamente dos y empató cinco de sus 17 partidos como visitante, dando como resultado once puntos, el peor récord de un visitante en la temporada 2017/18.

Para culminar, Hughton hizo referencia a las bajas para el duelo ante los Reds. La mejor noticia para los Seagulls es la confirmación de que lo de Lewis Dunk es solamente un fuerte golpe en el tobillo y será esperado hasta última hora: "Lewis no entrenó en la semana por lo de su tobillo, aunque la buena noticia es que no fue algo grave. Él es muy fuerte y no descartamos que pueda estar mañana, pero por ahora es duda. Estamos contentos de que no haya sido una lesión tan importante como temimos en un principio".

Además, el entrenador confirmó que tanto Florin Andone como José Izquierdo seguirán de baja: "Ninguno de los dos formó parte de los entrenamientos y no estarán convocados, tampoco lo hizo Bruno (Saltor), que se perdió el partido anterior y tampoco estará disponible mañana".