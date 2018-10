Atasco en ‘El Trafico’

Los Angeles Galaxy consiguen agenciarse esta primera edición de ‘El Trafico’ después de haber empatado en los dos últimos enfrentamientos y lograr la victoria en el primero. Pese a la igualdad vista en el marcador y durante muchos minutos, el equipo local tuvo las mejores opciones, sobre todo durante la primera mitad. En los segundos 45 minutos, el LAFC logró igualar rápidamente el resultado, lo que hizo que se viese un partido más abierto, pero en el que ninguno de los equipos logró llevarse la victoria.

Ibrahimovic no perdona

Intenso inicio en este derby de la ciudad de Los Angeles, que comenzó con el equipo local llevando la iniciativa y teniendo los primeros acercamientos sobre el área rival. Sin embargo, no conseguir crear acciones de peligro real sobre la portería, hizo que su rival consiguiese responder a este dominio y tener ellos también algún acercamiento.

Poco a poco las acciones del Galaxy fueron más peligrosas, con un Ibrahimovic que generó un par de acciones con dos remates que obligaron al portero rival a esforzarse para impedir el gol. Sin embargo, en la tercera ocasión, el delantero sueco consiguió adelantar a su equipo con un con un gol que tuvo que ser revisado con el VAR.

Con el paso de los minutos, Los Angeles FC tuvo que dar un paso adelante y contestar el dominio al que estaba siendo sometido por parte de su rival. Durante un tiempo consiguió logró desarrollar su juego en campo rival, aunque no estuvo acertado de cara a gol. Muchos disparos a puerta pero ninguno con claras opciones de llevar peligro.

Conforme fue transcurriendo la primera mitad, el dominio del conjunto visitante comenzó a ser casi total, aunque el Galaxy tuvo alguna ocasión aislada para haber conseguido ampliar la ventaja en el marcador. Ibrahimovic estaba siendo el futbolista más peligroso y cada acción en la que se aproximaba sobre el área, daba la impresión de que algo podía pasar.

LAFC no desistió, buscó de manera insistente la portería de su rival, pero no consiguió poner en demasiados problemas a Bingham salvo un par de disparos sencillos de detener. La desesperación por la cercanía del descanso y el marcador en contra hizo que fuesen fallando en acciones sencillas, lo que también provocó la no variación en el marcador.

LAFC iguala pero pierde

Decididos a igualar el partido salieron a la segunda mitad con la clara intención de conseguir antor lo antes posible. Y logró su objetivo a los pocos minutos cuando Carlos Vela fue derribado en el interior del área. El colegiado señaló la pena máxima y le mismo jugador mexicano fue el encargado de poner nuevamente las tablas en el marcador.

Este gol dejó muy tocado a Los Angeles Galaxy que tardó varios minutos en entrar en el partido. Esto no fue aprovechado por los visitantes que de haber imprimido mayor ritmo al partido, hubiesen conseguido dar la vuelta al marcador y poner en problemas a su rival en su propio estadio.

Poco a poco los locales consiguieron ir sumando metros como si de un partido de fútbol americano se tratase, y logró poner en peligro la portería rival con continuas acometidas de Ibrahimovic y Kamara. La dupla nórdica tuvo varias ocasiones en las que sólo la falta de puntería les impidió poner por delante en el marcador a su equipo.

Los Angeles FC viendo que su rival comenzaba a generarle peligro, decidió hacer varios cambios en su once, tratando de darle mayor frescura al ataque. Con Blessing y Horta, el equipo logró mayor profundidad en sus acciones y sobre todo darlas velocidad. Esto les permitió tener un par de ocasiones en las que sólo les faltó la definición para haber conseguido remontar el resultado.

Conforme el partido fue entrando en los últimos minutos, ambos equipos se volcaron al ataque con la clara intención de decantar el resultado a su favor. Mucho juego en ambas áreas, sobre todo en la visitante, pero sin apenas generar peligro. Ya fuese por errores del bulto creado por las prisas o sencillamente, falta de acierto, ninguno de los equipos consiguió poner en peligro al rival.

Con este empate se llegó la final de los 90 minutos, que deja a ambos equipos en las mismas condiciones en la tabla clasificatoria, pero que permite al Galaxy llevarse la primera edición de ‘El Trafico’, tras la primera victoria lograda en el partido donde Ibrahimovic su carta de presentación.