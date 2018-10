Previa Huddersfield - Cardiff: en busca de buenos resultados

Se da paso una nueva función en la Premier League, está vez los protagonistas están conformados por un Huddersfield que no ha empezado bien la campaña, al igual que el Cardiff, ambos equipos están heridos y buscas redimirse.

Los terriers han empezado la campaña con un muy bajo rendimiento, tras caer en la primera jornada con un Chelsea que logró controlarlos de principio a fin, hasta ser goleados por tres goles a cero; la máquina de Sarri no mostró piedad alguna en el debut ante los de David Wagner. La sufrida goleada en el debut no fue suficiente ante la exhibición de fútbol por las que fueron víctimas, generada por un Manchester City con ganas de revalidar el campeonato; fueron goleados 6-1 como visitante en el Etihad Stadium. Sin duda alguna el equipo busca una respuesta positiva inmediata ante resultados tan adversos y que mejor forma de hacerlo que antes un rival directo, el Cardiff.

Los Bluebirds han tenido un arranque muy similar que su siguiente rival, aunque lograron rescatar un punto que les supo agridulce en la segunda jornada de la Premier League ante el Newcastle United, no pudieron aprovechar la superioridad en el campo y el partido terminó en empates sin goles. Anteriormente, en su debut como equipo recién ascendido, no pudieron contra el Bournemouth de visitante. Los locales vencieron a los de Neil por dos goles a cero, superando el juego, la táctica y el sistema en general, línea por línea.

Aún se mantienen la ilusión

Los terries tiene muy en claro que la campaña no será fácil, pasan las temporadas y los equipos de hacen cada vez más fuertes, la competencia cada vez es más ajustada y los rivales directos no serán fáciles de corromper. A pesar de todo, el entrenador alemán confía en su conjunto y en el sistema que el equipo logró mostrar la campaña pasada, seguramente es muy premeditado hacer un diagnóstico de estas dos primeras jornadas para los terriers, ya que se enfrentaron antes dos grandes candidatos a ganar el campeonato, sin duda alguna un buen parámetro para los de David Wagner serán los Bluebirds. Los aficionados están ansiosos por ver una buena versión de su equipo está campaña, la ilusión sigue intacta.

Por otra parte, el conjunto visitante buscará afianzarse en la mitad de la tabla, lo que generará confianza en la entidad. Los de Neil necesitan un buen resultado para no caer en un bajo rendimiento colectivo, para ello los Bluebirds intentarán recuperar el sistema de juego que los a llevo a ser un equipo de Premier League. Se espera que el entrenador ofrezca una propuesta ofensiva y busca ser protagonista en gran parte del encuentro. El bajo rendimiento de los terriers, más que todo en el juego será clave para que el Cardiff pueda irse del John Smith's Stadium con un resultado positivo.

Un resultado que no es definitorio

A pesar de ser un duelo entre rivales directos por la permanencia, no definirá el destino de ninguno de los dos equipos, la campaña aún empieza, queda mucho por jugar, por revertir y por ganar.

La Premier League se caracteriza por ese llamativo juego vertiginoso, amplio y directo, en el cual, tanto el Huddersfield como Cardiff lo representan a la perfección. Seguramente ambas aficiones tiene buenas sensaciones en esta previa, el equipo que salga fortalecido en este encuentro contagiara de competitividad a sus rivales más cercanos.

Si uno de los dos obtiene un mal resultado, el técnico deberá plantearse seriamente un cambio en la mentalidad de sus jugadores, en el sistema de juego y en como ejecutarlo para poder sobrevivir en una campaña que sin duda alguna será muy complicada.

Posibles onces