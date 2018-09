Embajadores de la Premier

Aquellos aficionados que sostienen que la mejor liga del mundo es la Premier, esta jornada tienen un argumento más tras lo vivido en en el Vitality Stadium. Cuatro goles, tensión y emoción a raudales, polémica, dos expulsados y sobre todo dos equipos que ilusionan y que pueden ser la sorpresa esta temporada. Tablas finales entre Bournemouth y Everton (2-2) en el partido más loco de la jornada.

Ya desde antes del partido los augurios presagiaban que no iba a ser un partido más el que se viviría en Dorset. Tanto toffees como cherries llegaban invictos a esta tercera jornada y todos los focos estaban puestos en los locales, que contaban sus partidos por victorias. Prueba de fuego para dos equipos con prácticamente el mismo nivel y que están llamados a realizar grandes cosas en la Premier.

Una estrella con arrebatos de estrella

Es hasta la fecha el fichaje más caro de la historia del Everton y en menos de un mes ya es la estrella absoluta del equipo de Merseyside. El brasileño Richarlison ha asumido ese rol de jugador franquicia y se ha ganado el respeto de la grada toffee en los dos primeros partidos. Doblete contra los Wolves en la primera jornada y autor de otro tanto frente al Southampton, todos esperaban otra actuación que diera de qué hablar por parte del extremo carioca. Y así fue, aunque no como a él le hubiera gustado.

Los primeros 45 minutos en el Vitality Stadium y pese la igualdad, el partido estaba en un momento tranquilo. Sin demasiadas ocasiones de peligro, ambos parecían conformarse con las tablas al descanso. Hasta que apareció Richarlison. Ya desde hacía tiempo que había tenido sus más y sus menos con Adam Smith. El lateral inglés lo estaba pasando realmente mal defendiendo al brasileño y en una acción donde el extremo toffee consideró que se había pasado de la raya, se encaró con él. Los insultos llegaron a los gestos y ahí el futbolista del Everton se propasó. Muy leve, pero aún así cabezazo del jugador hacia Smith, que aprovecha el momento para quejarse el al colegiado. El árbitro, Lee Probert aumentó la polémica y expulsó a Richarlison sin miramientos. Fue ahí, en esa punto, cuando el partido se desató.

Lee Probert expulsa a Richarlison | Fotografía: Dan Istitene// Getty Images

La segunda parte fue el espectáculo en todo su esplendor. Partido directo, de área área, donde cada decisión arbitral era protestada por unos y otros. Pese a tener un jugador menos, el Everton no se conformaba con el empate y a falta de Richarlison, aparecieron los dos otros miembros del tridente. Las actuaciones de Cenk Tosun y Theo Walcott habían dejado bastante que desear en las dos primeras jornadas. Sobre todo el extremo inglés, protagonista de uno de los fallos más clamorosos de este inicio de Liga contra el Southampton.

Polémica y goles en la segunda mitad

Todo aquello quedó olvidado. Nada más comenzar la segunda parte, Tosun cayó en banda derecha en un contragolpe. Arrastró a su marcador, dejó el carril del ocho libre para la cabalgada de Walcott y con espacios el ex del Arsenal es letal. Hizo gala de su gran velocidad y en el mano a mano con Begovic lo batió con un disparo cruzado por abajo. Donde más duele a un guardameta.

Lo más complicado estaba hecho. El Everton, con un jugador menos, se había puesto por delante en el marcador en un partido a domicilio. Y ahí no se acabaron las buenas noticias para los toffees. Adam Smith, protagonista en aquel incidente con Richarlison, también fue expulsado de manera polémica tras cortar un contragolpe al propio Theo Walcott. Minutos después, llegaba la locura para los de Merseyside.

Theo Walcott puso el 0-1 en el marcador | Fotografía: Everton FC

Los centrales con centímetros siempre tienen sus ventajas cuando se incorporan al ataque. Así llegó el segundo del Everton. El guante que tiene en su pierna derecha el islandés Gylfi Sigurdsson sirvió para poner un gran centro desde la derecha y por allí apareció Michael Keane. Cabezazo inapelable del central británico al que nada puede hacer Begovic. Con 0-2, el partido parecía visto para sentencia.

Sin embargo, el Bournemouth no había dicho su última palabra. Con el paso de los minutos se empezó a notar el cansancio en las filas del Everton y los cherries comenzaron a dominar y asediar la portería de Jordan Pickford. Necesitaban una jugada para meter el miedo en el cuerpo a los toffees y nuevamente apareció la polémica. Quince minutos restaban de partido cuando el colegiado cuando un grosero error de Leighton Baines se transformó en penalti. Desde los once metros, Callum Wilson no falló y recortó distancias.

El Vitality Stadium comenzó a creer en el empate y sólo cuatro minutos después llegó la locura. Otro error grosero, esta vez de Jordan Pickford, se convirtió en el gol de Nathan Aké. Córner sacado desde la izquierda, el portero del Everton no ataja el balón, se le escapa de las manos y ahí está listo el central holandés para marcar a placer.

Nathan Aké puso el 2-2 definitivo | Fotografía: AFC Bournemouth

Y así, con los 20 jugadores que quedaban completamente extasiados, el partido acabó con tablas en el marcador. Con esta locura de partido, el Bournemouth dormirá esta noche en puestos Champions con siete puntos en su haber, mientras que el Everton continúa sin conocer la derrota y se sitúa en la zona noble de la clasificación con cinco puntos. Desde luego, buenas sensaciones para dos auténticos embajadores de la Premier League.