Kloop: "Todavía hay mucho trabajo por hacer"

Tercera jornada de liga y el Liverpool sigue siendo un equipo muy efectivo y que, a diferencia de la temporada pasada en la que se veía un equipo que le gustaba mucho correr y partidos de continuas transiciones, este año, con las incorporaciones de Fabinho, pero sobre todo la de Naby Keita, han dado un equilibrio notable en el medio del campo y ver a un Liverpool más posicional sin perder su esencia y sus contraataques de vértigo. El partido lo acabó decidiendo un solitario gol de Mohamed Salah que coloca al Liverpool en lo alto de la clasificación.



"La primera mitad fue como debería, buena mentalidad y muy pacientes en los momentos correctos" Kloop



El entrenador alemán se ha mostrado contento por la actuación de su equipo y ha destacado la escasez de oportunidades que les han generado a su equipo ya que se ha mostrado muy sólido los 90 minutos de partido y por eso ha logrado mantener la portería a cero en los tres partidos que lleva disputados de Premier League.

El técnico del Liverpool confía en la enorme capacidad de mejora y recuerda que estamos en aún en agosto y los jugadores no están a su máximo nivel físico y eso se hace notar en las jugadas en las que hay errores no forzados o errores que no son propios de jugadores de tan alto nivel, al fin y al cabo esto es solo el inicio de la temporada.

"Los tres puntos son lo más importante" Kloop

Para finalizar la rueda de prensa ha querido destacar que los partidos de fútbol no son perfectos y que los errores hace que se produzcan situaciones tanto a favor como en contra que desenlazan en peligro en algunas de ellas. El entrenador del Liverpool cree que el partido ha sido suficientemente bueno como para ser superiores y llevarse la victoria de forma merecida, y conseguir lo más importante, los tres puntos