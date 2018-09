Previa Manchester United - Tottenham: un partido para trazar caminos

El último partido que cierra la tercera jornada de la Premier enfrenta a dos conjuntos con progresos algo distintos en los últimos tiempos, aunque con objetivos muy similares. Los red devils buscan mejorar una imagen algo deteriorada tras el partido del fin de semana pasado ante el Brighton, mientras que los spurs visitan un escenario donde no ganan desde 2014 y que puede medir hasta qué punto su nivel les puede alcanzar para ser candidatos al título esta temporada.

Sendos proyectos han estado marcados este verano por la escasa o ausencia de incorporaciones durante la ventana de fichajes. La diferencia reside en la palabra necesidad. Los de Mourinho evidencian notables problemas en la zona defensiva, como se ha podido demostrar en el comienzo de esta temporada, sumándose esto a que sus opciones para resolver los partidos residen en la calidad de jugadores llamados a ser protagonistas como Pogba, Lukaku, Rashford o Lingard. El proyecto de Pochettino tiene mimbres muy diferentes. Tienen un estilo definido y han logrado que sus jugadores más importantes no hayan salido, algo que parecía imposible tiempo atrás.

Mejorar las sensaciones del pasado fin de semana

La derrota ante el Brighton la semana pasada debe servir como un estímulo para revertir una situación que, de no tener respuestas inmediatas, podría tener consecuencias importantes. Esta empieza por mejorar los problemas en defensa. El fin de semana pasado evidenciaron la falta de atención en las marcas en cada balón que se paseaba por su área, creando una sensación de vulnerabilidad incluso en acciones que a priori no requerían gran dificultad para solventarlas.

A este problema se le añade que la fragilidad atrás no compensa con lo ofrecido a nivel ofensivo. Desde que inició la liga, solo tres equipos han creado menos ocasiones de gol que ellos, un dato que habla mal de lo bajo nivel de intimidación con el que han comenzado. No obstante, todo apunta que Mourinho alineará un once con algunas novedades con respecto a las dos jornadas anteriores. Alexis Sánchez vuelve al equipo y se intuye que Fellaini puede acompañar a Pogba y Fred en el mediocampo.

Encuentro para medir aspiraciones

El Tottenham encara el primer test serio de la temporada. Tras haber derrotado con cierta eficacia a Newcastle y Fulham, los spurs buscan obtener un resultad positivo que les lleve a mostrar que este año competir por título no se trata de una posibilidad sino de una realidad.

Parece que los londinenses van superando pequeñas metas personales. Así lo muestra su máximo estandarte. Harry Kane logró algo que no había podido hacer hasta la fecha, marcar en el mes de agosto. Para un goleador como él, esto supone seguir demostrándose a sí mismo hasta se encuentra su techo deportivo. De cara a este encuentro, todo apunta que Pochettino continuará alineando una defensa de tres y seguirá dándole minutos a Lucas Moura en el once inicial. El brasileño viene demostrando buenas actuaciones y el técnico argentino quiere aprovechar el buen momento que atraviesa. Además, es probable que el guardameta holandés Vorm sea titular en detrimento de un Hugo Lloris que ha sido protagonista estos últimos días a raíz de un acontecimiento extradeportivo.

Enfrentamientos entre ambos

La pasada temporada se enfrentaron hasta en tres ocasiones, dos en la Premier y una tercera en las semifinales de la FA Cup. En esta los de Mourinho ganaron por dos goles a uno. Durante la competición doméstica, victoria de sendos equipos sobre el otro cuando han jugado en condición de local.

Ruedas de prensa

Mourinho ha querido señalar, tras la derrota del fin de semana pasado, que “no están satisfechos con lo ocurrido ante el Brighton, pero que no deben pensar en ello y deben enfocar todas sus aspiraciones en este encuentro”. A la pregunta si espera un partido cerrado ante el Tottenham, ha expresado que “en el fútbol uno tiene lo que merece, de modo que si quieren ganar el partido ante un equipo grande, no pueden cometer errores pasados”.

Pochettino, por su parte cree que los suyos “van a competir contra el Manchester a pesar de sus circunstancias y de las suyas propias”. Con respecto a ellas, el técnico argentino hace referencia a algunas bajas para este partido, entre las que se encuentra la de Son o Wanyama, como al corto periodo de adaptación que presentan aquellos jugadores que se incorporaron de forma tardía por la cita munidalista. Sobre esto, Pochetinno considera que “en una temporada tan larga como esta, el parón de selecciones vendrá bien para mejorar la condición física y algunos aspectos tácticos”.

Árbitro del encuentro

Craig Pawson. El colegiado inglés lleva arbitrando en la Premier desde 2013. En 2015 fue designado por la UEFA como el séptimo árbitro inglés para representar a su país en competiciones europeas.

Alineaciones probables