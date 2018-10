Guía VAVEL Serie A 2018/19: Atalanta, un sueño europeo

Como bien dijimos, se podría calificar la temporada 2017 / 2018 del Atalanta como buena, sin haber sido excepcional o algo increíble, podemos considerar que existieron más elementos positivos que negativos en la campaña. Para empezar, el equipo finalizo en posiciones de Copas Internacionales, logrando clasificar a la Europa League 2018 / 2019, considerando el resto de equipos que generalmente finalizan en las primeras posiciones (Juventus, Napoli, Roma, Inter…) no es un mal puesto, aunque si queda la sensación que Atalanta pudo haber finalizado el Calcio en una mejor posición de la tabla, ¿Por ejemplo? haber desplazado al Milán de la 6ta posición y clasificar directamente a la Fase de Grupos de la Europa League. Esto podría ser uno de los objetivos del Atalanta en la presente temporada, finalizar en la 6° o 5° posición. En el peor de los casos, igualar la 7° posición en la tabla.

En lo que respecta a la Coppa Italia, Atalanta empezó a jugar desde los octavos de final, emparejándose con el Sassulo y logrando la clasificación por un 2-1 en el marcador. En Cuartos de Final, le toco nada más y nada menos que con el equipo de Sarri: El Napoli. Y para sorpresa de muchos, avanzó y los dejo eliminados por el mismo marcador anterior, un 2-1 lo cual fue una victoria muy importante ante un muy buen equipo. En semifinales se enfrentó a la poderosa Juventus y los dos partidos disputados, los perdió por un 1-0 cada uno. No significa tener un pensamiento derrotista, sin embargo, ante la Juventus de hoy en día, fue un marcador decente.

Si en algo debe apuntar mejorar el Atalanta en la presente temporada, es poder hacer una mejor Europa League. En su edición 2017 / 2018, finalizo primero en un grupo donde compartió con otros dos buenos rivales: Ante el Lyon y el Everton. El grupo lo completó el Apollon Limassol de Chipe (Quien finalizó último). Atalanta registró 14 puntos, 4 victorias, 2 empates y ninguna derrota. 14 goles a favor y solo 4 goles en contra. Sin duda, una buena presentación del conjunto italiano. Por la misma razón, se esperaba que avanzará al menos un par de fases más en la Copa, pero en Octavos de Final se emparejo ante el Borrusia Dortmund alemán, el cual es un buen equipo, pero en ningún caso invencible. En aquella llave, el conjunto italiano perdió 4-3 en el Global, siendo el 3-2 en la ida lo que le costó la clasificación. Si bien –se insiste en la misma idea- se perdió ante un buen equipo como lo es el BVB, queda la sensación que el Atalanta pudo haber hecho un mejor torneo (Sobre todo por lo mostrado en la Fase de Grupos). La consigna este año debe ser, en lo posible, ojalá lograr Cuartos de Final de la Europa League.

Fuente: Atalanta.

Análisis de Plantilla

Atalanta en el arco, cuenta con 3 porteros: Etrit Berisha, Francesco Rossi y Pierluigi Gollini. Con 3 arqueros para la presente temporada no deberían existir inconvenientes en dicha posición, exceptuando claro alguna lesión imprevista. Probablemente Berisha sea titular la mayor cantidad de partidos en el año, al igual que en la temporada anterior, en la cual sumó 2.790 minutos en cancha y 31 partidos disputados, todos como titular.

En la defensa, el equipo italiano cuenta con Rafael Tolói, Andrea Masiello, José Luis Palomino, Berat Djimsiti, Timothy Castagne, Gianluca Mancini, Hans Hateboer. De no existir alguna anomalía, probablemente el entrenador siga con la línea de 3 defensores en el fondo, con Tolói como stopper derecho. El stopper izquierdo debería ser Masiello. El centro ya no será Caldara (Dado que fue transferido a la Juventus), pero su reemplazo debería ser Palomino o Djimsiti. José Luis ha jugado en anteriores oportunidades reemplazando a Caldara en partidos en los cuales no estaba disponible, mientras que Djimsiti es un buen reemplazo pensando en ser un jugador que aún puede desarrollarse y mejorar sus aptitudes para el puesto.

En la zona media, el entrenador cuenta con Luca Valzania, Arkadiusz Reca, Robin Gosens, Remo Freuler, Marten De Roon, Matteo Pessina, Filippo Melegono y Nicolas Haas. Como bien vimos en la temporada anterior, a Gasperini le gusta jugar con dos volantes de quite muy marcados, por lo que seguramente estos sigan siendo de Roon y Freuler. Junto con ellos, dos “laterales / volantes”, los cuales ayuden mucho en lo que es la recuperación de balones, pero también que suban mucho y ayuden a construir el ataque del equipo. Para estas funciones, el entrenador seguirá con Gosens y Hateboer como sus volantes por las orillas, tal cual fue la temporada pasada.

En la línea de ataque, solo debería de existir un cambio en relación a la temporada anterior. Ante la baja de Bryan Cristante (Quien fue transferido a la Roma), su lugar en la plantilla será disputado por las recientes incorporaciones del colombiano Duván Zapata y el croata Mario Pašalić. Si bien el colombiano en la Sampdoria jugaba prácticamente como un segundo delantero, no debe desconocer la posición de casi un extremo y jugar pegado a la banda, tiene velocidad y potencia, en cambio el croata, si bien su puesto natural es de centrocampsta ofensivo, el técnico planea utilizarlo como un puntero, como se pudo ver en el primer partido de la temporada. El resto del ataque debería conformarse como lo conocemos, con el “Papu” Gómez como un extremo por la izquierda, para dejar como centro delantero a Musa Barrow, aunque también es muy posible que el delantero de área sea Josip Iličić.

Fuente: Atalanta.

Análisis Táctico

El entrenador utiliza un 3-4-3, una formación que es muy inusual de ver en el Calcio, ¿Razón? Una línea de 3 defensores no muy bien trabajada, suele dar muchos problemas en defensa, más aún que un esquema con 4 defensores, sin embargo, durante la temporada se vio que Gasperini fue capaz de –en muchas ocasiones- hacer ver bien al equipo con esta defensa, sobre todo, porque a la línea de 3 centrales, se le incorporan los dos volantes interiores, los cuales suben cuando se debe atacar y construir, pero igualmente bajan y se “transforman” en laterales si así la situación lo requiere. Así se vio en muchos partidos de la temporada anterior, donde los 3 centrales que eran Castagne, Palomino y Caldara (Quien podría ser reemplazado por Masiello, Palomino o Djimsiti) y en muchas ocasiones eran apoyados por Hateboer y Gosens, quienes en esta temporada vuelven a ser los volantes interiores titulares.

Los dos volantes centrales, quienes tienen obligaciones defensivas, así como ofensivas (Pero preferentemente su primera misión es defender) serán Marten de Roon y Remo Freuler, quienes deberán dar una mano al bloque defensivo cuando lo necesiten y, al menos uno de ellos dos, sumarse al ataque cuando el equipo se vuelque al área rival. El ataque será similar al de la temporada anterior, con el Papu Gómez como extremo por la izquierda, por el centro el 9 de área saldrá entre Musa Barrow y Josip Iličić, mientras que el extremo por la derecha será Duván Zapata. Tanto Gómez como Zapata y/o Pašalić deberán imponerse a sus rivales, el primero con velocidad y gambetas, el segundo con fortaleza física y corpulencia, para que ambos puedan penetrar en el área rival, mientras que el centro delantero deberá (Tal cual son las obligaciones básicas de un jugador de área), incomodar a toda la defensa rival, ser movedizo y si no es el caso por las características del jugador, aportar con goles y juego en equipo.

Mercado de fichajes

Atalanta ha hecho unos cuantos fichajes –bajo perfil- los cuales ayudarán a enriquecer la plantilla y dar posibilidades distintas al entrenador, sin embargo, los refuerzos los cuales están llamados a aportar directamente desde el primer momento al primer equipo son Mario Pašalić (Mediocampista ofensivo) y Duván Zapata (Extremo). En el caso del croata, es para sumar una alternativa en ataque y aumentar la competitividad en cancha, mientras que el colombiano es para cubrir la baja de Bryan Cristante (Roma). Se espera que ambos fichajes no solo logren igualar el rendimiento de los anteriormente jugadores mencionados, sino que su aporte sea significativo y logren dar un mucho mejor juego al equipo.

Fuente: Atalanta.

Jóvenes promesas

Atalanta tiene unos cuantos jugadores jóvenes los cuales se espera que en esta temporada logren mostrar cualidades en las cuales confía el club. Jugadores que están considerados para esta temporada son Marco Varnier (20 años), Marco Tumminello (19 años), Matteo Pessina (21 años) y Luca Valzania (22 años). En todos aquellos casos (Si no terminan saliendo a préstamo), se realizará un trabajo especial para que de a poco, se vayan adaptando al equipo y ojalá, terminen siendo una opción válida para el entrenador logrando ser un aporte al juego del equipo.