Seattle Sounders sale aún más fuerte de Providence Park

Seattle Sounders se alzó con la victoria en un partido que estuvo igualado en prácticamente la totalidad del encuentro. Los locales estuvieron especialmente fuertes en las transiciones del esférico que permitieron realizar rápidas llegadas hacia el área de los visitantes. Sin embargo, la balanza se inclinó del lado de Seattle Sounders cuando en el ecuador de la segunda parte un balón centrado al área se colaba previo toque de la defensa de Portland Timbers.

Con esta victoria, Seattle Sounders continúa una excelente dinámica de resultados que de momento deja al equipo en posiciones playoff y a la vez desahucia a Portland Timbers de su posición entre los seis primeros. Los locales están pasando por un momento muy complicado que les llega en el momento más importante de la temporada. El equipo ha pasado de luchar por el liderato a verse relegado fuera de posiciones playoff.

Resultado final. Fuente: MLS

El partido empezó de forma muy intensa con constantes ataques de los locales. El Providence Park rugía en un nuevo derby ante Seattle Sounders, eran conocedores de la oportunidad única para dar un golpe encima de la mesa y proteger su posición playoff ante un Seattle Sounders que parecía venir a verlas llegar.

El enfrentamiento tuvo un alto nivel de intensidad.

El partido continuaría en la misma dinámica todo el encuentro. En la segunda mitad, los visitantes intentaron apretar algo más y consiguieron su recompensa. A partir de ahí, el partido de Seattle Sounders fue más práctico.

Tifo de la Timbers Army. Fuente: MLS

La previa del encuentro mantuvo una excelente atmósfera con un Providence Park que registró un lleno hasta la bandera y con un espectacular tifo que haría creer a cualquier aficionado que no conociera la rivalidad existente que sin duda se trataba de un partido de grandes dimensiones. La Timbers Army no paró de animar a su equipo en todo el encuentro, hasta el pitido final se mantuvo la intensa espera por una reacción consolidada de su equipo. Sin embargo, los constantes ataques no tuvieron su recompensa.

De menos a más... y de más a menos

Una victoria en los últimos cinco partidos. Esta es la estadística que resume a la perfección el estado de forma de Portland Timbers. El equipo cerró una racha de malos resultados con dos victorias consecutivas, pero parece ser que vuelven a las andadas. De momento, el equipo se encuentra -aunque con un partido menos- fuera de playoff. Por delante tienen a LA Galaxy y justo por detrás a Vancouver Whitecaps. Sin embargo, todo apunta a que el camino de Portland Timbers parece pasar por jugar playoff… o al menos, en teoría.

Armenteros ante Seattle Sounders. Fuente: MLS

El nivel de Seattle Sounders ha ido creciendo exponencialmente desde que hace ya dos meses tocaran fondo en la fase regular. Ahora, el equipo disfruta de una quinta posición en la Conferencia Oeste, mientras que sus rivales ven ya a Seattle como un claro candidato a jugar los playoff. Sin duda, el trabajo que se ha venido haciendo desde el cuerpo técnico ha sido totalmente decisivo para el extraordinario cambio de dinámica de la franquicia de Seattle Sounders.

Entrenador de Seatte Sounders. Fuente MLS

La temporada está siendo muy parecida a aquella de hace dos años cuando Seattle Sounders acabó jugando y ganando la final contra Toronto. El cambio de mentalidad a mediados de temporada no es algo novedoso en la historia reciente del equipo de Seattle, en los ultimos años se han conseguido meditorias remontada que han acabado con el equipo jugando -y de forma exitososa- los playoff para ganar la MLS Cup. Todo apunta a que la historia se repetirá este año.