Mourinho: "Contra el Brighton cometimos errores y lo pagamos"

Tanto Mourinho como el Manchester United tendrán una prueba de fuego en su partido ante el Tottenham, partido que cerrará la tercera jornada de la Premier League. Los diablos rojos cayeron en la segunda jornada ante el Brighton y perdieron tres puntos con sus rivales directos en la lucha por el título. El entrenador portugués incluso pensó en renunciar pero finalmente no lo hizo y intentará sacar adelante a un equipo que no ha convencido en este inicio de temporada.

El portugués declaró que la derrota ante el Brighton fue un duro golpe para el equipo, pero que tienen que salir adelante: "Creo que nadie está feliz, obviamente. Tengo suficiente experiencia para saber que en el fútbol no se puede mirar hacia atrás para obtener buenos resultados o malos resultados; siempre debes mirar hacia el siguiente partido. Esa es nuestra vida. Estoy muy contento con el trabajo que hicimos en la semana y con el compromiso de los jugadores y espero mejorar el juego".

Jose se espera un partido igualado ante el Tottenham en el que no podrán cometer errores: Solo mirando a Leicester y Brighton, contra el Leicester no cometimos errores y jugamos bien, ganamos. Contra el Brighton, cometimos errores y pagamos por los errores y perdimos. Creo que miras el fútbol de una forma pragmática: normalmente obtienes lo que mereces, así que si quieres ganar contra un gran equipo, no puedes cometer errores ".

Mourinho habló sobre la inportancia de el jugador brasileño Fred en el equipo, el último fichaje de los diablos rojos: "Creo que a la gente ya le gusta. La gente puede sentir su influencia positiva en el equipo y en el estilo de fútbol que el equipo quiere jugar. Cuando lo trajimos aquí, sabíamos que podía influir en la dinámica porque podía atraer a otras personas para que lo siguieran en la forma en que piensa en el fútbol y en la forma en que le gusta jugar fútbol."

"Estamos muy felices Y una parte de eso es su personaje, es un buen chico para tener, un chico divertido y un tipo que siempre tiene una sonrisa en la cara. Él no habla bien inglés, pero habla con todos y entiende a todos y ellos lo entienden" afirmó Mourinho para poner fin a sus declaraciones sobre Fred.