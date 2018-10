Guía VAVEL Serie A 2018/19: AS Roma, el objetivo de superarse a si mismo

La primera temporada de Eusebio Di Francesco como director técnico de “La Loba” fue espectacular; El inicio en el Calcio fue prometedor llegando a registrar nueve victorias en los primeros 11 compromisos ligueros. En 16 fechas, Roma ya tenía 38 puntos, estableciendo el segundo mejor arranque de Roma en el Calcio de su historia. Respecto a su participación en la Champions League, integro Grupo con el Chelsea, Atlético de Madrid y el Qarabağ, donde logro clasificar primero con 11 unidades, tres partidos ganados, dos empates y una derrota.

En la Serie A, finalizo en la tercera posición, detrás de la Juventus y el Napoli con 77 puntos, 23 partidos ganados, 8 empates y 7 derrotas. 61 goles a favor 28 goles en contra y clasificando a la Champions League edición 2018 / 2019.

En la Liga de Campeones, fue uno de los equipos revelación, no solo por salir primero en un Grupo que fue llamado por varios hinchas y prensa “El de la muerte”, sino también por llegar a Semifinales (Registro el cual no lograban desde 1984), eliminando en su paso a Shakhtar Donetsk y el Barcelona, en donde realizaron una de las “remontadas” más épicas en la historia de la Champions. En Semifinales, cayeron ante el Liverpool de Jürgen Klopp; En el partido de ida, perdieron categóricamente 5 a 2, pero en el partido de vuelta, ganaron 4 a 2 dejando la llave muy equiparada, pero no logrando clasificar a la final disputada en Kiev, Ucrania.

En lo que respecta a la Copa Italia, quedaron eliminados a manos del Torino en Octavos de Final.

Fuente: AS Roma.

Plantilla 2018 / 2019

La Roma en la portería cuenta con tres caras nuevas; Robin Olsen, Daniel Fuzáto y Antonio Mirante. Entre los tres, trataran de suplir la ausencia de Alisson Becker, quien dejo muy buenas impresiones (Especialmente en su último año). Roma confía en que Robin Olsen responda a las expectativas que trae desde Copenhague. En el caso de Daniel Fuzáto, quieren realizar un plan de crecimiento y desarrollo, plan similar que se aplico sobre Becker y dejo muy buenos resultados. Antonio Mirante es un arquero de mucha experiencia, quién debería rendir inmediatamente a buen nivel y ser la segunda opción si no está Olsen, quien se perfila como titular para la presente campaña.

En defensa, Roma combina un poco de experiencia y juventud. La alineación titular de la defensa no está del todo clara, ya que la lógica indica que debería ser con Alessandro Florenzi como lateral derecho, la pareja de centrales estaría conformado por Kostas Manolas y Federico Fazio, finalizando con el lateral izquierdo Aleksandar Kolarov. Sin embargo, en algunos partidos de la temporada anterior (Especialmente en los partidos de vuelta ante Barcelona y el Liverpool por la Champions League) Di Francesco utilizo una línea de 3 defensores centrales y los dos laterales situados en la zona media de la cancha. Pensando en aquella formación, los 3 centrales deberían estar conformado por los dos anteriormente mencionados y además se incluiría a Juan Jesus, aunque el entrenador podría incluir también a Iván Marcano o Norbert Gyömbér.

El medio campo, es muy seguro que siga manteniendo a los 3 volantes que fueron fijos en la temporada anterior, en donde el capitán Daniele De Rossi y Javier Pastore tendrán la titularidad. El tercer integrante del mediocampo es muy seguro que termine siendo Steven N'Zonzi. Igualmente Lorenzo Pellegrini y Bryan Cristante estarán constantemente presionando a los titulares para poder entrar en la formación inicial del entrenador. Ante Ćorić y Nicoló Zaniolo son también jugadores los cuales estarán tratando de disputar una plaza de titular, pero da la impresión que Roma tiene pensado en ellos desarrollar un plan de trabajo a mediano plazo, en vez de pensar en él como un jugador de rendimiento absoluto inmediato. Aunque si es posible que Pellegrini, Cristante Ćorić y Zaniolo y tengan más minutos en la Copa Italia (Según vaya avanzando Roma).

En delantera, el referente en toda la temporada para los partidos de más importancia será Edin Džeko y su suplente Patrik Schick, quien seguramente juegue cuando el bosnio necesite descanso o en encuentros donde la exigencia no sea al más alto nivel.

La mayor duda de la Roma esta temporada probablemente sea en relación a los extremos del equipo, ¿Di Francesco preferirá la experiencia de El Shaarawy y Perotti? ¿O se inclinará por la juventud y explosión de Cengiz Ünder y Justin Kluivert? En ambas opciones, tiene calidad garantizada y mucho juego al delantero centro. La primera dupla otorga experiencia para manejar situaciones complicadas –además de mayor compenetración- lo que en un equipo es clave, por el contrario, la dupla de extremos de Ünder y Kluivert entrega mayor velocidad, rapidez y habilidad en los duelos mano a mano contra defensas rivales. En cualquier caso, Roma tiene para conformar su ataque de múltiples maneras y en la mayoría de las combinatorias, tendría un ataque de calidad.

Fuente: AS Roma.

Tácticamente el equipo de Di Francesco

Si bien anteriormente mencionamos que puede existir cierta duda respecto a la formación que utilizará Roma en esta temporada (Línea de 3 o de 4 defensores), lo más probable es que el entrenador prefiera el 4-3-3, con dos laterales que será constantemente ayuda en zona ofensiva como lo serán Kolarov y Florenzi.

Los centrales serán Manolas y Fazio, quienes serán ayudados por el capitán cuando los laterales suban a atacar, aunque considerando el tipo de jugador que es De Rossi, es más probable que intente frenar el ataque rival lo más cerca posible del medio campo, en vez de llegar primero a última línea a defender un posible contra ataque, no obstante, dicha táctica es conocida por el capitán y seguramente en más de alguna ocasión la termine realizando.

Además de Daniele, en zona media se perfila como titular el argentino Javier Pastore, quien será el encargado de generar las principales acciones ofensivas del equipo. Su rol es clave para que Roma tenga un buen juego de cara al arco rival. El tercer acompañante en la zona de volantes debería ser el reciente fichaje de Steven Nzonzi, el cual se perfila como titular. Su excelente trato con el balón y su muy buen indicador de balones recuperados lo hacen ser un acompañante perfecto para hacer un muy buen tridente de medio campistas. En cualquier caso, el entrenador tiene muy buenos reemplazantes los cuales trabajaran para ser titulares, como Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Ante Coric y Nicoló Zaniolo en sus espaldas los cuales sumaran minutos en la presente temporada, sobre todo Lorenzo.

En la zona ofensiva del equipo es donde mayor “imaginación” puede tener el míster, dado que el ataque más probable que inicie la temporada se conforme con Dzeko como centro delantero, acompañado de El Shaarawy y Perotti como extremos, sin embargo, Patrik Schick, Cengiz Ünder y Justin Kluivert son buenos jugadores los cuales seguramente utilizará mucho el entrenador en esta temporada y querrá verlos constantemente en la cancha. Ante este panorama, es muy posible que, a lo largo del año, los juveniles Ünder y Kluivert le terminen ganando la titularidad al egipcio y argentino.

Mercado de Fichajes

Roma ha sido uno de los grandes animadores de este mercado de refuerzos europeos. De entrada, podemos hablar que Roma vendió a Alisson Becker al Liverpool, transformando al arquero brasileño en el portero más caro de la historia de este deporte (Lo cual significo un ingreso significativo de dinero para el club). Otra de las bajas significativas fue la de Radja Nainggolan al Inter de Milán. Jugador que era fundamental en la recuperación de balón como en la generación de fútbol ofensivo.

Recientemente, una baja importante que sufrió AS Roma fue la del holandés Kevin Strootman, quien (Según se presume) al ver que no sería titular en esta temporada, busco un equipo en el cual puede ser protagonista. Olympique de Marsella es el nuevo equipo de Kevin, quien es otra de las bajas importantes que tiene el plantel de cara a la nueva temporada.

Otras bajas que sufrió el equipo romano fueron las de Łukasz Skorupski al Bologna, Ervin Zukanovic al Genoa, Jonathan Silva (Fin del préstamo con el Sporting de Lisboa), Grégoire Defrel a la Sampdoria, Juan Iturbe al Club Tijuana de México y Bruno Peres al Sao Paulo de Brasil.

Respecto a las altas, hasta el momento Roma ha fichado a 3 arqueros (Robin Olsen, Antonio Mirante y Daniel Fuzáto), 3 defensas (Iván Marcano, Davide Santon y William Bianda), 5 volantes (Steven N'Zonzi, Ante Ćorić, Javier Pastore, Bryan Cristiante y Nicolo Zaníolo) y solo un delantero (Justin Kluivert).

En el papel, queda la sensación que Roma se ha reforzado bien, y más allá de contratar alguna gran figura como otras escuadras, "La Loba" piensa más en el funcionamiento colectivo y mejorar lo realizado en la temporada anterior afinando y mejorando los errores que lo marcaron durante algunos partidos cruciales. No se ha firmado ningún refuerzo “bomba” o que cause un golpe importante en el mercado, sin embargo, todo apunta a que los refuerzos de la Roma están pensados en un funcionamiento óptimo como equipo.

Respecto a las bajas, el equipo sufrió dos muy importantes como Radja Nainggolan y Kevin Strootman, quienes eran titulares en la temporada anterior y pilares del buen juego romanista. Si bien es incierto en este momento como el equipo asimilará estas bajas y como se adaptaran los reemplazantes a lo largo de la temporada, queda la sensación que Roma no hizo bien en vender a estos dos jugadores, dado que son los que conocían al equipo y sabían como hacer jugar de buena forma al resto de sus compañeros. Por aquella misma razón, se tiene tanta expectativa en Pastore y N'Zonzi, quienes no solo están llamados a reemplazar el juego de Radja y Kevin, sino también a superar lo hecho por estos dos jugadores. La vara esta alta para las nuevas incorporaciones.

Se espera, que todos los refuerzos estén a la altura del equipo y ayuden a ser de Roma uno de los grandes animadores del Calcio y la Champions, tal cual fue la temporada pasada.

Fuente: AS Roma.

Los jugadores de Proyección

Si algo diferencia a la Roma de otros clubes, es que está muy enfocado en los jugadores jóvenes (Nos referimos a jugadores cerca de los 20 años) los cuales pueden presentar mucha proyección. De hecho, en este mercado de fichajes, muchos de sus refuerzos apuntaron a este estilo: Daniel Fuzáto (21 años), William Bianda (18 años), Ante Ćorić (21 años), Justin Kluivert (19 años).

Los jugadores jóvenes que más proyección tienen en Roma son sin lugar a dudas Cengiz Ünder y Justin Kluivert. Ambos son muy habilidosos con el balón y a su corta edad, ya han mostrado cualidades de jugadores experimentados. Es difícil asegurar cómo será la carrera de ambos, pero en este instante, ambos son jugadores con una proyección inmejorable en los cuales los querrá muchos de los equipos Tops de Europa en un futuro próximo.