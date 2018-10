Dyche: "Lo intentamos de todas las maneras pero fueron superiores y merecieron ganar"

El Burnley volvió a caer derrotado en una nueva jornada de la Premier League. El equipo revelación de la temporada pasada se vio superado por un Fulham que fue mejor en muchos aspectos y pasó por encima del equipo de Dyche. En estos tres primeros partidos, el Burnley tan solo ha logrado sumar un punto y por si no fuera difícil la situación, el Burnley le toca recibir en su estadio a un United herido que acumula dos derrotas consecutivas en tan solo dos jornadas. Veremos en los próximos partidos lo que le espera al Burnley para el futuro.

Sobre el partido que le tocó al Burnley enfrentarse al Fulham habló Dyche quien dijo esto al acabar el partido: "Es un equipo duro que ha gastado mucho dinero en este mercado y ha creado un gran equipo. Lo demostraron pronto poniéndose por delante en el marcador, pero

reaccionamos bien y conseguimos un buen gol a través de Jeff".

A esto, Dyche añadió: "Pero luego tuvimos dos errores graves y regalamos dos goles muy rápido. A pesar de todo, logramos meternos en el partido con otro gol y en la segunda parte tratamos de hacer cambios para darle la vuelta a la situación. Al final no logramos el objetivo y ellos fueron justos vencedores".

Hubo otras claves que dio Dyche sobre el partido: "No encontramos la calidad y conozco a estos jugadores. Los veo en el entrenamiento y la calidad que tienen, pero hoy muchos de ellos no estuvieron a su mejor nivel. Ese toque de calidad es clave en muchos partidos y si en un partido no aparece a su mejor nivel la probabilidad de ganar baja. Para ello tenemos que trabajar y complementarlo bien con las labores defensivas para que no sucedan errores como los de este partido".

Por último, Dyche quiso alabar a algunos jugadores del Fulham diciendo lo siguiente: "Fueron más valientes que nosotros en la zona de ataque y su delantero centro Mitrovic fue el mejor jugador en el campo. Otros jugadores también estuvieron bien, pero el jugador que más daño nos causó fue Mitrovic".