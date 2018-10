Mourinho: "Estábamos muy metidos en el partido y solo el 0-3 rompió la mentalidad del equipo"

José Mourinho, entrenador del Manchester United, compareció ante los medios al término del encuentro que enfrentó a los Red Devils frente al Tottenham de Mauricio Pochettino en Old Trafford. Segunda derrota consecutiva esta temporada para el equipo del portugués.

El cuadro local cayó derrotado en su casa por 0-3, recibiendo dichos tres tantos en la segunda mitad. A pesar de no cesar en el intento de batir al meta de los Spurs, los atacantes del Manchester United no estuvieron acertados de cara a portería.

Con la pólvora mojada

Si bien la derrota fue abultada, las sensaciones del entrenador del Manchester United tras el partido no fueron malas: "Trabajamos muy bien durante la semana y nos preparamos para el juego muy bien. Desde el punto de vista estratégico y táctico, no perdimos. Jugamos muy bien, los jugadores tenían una actitud fantástica".

Además este cree que "en el descanso, podríamos habernos ido ganado, mínimo, por dos goles de diferencia. Creamos más oportunidades que en cualquier partido. Estábamos realmente frustrados en el descanso con el resultado, pero creíamos que íbamos a ganar el partido", dijo también con respecto al desarrollo de los primeros 45 minutos.

Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad: "Algo cambió el partido un poco y el marcador se puso 2-0 en contra, pero el equipo estaba en el encuentro. No digo que con un gol hubiéramos ganado o incluso hubiéramos empatado, pero estábamos muy metidos en el partido y solo el 3-0 rompió la mentalidad del equipo". Para Mourinho "una cosa es perder en casa y merecidamente, y otra cosa es perder inmerecidamente, ser el mejor equipo y tener una actitud fantástica pero muy mala suerte".

Apoyo incondicional

"Nuestros fanáticos no leen periódicos ni miran televisión. Son más inteligentes que eso y respondieron de una manera absolutamente asombrosa. No creo que sea normal que un equipo pierda un juego en casa y que los seguidores reaccionen de la manera en que lo hicieron", fueron los halagos del técnico portugués hacia su hinchada.

Este cree que los aficionados "reaccionaron en relación con lo que vieron, en relación con lo que sienten. Los seguidores son los mejores jueces. La forma en que reaccionaron, para mí, lo dice todo".

Al mismo tiempo Mourinho añadió que normalmente él es "el primero en abandonar el terreno de juego cuando mi equipo gana, pero mi equipo perdió y mis jugadores merecían estar en el medio del campo conmigo. Así que fui allí con mis jugadores. Pero luego, los aficionados, tuvieron una reacción increíble ante los muchachos, así que tuve que agradecérselo en nombre de todos".

Nombres propios

Mourinho habló en especial de dos de sus futbolistas en rueda de prensa; en primer lugar, Luke Shaw. "Estoy particularmente satisfecho con él. Le dije que no podía jugar mejor. Lo vi en el 0-3 teniendo calambres y manteniéndose en el partido hasta el último segundo con ese orgullo, con esa dignidad que los aficionados aplauden", dijo el míster sobre el buen hacer del lateral inglés durante el choque.

Este comprende que Shaw "tiene que estar molesto con el resultado, pero él tiene que saber que ha tenido tres partidos muy buenos en la Premier League y hoy fue muy, muy bueno. Estoy muy feliz con él".

Por otra parte, el luso habló sobre el central Phil Jones, que fue sustituido en la segunda parte por lesión: "No sé lo que tiene Phil Jones, tal vez un tirón. Aún no hablé para saber qué es, pero tenemos a Smalling, Lindelof y Eric Bailly".

Unidos ante las adversidades

Antes de culminar su comparecencia, Mourinho quiso dejar un mensaje claro a los aficionados: "Para quien vio este partido, una cosa es segura: el equipo está unido". El entrenador del Manchester Untied afirma que "los muchachos no habrían luchado como lo hicieron y no habrían dado lo que dieron si no estuvieran unidos".

"Creo que debería ser hora de dejar de mentir porque, de lo contrario, las personas no creen en lo que leen. El equipo luchó con empatía, con solidaridad entre los jugadores y dignidad; jugaron juntos por el Manchester United. Por supuesto es algo muy difícil para cualquiera. Creo que uno está claro: el equipo está unido. Y no hay unión sin el entrenador", fueron las últimas palabras de Mourinho.