Puntuaciones VAVEL 3ª jornada de la Premier League: el Watford se cuela entre los grandes

Una vez concluida la tercera jornada de la Premier League es momento de evaluar las actuaciones más remarcables y aquella que ha tenido una connotación negativa para su equipo. El fin de semana en las islas nos ha dejado al Watford como el único equipo de cartel medio que sigue el ritmo de los más grandes, ninguno de los dos equipos de Manchester ha ganado, y el Bournemouth logró empatar un partido que se le había puesto cuesta arriba ante un Everton que acumula dos expulsiones en tres jornadas.

0 | Richarlison

El extremo brasileño no tuvo su mejor tarde en Bournemouth. El atacante, que venía acumulando notables actuaciones las jornadas anteriores, dejó a su equipo con diez a los 41’ de juego debido a una conducta antideportiva que mantuvo con el lateral Smith, quien precisamente también acabaría expulsado en la segunda parte. Es la segunda expulsión del Everton en lo que va de temporada. La primera fue del central Jagielka ante el Wolverhampton en el partido inaugural.

1 | Eddie Howe

El técnico inglés está logrando con el Bournemouth algo impensable para muchos. Aterrizó cuando el equipo estaba en la League One y lo ha llevado hasta la Premier League, pero no solo eso. Tiene un valor tremendo el hecho de haberlo mantenido en la élite profesional desde 2015 atendiendo a los escasos recursos para acudir al mercado de fichajes en comparación con las grandes inversiones de los clubes de ‘su liga’ en los últimos años. De momento, esta temporada su equipo no conoce la derrota y vuelve a mostrar su convicción por permanecer en la categoría un año más.

2| Lucas Moura

El periodo de adaptación del brasileño ya está superado. Desde que el Tottenham lo fichara en el pasado mercado invernal, el atacante había gozado de escasas oportunidades en un equipo de Pochettino cuyas piezas parecían estar bastante claras. Sin embargo, diferentes condicionantes han acompañado a Lucas Moura en este buen momento que atraviesa. El hecho de que el surcoreano Heung-Min Son haya tenido que acudir a los juegos olímpicos asiáticos para evitar el servicio militar y sus buenas prestaciones durante esta pretemporada han llevado al técnico argentino a apostar por el brasileño, y la verdad que no le está saliendo nada mal. Lucas Moura fue el gran protagonista en la victoria de su equipo anoche en Old Trafford. Anotó dos goles, suma tres en lo que va de liga y su aportación al equipo cada vez se va acrecentando.

3| Mitrovic

La primera victoria del Fulham en su vuelta a la Premier tuvo como protagonista principal al delantero serbio Mitrovic. Dos minutos le bastaron para anotar por partida doble y desnivelar la balanza del partido en favor de los suyos. El encuentro estaba con empate a uno y su actuación fue una de las claves en el estreno del casillero de victorias por parte de los cottagers.

4| Nuno Espíritu Santo

El Manchester City sufrió el primer tropiezo del curso en forma de empate gracias, entre otras cosas, al gran planteamiento que desarrolló el técnico luso mostrando un equipo que no parecía haber ascendido recientemente. El Wolverhampton tuvo mucho oficio para contrarrestar el juego de toque de los de Guardiola. Estuvieron muy solidarios en las ayudas e incomodaron durante la mayor parte del partido al conjunto citizen. No todos los días se obtienen puntos contra los equipos top de la Premier.

Nuno Espíriu Santo | Foto: Wolves

5| Hazard

En la rueda de prensa previa al partido Sarri comentó que era bastante probable el hecho de que Hazard fuese titular por primera vez esta temporada, y así sucedió. El belga fue de la partida y volvió a demostrar esa enorme calidad que atesora y que reflejó a las mil maravillas durante el Mundial de Rusia. Para escenarios de este tipo, donde numerosos equipos tratarán de jugar atrás con tal de cerrar espacios, Hazard se antoja vital. Su habilidad para conducir la pelota, cambiársela de pierna y acelerar en el momento exacto para batir rivales ayudarán al equipo en el desarrollo de su juego, especialmente en este tipo de contexto. El atacante anotó de penalti ante el Newcastle pero reflejó que ya ha recuperado su tono habitual tras el periodo vacacional.

Hazard | Foto: Chelsea

Equipo VAVEL: Watford

El conjunto del español Javi Gracia puede presumir de tener a su equipo compartiendo el liderato con el Liverpool. El Watford acumula pleno de victorias y dejando sensaciones muy positivas. Esta situación no es la primera vez que ocurre en la historia del fútbol inglés. En su estreno en la máxima categoría en 1982, los hornets se mostraron como el equipo revelación y terminaron la temporada segundos por detrás del Liverpool, precisamente tal y como está configurada la clasificación a día de hoy.

Una de las claves en todas estas victorias se llama Ricardo Pereyra. El futbolista argentino vive su tercera temporada en la Premier y todo apunta a que esta puede llegar a ser aquella donde demuestre sus virtudes. Fundamentalmente está destacando en un aspecto por el que no ha sobresalido a lo largo de su trayectoria, la faceta goleadora. Acumula tres goles en tres partidos, dos menos que en todo el curso anterior, lo que parece probable que bata esta marca personal instaurada en cinco goles, la máxima durante su carrera deportiva.