Sorteo de la fase de grupos de la Champions League en vivo y en directo online 2018

Luka Modrić es elegido mejor jugador de la pasada temporada.

Pernille Harder ha sido elegida mejor jugadora de la pasada temporada.

El grupo H lo forman la Juventus de Turín, el Manchester United, el Valencia y el Young Boys.

El grupo G lo forman el Real Madrid, la Associazione Sportiva Roma, el CSKA y el Football Club Viktoria Pilsen.

El grupo F lo forman el Manchester City, el Shaktar Donestk, el Olympique Lyonnais y el Hoffenheim.

El grupo E lo forman el Bayern de Múnich, el Sport Lisboa e Benfica, el Ajax y el AEK Athenas.

El grupo D lo forman el FC Lokomotiv Moscú, el FC Porto, el Schalke 04 y el Galatasaray.

El grupo C lo forman el Paris Saint-Germain, la Società Sportiva Calcio Napoli, el Liverpool y el Estrella Roja.

El grupo B está formado por el Fútbol Club Barcelona, el Tottenham, el PSV y el Inter de Milán.

El grupo A está formado por el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Association Sportive de Monaco y Brujas.

El AEK Atenas cae en el grupo del Bayern de Múnich, y además, se enfrentará al Sport Lisboa e Benfica y al Ajax.

El Inter de Milán cae en el grupo del Fútbol Club Barcelona. Además, se enfrentará al Tottenham y al PSV.

El Football Club Viktoria Pilsen cae en el grupo del Real Madrid, de la Associazione Sportiva Roma y del CSKA.

El Brujas cae en el grupo A con el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund y la Association Sportive de Monaco.

El Estrella Roja se va al grupo del Paris Saint Germain. Además, se enfrentará con el Liverpool y la Società Sportiva Calcio Napoli.

El Young Boys queda encuadrado en el grupo H con la Juventus de Turín, el Manchester United y el Valencia.

El Galatasaray se enfrentará al FC Lokomotiv Moscú, al FC Porto y al Shalke en el grupo D.

El Hoffenheim queda encuadrado en el grupo D con el Manchester City, el FK Shajtar Donetsk y el Olympique de Lyon.

Vamos con el bombo 4.

Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor delantero de la pasada temporada.

El Liverpool cae encuadrado en el grupo C con el Paris Saint-Germain y la Società Sportiva Calcio Napoli.

La Association Sportive de Monaco queda encuadrado en el grupo A con el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund.

El Ajax cae encuadrado en el grupo E con el Bayern de Múnich y el Sport Lisboa e Benfica.

El PSV cae encuadrado en el grupo B con el Fútbol Club Barcelona y el Tottenham.

El Valencia de Marcelino García Toral cae en el grupo H con la Juventus de Turín y el Manchester United.

El Schalke se enfrentará al FC Lokomotiv Moscú y el FC Porto en el grupo D.

El CSKA de Moscú queda encuadrado en el grupo G con el Real Madrid y la Associazione Sportiva Roma.

La del Olympique de Lyon es la primera bola del bombo 3 en salir. Los franceses caen en el grupo F con el Manchester City y el FK Shajtar Donetsk.

Vamos con el bombo 3.

Luka Modrić ha sido elegido mejor centrocampista de la temporada pasada.

El Tottenham de Mauricio Pochettino se enfrentará al Fútbol Club Barcelona en el grupo B.

La Società Sportiva Calcio Napoli se enfrentará al Paris Saint-Germain en el grupo C.

El Sport Lisboa e Benfica se enfrentará al Bayern de Múnich en el grupo E.

El FK Shajtar Donetsk se enfrentará con el Manchester City de Guardiola en el grupo F.

El Borussia Dortmund se enfrentará al Atlético de Madrid en el grupo A.

El Manchester United de Mourinho queda encuadrado en el grupo H con la Juventus de Turín.

La Associazione Sportiva Roma coincidirá con el Real Madrid en el grupo G.

Kaká saca la bola del FC Porto. Los de Iker Casillas y compañía quedan encuadrados en el grupo D con el FC Lokomotiv Moscú.

Sergio Ramos ha sido elegido mejor defensa de la pasada temporada. El capitán del conjunto blanco califica de privilegio el liderar un gran grupo como el del Real Madrid.

El FC Lokomotiv Moscú queda encuadrado en el grupo D.

El Manchester City de Pep Guardiola queda encuadrado en el grupo F.

La Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo y compañía queda encuadrado en el grupo H.

El Club Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone y Antoine Griezmann cae en el grupo A. Los colchoneros quieren llegar hasta el final, ya que este año, la final se jugará en el Wanda Metropolitano.

El Fútbol Club Barcelona queda encuadrado en el grupo B.

La siguiente bola en salir es la del Bayern de Múnich. Los bávaros quedan encuadrados en el grupo E.

Kaká saca la bola del Real Madrid. Diego Forlán saca otra bola que decide que los blancos queden encuadrados en el grupo G.

Kaká saca la primera bola del bombo de los cabezas de serie. Sale la bola del Paris Saint-Germain. Por su parte, Diego Forlán decide que el conjunto parisino quede encuadrado en el grupo C.

Va a comenzar el sorteo.

Keylor Navas ha sido elegido mejor portero de la pasada temporada. El costarricense se coronó en Europa con el Real Madrid en Kiev.

David Beckham ha sido elegido mejor presidente por la UEFA. El que fuera centrocampista del Manchester United y del Real Madrid, ha agradecido el trofeo delante de algunos que fueron sus compañeros.

Además, después del sorteo, podremos saber quiénes fueron los mejores jugadores por líneas, de la temporada pasada. Alisson Becker, Gianluigi Buffon y Keylor Navas están nominados como mejores porteros, Marcelo, Raphäel Varane y Sergio Ramos como mejores defensas, Kevin De Bruyne, Luka Modrić y Toni Kroos como mejores centrocampistas y Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Mohamed Salah, como mejores delanteros.

La suerte está echada en el Foro Grimaldi.

La mano inocente de este sorteo, celebrado en el Foro Grimaldi de Mónaco, será Ricardo Izecson dos Santos Leite, Kaká. Le acompañará Diego Forlán.

Todo tipo de personalidades, pertenecientes al ámbito futbolístico, llegan a Mónaco para presenciar el sorteo de la fase de grupos.

Ya queda menos para conocer los grupos que disputarán la primera fase de la máxima competición continental.

