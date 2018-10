Se va uno de los grandes. Adiós Dempsey

En las últimas semanas, aparecieron en diferentes medios de comunicación la posibilidad que Clint Dempsey estuviese meditando su retirada. Hoy, una de las peores noticias para el soccer estadounidense se ha cumplido. El delantero de los Seattle Sounders ha anunciado su retirada de los terrenos de juego con 35 años y una exitosa carrera.

"Después de pensarlo mucho, mi familia y yo hemos decidido que este es el momento adecuado para alejarme del juego", dijo Dempsey. "Me gustaría agradecer a todos los compañeros de equipo, entrenadores y personal de apoyo con los que he trabajado durante toda mi carrera. Siempre ha sido mi sueño hacerlo como profesional. Estoy agradecido de haber estado en este viaje. Me gustaría agradecer a todos los aficionados que me han apoyado a lo largo de mi carrera con New England Revolution, Fulham, Tottenham, Seattle Sounders y la Selección Nacional de los Estados Unidos. Ustedes siempre me han hecho sentir como en casa, y es algo que siempre recordaré”.

mlssoccer.com

Clint Dempsey ha sido uno de los jugadores más representativos en la MLS desde su llegada en la temporada 2013. Su colofón llegó en 2016 cuando se proclamó campeón de la MLS Cup. Previamente, el delantero estadounidense consiguió una gran cantidad de logros, consiguiendo la Supporter´s Shield 2014, Lamar Hunt U.S. Open Cup 2014 y ser seleccionado en cuatro ocasiones para el MLS All-Star (2013, 2’14, 2015, 2016).

Con Martins formó una de las duplas más letales de la MLS

Después de firmar con Sounders FC en agosto de 2013, Dempsey consiguió anotar un total de 57 goles, colocándole como segundo máximo anotador de la franquicia, después de Freddy Montero 60 goles). El estadounidense tomó parte del equipo que consiguió proclamarse campeón de la Supporter´s Shield, compartiendo delantera con Obafemi Martins. Juntos firmaron uno de las mejores duplas de la liga en el último lustro. Es misma temporada, Dempsey fue pieza importante para que el club lograse una de sus últimas Lamar Hunt U.S. Open Cup

"Cuando Clint llegó a Seattle en 2013, en muchos sentidos fue un momento decisivo para nuestro club", dijo Adrian Hanauer. "Su firma representó una nueva era en la Major League Soccer, permitiendo que el jugador más contrastado de nuestro país volviese a su casa. Cinco años después, no tengo dudas de que Clint nos ayudó a lograr eso, tanto en el campo que rodea el éxito de nuestro club en las últimas temporadas, como en nuestra Comunidad. En particular, sé que muchos se inspiraron en la determinación de Clint de regresar al campo la temporada pasada de un problema de salud importante, y ese personaje es algo que recordaré más sobre él. Clint es un luchador, y siempre será un Sounder. Le agradecemos todo lo que ha hecho por nuestro deporte”.

Sin lugar a duda, su mejor y peor año llegó en 2016. Clint Dempsey era la estrella de un equipo que comenzaba a resurgir de sus cenizas. Poco a poco el equipo escalaba puestos en la clasificación y el delantero estadounidense dirigía a su equipo. Sin embargo, un problema cardíaco le impidió participar en el último tramo de la temporada. Al finalizar la misma, Seattle Sounders se había convertido en el campeón de la MLS Cup por primera vez en su historia, y a pesar que el jugador no pudo participar, fue en parte, muy culpable de este título.

Pero los Seattle Sounders no fueron la única franquicia del texano en la MLS. Su carrera en la liga estadounidense comenzó en 2004 cuando se incorporó a New England Revolution a través del MLS SuperDraft. Durante dos temporadas y media fue convirtiéndose en un futbolista importante, logrando además el MLS Rookie del Año 2004.

si.com

Esto hizo que comenzase un periplo en el fútbol europeo, llegando al Fulham a mediados de 2006. Durante seis temporadas defendió la camiseta de ‘The Cottagers’, consolidándose a cada año que transcurría. Fueron en total 232 encuentros en los que anotó 70 goles, siendo el futbolista estadounidense con más goles en el Viejo Continente. En este período en el que jugó en la Premier League, estuvo cedido en una temporada en el Tottenham Hotspur.

Desde que debutase en el temporada 2004 con la Selección Nacional de los Estados Unidos, Dempsey ha jugado un total de 141 encuentros en los que anotó 57 goles. En esta etapa, el delantero logró proclamarse campeón de la Copa de Oro 2005, 2007 y 2017.