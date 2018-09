Previa Eintracht Frankfurt - Werder Bremen: un historial a favor para los locales que esperan conservar

El Commerzbank-Arena se ha convertido en un fortín para el Eintracht Frankfurt en las últimas temporadas, como debería hacer cualquier equipo y especialmente uno que recién fue campeón de la DFB Pokal la temporada anterior, pero precisamente frente al Werder Bremen el estadio tienen un aroma especial y disfruta tener al equipo verde de visita. Y es que seis temporadas seguidas sin perder ante el Bremen en condición de local afirman que a las Águilas de Frankfurt le sienta bien jugar ante este equipo en casa. Del mismo modo, Florian Kohfeldt recuerda este estadio con sentimientos agridulces. Allí fue donde debutó como director técnico en la Bundesliga pero por un gol al minuto 89, perdió.

Si hablamos de Adolf Hütter, técnico que llegó para la presente temporada desde el Young Boys suizo, también existe cierta incertidumbre. Con tres partidos oficiales disputados y mostrando tres caras completamente distintas en cada uno, puede rescatar que en su primer partido de liga con el Frankfurt consiguió una victoria de visitante. ¿Cambió los equipos en cada partido? Más que todo en el último, pero sí. ¿Le han dado resultado los cambios? Más que todo en el último, pero sí. Sea cual sea la pregunta, el inicio del torneo local fue bueno y eso es lo que cuenta por ahora. Además, ¿a qué hincha no le gusta tener una montaña rusa de emociones con su equipo? Se puede discutir esto, pero todo recién comienza.

El Werder Bremen sabe lo que debe afrontar y sabe las estadísticas más recientes en el estadio al que llegará mañana. pero , por suerte, en este deporte las estadísticas están para romperse y no hay nada más gratificante que eso. Además con buenos fichajes como el de Davy Klaassen y el de última hora Nuri Sahin, esta temporada promete muchas cosas interesantes para el equipo de Bremen que ha sufrido un poco más de la cuenta en las temporadas pasadas coqueteando con el descenso o la promoción. Tal vez de lejitos, pero nunca olvidando.

Una montaña rusa de emociones en Frankfurt

Foto: Eintracht.de

Con tan solo tres partidos oficiales disputados por el nuevo técnico Adolf Hütter, es difícil empezar a estigmatizar al nuevo técnico de las Águilas. Una estrepitosa, pero esperada, derrota frente al Bayern Munich en la supercopa de Alemania, una sorpresiva derrota frente al SSV Ulm por la Pokal y una satisfactoria victoria frente al Friburgo en condición de visitante por la Bundesliga. Tres partidos, tres caras distintas del equipo y tres cambios en los planteamientos de cada partido. Aunque los primero dos los jugó con una línea de tres defensores para no perder el estilo de Niko Kovac, no le dió resultado a Hütter, el cambio a un 4-2-3-1 le dio frutos. Para responder la pregunta mencionada anteriormente, seguramente los aficionados del Eintracht Frankfurt esperan que se acabe la montaña rusa y, como dice el viejo presagio del fútbol, esperan que equipo que gana no se toca.

Las oportunidades están pero, ¿los goles?

Foto: Twitter Werder Bremen

Frente al Hannover, en la primera jornada de la Bundesliga, el equipo verdiblanco de Bremen empató por nada más que falta de definición ya que tuvo cuatro ocasiones claras de gol y tan solo pudo meter una. El regreso de Claudio Pizarro puede servir para darle una mano al equipo, pero no se puede depender de una leyenda de casi 40 años para que te cambie un partido. También hay que mencionar que el delantero titular del equipo, Max Kruse, tiene características diferentes a las de un nueve tradicional ya que le gusta salirse del área y que los extremos puedan llegar a posición de gol o incluso los volantes, pero esto ya ha representado problemas para el Werder Bremen desde antes. La campaña pasada tan solo marcaron 37 goles, números comparables a dos de los equipos que terminaron en la parte baja de la tabla.

Antecedentes

Foto: Getty images

Para el Eintracht Frankfurt es una dicha jugar ante el Werder Bremen en su estadio ya que desde que ascendió en la campaña 2012-2013 no ha perdido en casa frente al rival del sábado. Aún así, las cosas sons distintas cuando deben viajar al Weserstadion, casa del Bremen.

De los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras, ha habido dos victorias para cada equipo y un empate. Curiosamente ambos equipos han marcado 7 goles en estos encuentros, con un promedio de 2,8 goles por partido.

En el historial es distinto. Ambos equipos se han enfrentado 102 veces en todas las competiciones con un saldo de 38 victorias para el Frankfurt, 43 para el Werder Bremen y 21 empates y 315 goles anotados entre ambos.

Temporada Local Resultado Visitante 2017-2018 Werder Bremen 2-1 Eintracht Franckfurt 2017-2018 Eintracht Franckfurt 2-1 Werder Bremen 2016-2017 Eintracht Franckfurt 2-2 Werder Bremen 2016-2017 Werder Bremen 1-2 Eintracht Frankfurt 2015-2016 Werder Bremen 1-0 Eintracht Franckfurt

Mucha amabilidad entre Hütter y Kohfeldt en la previa

Cada entrenador ha querido afrontar las ruedas de prensa previas al encuentro a su manera, pero siempre muy calmados. El primer partido en casa para un entrenador nuevo es importante y Adi Hütter lo sabe. El austriaco espera tener el apoyo de toda la hinchada y sabe que es un partido clave ya que “si vencemos al Bremen, habremos empezado de la mejor manera la liga y ese es nuestro objetivo”. También se refirió al Werder Bremen como “un equipo flexible con grandes jugadores que pueden jugar en distintas posiciones. Desde mi punto de vista, es un equipo muy interesante que intenta jugar al fútbol.”

Por su parte, Florian Kohfeldt le gusta estudiar a fondo a sus rivales y con el Frankfurt no fue la excepción. “El equipo ha cambiado mucho y tiene un nuevo entrenador. Sus últimos tres encuentros han sido muy distintos, los jugadores han cambiado al igual que el estilo de juego”. Siempre es difícil olvidar el primer partido en Bundesliga pero el alemán saque que “no es momento de recordar partidos pasados. "Estoy concentrado en preparar este siguiente partido. El Frankfurt de esta temporada no será el mismo de la temporada pasada.”

Sören Storks, arbitro del partido Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen 2018

El árbitro designado para el encuentro es Sören Storks de 29 años. Storks ha estado vinculado a la DFB desde 2013 y ha dirigido en las tres categorías del fútbol bávaro. Desde la temporada 2017-2018 ha sido promovido a árbitro de la primera división. Tiene un promedio de tres tarjetas amarillas por partido, ha concedido tres penaltis y este será su primer partido de Bundesliga de la temporada.

Posibles alineaciones del partido Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen 2018