Sean Dyche: "El equipo entero aprenderá de esta experiencia"

No ha comenzado bien la temporada el Burnley y su entrenador es el primero en reconocerlo. Un punto de nueve posibles en la Premier y ahora eliminados en la previa de la Europa League, el conjunto inglés no supo remontar el 3-1 desfavorable que traía de la ida frente a Olympiakos. Los helenos aguantaron en el Turf Moor y empataron en el choque de vuelta (1-1).

"Creo que hicimos las suficientes ocasiones para darle la vuelta a la eliminatoria", aseguraba en sala prensa Sean Dyche, técnico de The Clarets. "Mezclamos bien nuestro juego, creamos oportunidades, hubo energía y en general, todas las cosas que quiere un entrenador de los suyos en un partido", admitía.

"Lo más importante era que el equipo recuperara su identidad"

Pese a la que en su opinión fue una gran actuación del Burnley, el empate le deja un sabor muy amargo al técnico de Kettering: "El resultado no nos ha ayudado, tampoco en el partido de ida. Sin embargo, me voy con la sensación de que le podríamos haber dado la vuelta fácilmente si hubiéramos tenido más fortuna de cara a portería. Es una sensación de impotencia la que tengo hoy", reconoció Dyche.

Pese a que este empate significa no entrar en la fase de grupos de la Europa League, Dyche aclaró que había otros aspectos que iba a tener en cuenta para este choque: "Lo más importante era recuperar nuestro juego. Quería que el equipo recuperara su identidad y desde el pitido inicial hasta el final sentí que lo hicimos. En ese aspecto sí que me voy bastante satisfecho", afirmaba el técnico de The Clarets.

Después de esta eliminación contra Olympiakos, el Burnley afrontará este fin de semana un más que difícil compromiso. El equipo Sean Dyche recibirá en Turf Moor al Manchester United de José Mourinho en un partido donde todos los focos estarán puestos en el técnico portugués. Si los red devils encajan una nueva derrota, buena parte de la prensa británica asegura que podría ser la sentencia definitiva que le haría abandonar los banquillos de Old Trafford.