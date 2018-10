Previa Leicester vs Liverpool: los reds buscarán seguir líderes

La Premier League no para y la jornada 4 dará comienzo este fin de semana con el Leicester - Liverpool. Los de Claude Puel buscarán ser los primeros en hacer que pierda puntos el actual subcampeón de Europa y los reds quieren seguir con su pleno de victorias en este arranque prometedor de Premier League.

Ambos equipos llegan en un buen momento de forma tras encadenar varias victorias seguidas, sobre todo el Liverpool, aunque el Leicester está mostrando un buen rendimiento tanto en liga como en copa y además contará con el apoyo de su público.

Los de Claude Puel vienen de vencer en la última jornada en su visita al estadio del Southampton por 1-2. Los saints se adelantaron minutos después del inicio de la segunda mitad gracias a un gol de Bertrand, pero la reacción de los foxes no se hizo esperar y a los cuatro minutos Gray devolvió la igualada al marcador. En el minuto 77 Hojbjerg fue expulsado por doble amarilla y en el descuento, el Leicester pudo aprovechar la superioridad numérica para llevarse la victoria con un tanto de Maguire que puso el 1-2.

Foto: Premier League.

Los de Anfield recibieron en la pasada jornada al Brighton & Hove Albion en un encuentro en el que los de Hughton demostraron que su victoria ante el Manchester United no fue casualidad y que son un equipo muy trabajado. El Liverpool puso el 1-0 tras una pérdida en la salida de balón del Brighton que finalizó Salah con un disparo ajustado, pero los de Klopp no pudieron sentenciar el partido y los de Hughton llegaron con opciones al final del partido y tuvieron alguna ocasión para conseguir el empate, pero no lograron materializarlas y el Liverpool consiguió los tres puntos.

Foto: Premier League.

Situación en la tabla

El Leicester se encuentra en la séptima posición con seis puntos. Los foxes cayeron en el partido inaugural por 2-1 frente al Manchester United y los otros dos encuentros los ganaron, el primero contra el Wolverhampton por 2-0 y el segundo contra el Southampton por 1-2, encuentro que se decidió en el descuento gracias a un gol de Maguire que le dio la victoria a los suyos. Además, los de Puel consiguieron avanzar de ronda en la eliminatoria frente al Fleetwood Town venciendo por 4-0.

El Liverpool es el actual líder de la competición, junto a Tottenham, Chelsea y Watford; todos con nueve puntos de nueve posibles. Los de Klopp han protagonizado un arranque de temporada perfecto, haciendo pleno de victorias y sin haber encajado aún ningún gol. En la primera jornada se impusieron por un contundente 4-0 al West Ham, en la segunda vencieron al Crystal Palace por 0-2 y la tercera victoria fue frente al Brighton & Hove Albion por 1-0 en un encuentro en el que sus rivales plantearon un partido muy serio.

Antecedentes

Leicester y Liverpool se han enfrentado en un total de 109 ocasiones en las que el balance es bastante igualado, aunque es ligeramente favorable a los reds. El Leicester ha conseguido vencer en 39 partidos por los 46 en los que ha vencido el Liverpool, acabando 24 en empate. Sin embargo, en los 53 encuentros en los que el Leicester ha sido local, el balance es favorable para los foxes, consiguiendo la victoria en 26 partidos mientras que el Liverpool venció en 15.

El último enfrentamiento entre estos dos equipos fue el partido de la segunda vuelta de la Premier League de la temporada pasada. En este choque, se llevaron la victoria los de Klopp por 2-1. Comenzó adelantándose el Leicester en los primeros minutos gracias a un gol de Vardy, pero en la segunda parte los reds remontaron el encuentro gracias a un doblete de Salah.

Foto: Premier League

Posibles onces